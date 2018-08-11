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Руническое пение. Что это такое? Ярина Исинелина и Юлона Стоянова.

14:34. 11 августа 2018 Просмотров - 44 Один комментарий Опубликовал:

«Клуб рунического пения «Сиярга».

Ведущая – Юлона Стоянова
Сказительница – Ярина Исинелина

В передаче мы вас познакомим с руководителем клуба рунического пения, «Сиярга».
Что такое руническое пение?
Как руны активизируют человеческий геном?
Чем руническое пение отличается обычного?
И как с помощью рун можно оздоровить тело, переписать судьбу и наладить личную жизнь – мы поговорим предстоящей передаче.

Ярина проводит коллективные и индивидуальные занятия по пению.
Связаться с автором можно пройдя по ссылке https://vk.com/club55076233
и по телефону +7(964)-528-88-81

Для слушателей Народного Славянского радио, Ярина предоставляет СКИДКУ 40% НА ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ!

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 5726 1240
    krikunoleg 11 августа 2018 в 14:39 Ссылка Пометить
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    “с помощью рун можно оздоровить тело, переписать судьбу и наладить личную жизнь” – обалдеть, на чем только бабло не стригут…

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