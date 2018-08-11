Руническое пение. Что это такое? Ярина Исинелина и Юлона Стоянова.

«Клуб рунического пения «Сиярга».



Ведущая – Юлона Стоянова

Сказительница – Ярина Исинелина



В передаче мы вас познакомим с руководителем клуба рунического пения, «Сиярга».

Что такое руническое пение?

Как руны активизируют человеческий геном?

Чем руническое пение отличается обычного?

И как с помощью рун можно оздоровить тело, переписать судьбу и наладить личную жизнь – мы поговорим предстоящей передаче.



Ярина проводит коллективные и индивидуальные занятия по пению.

Связаться с автором можно пройдя по ссылке https://vk.com/club55076233

и по телефону +7(964)-528-88-81



Для слушателей Народного Славянского радио, Ярина предоставляет СКИДКУ 40% НА ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ!



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Источник: www.youtube.com