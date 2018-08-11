Руническое пение. Что это такое? Ярина Исинелина и Юлона Стоянова.
«Клуб рунического пения «Сиярга».
Ведущая – Юлона Стоянова
Сказительница – Ярина Исинелина
В передаче мы вас познакомим с руководителем клуба рунического пения, «Сиярга».
Что такое руническое пение?
Как руны активизируют человеческий геном?
Чем руническое пение отличается обычного?
И как с помощью рун можно оздоровить тело, переписать судьбу и наладить личную жизнь – мы поговорим предстоящей передаче.
Ярина проводит коллективные и индивидуальные занятия по пению.
Связаться с автором можно пройдя по ссылке https://vk.com/club55076233
и по телефону +7(964)-528-88-81
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Источник: www.youtube.com
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“с помощью рун можно оздоровить тело, переписать судьбу и наладить личную жизнь” – обалдеть, на чем только бабло не стригут…