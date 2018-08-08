Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2018
17:28. 8 августа 2018 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 17:03 Боец армии ДНР «Абдулла»: Донбасс даст новое слово и новых политиков.
- 17:02 Народная милиция ЛНР в полной мере укомплектована добровольцами.
- 17:02 ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 8 августа 2018.
- 15:04 Боец армии ДНР «Абдулла»: Мы вынесем из этого лагеря десятки новых проектов.
- 13:53 Как ведутся инженерные работы под обстрелами ВСУ.
Боец армии ДНР «Абдулла»: Донбасс даст новое слово и новых политиков
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Народная милиция ЛНР в полной мере укомплектована добровольцами
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 8 августа 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец армии ДНР «Абдулла»: Мы вынесем из этого лагеря десятки новых проектов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Как ведутся инженерные работы под обстрелами ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com