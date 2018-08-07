Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 августа 2018

Военная машина США ищет новый предлог в Сирии

Военная машина США ищет новый предлог в Сирии

Американские проекты в Сирии были четко прояснены генералом армии США Джозефом Вотелом – главой Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) – во время пресс-брифинга 19 июля.Генерал Вотел недвусмысленно заявил, когда его спросили, что такое «договоренности» относительно Сирии,:Несколько аспектов этого заявления дают понять, что США предпринимали и будут предпринимать в Сирии.Генерал Вотел повторяет неоднократные заявления американских политиков и руководства о том, что США посвящены борьбе с так называемым «исламским государством» ИГИЛ. Однако ИГИЛ, по общему признанию, была создана США и ее партнерами в регионе в первую очередь.Некоторое время назад было рассекреченно сообщение разведки Министерства обороны США (DIA), которое показало:В записке DIA также будет прямо разъяснено, кто эти «поддерживающие силы»:Запад, страны Персидского залива и Турция поддерживают оппозицию; а Россия, Китай и Иран поддерживают режим.ИГИЛ сформировалась именно в восточной Сирии, где в памятной записке DIA говорилось о создании салафитского государства. Он попытается оказать давление на Дамаск и изолировать его, особенно от иранских усилий по материально-техническому обеспечению, проходящих по Ираку и въезжающих в Сирию вдоль реки Евфрат, прежде чем глубже проникнуть на территорию Сирии.В то время как США с 2014 года открыто вторглись и оккупировали территорию Сирии, только с 2015 года военная интервенция Российской Федерации привела к тому, что линии поставок ИГИЛ, выходящие из стран НАТО, были выявлены и уничтожены . Именно тогда и только тогда позиции ИГИЛ по всей стране начали рушиться.Интересно отметить, что многомиллионная военная машина США по-прежнему не смогла ликвидировать несколько оставшихся карманов ИГИЛ в восточной Сирии. Это карманы, формально были изолированы от любой внешней поддержки, которая позволяла ИГИЛ процветать до тех пор, пока она была.В других местах Сирии – правительственные силы при поддержке России и Ирана почти полностью уничтожили ИГИЛ. Операции, осуществляемые на юге Сирии, направлены на то, чтобы вытеснить последние остатки этого террористического фронта – по совпадению, находившихся на границе оккупированных Израилем Голанских высот.Почему растянутые ресурсы сирийских военных способны успешно проводить кампании по ликвидации ИГИЛ к западу от Евфрафата, но США не могут этого сделать на востоке?Крупнейшие карманы ИГИЛ остаются на территории оккупированной территории США в Сирии. Именно из этих карманов боевики ИГИЛ начали неоднократные нападения на сирийские войска вдоль реки Евфрат, особенно вблизи сирийско-иракского пограничного перехода, где иранская поддержка вливается в Сирию.Это также место, где западные удары в июне поразили иракских ополченцев, которые сражались с ИГИЛ в этом районе. Би-би-си заявила в своей статье: «Сирийская война: иракские ополченцы обвиняют США в смертельносных ударах на границе», что:В то время как генерал Вотел – когда его спросили, что делают США для «прекращения иранской экспансии в Сирию», заявил, что США сосредоточены исключительно на борьбе с ИГИЛ, именно оккупация США восточной Сирии мешает сирийским силам победить ИГИЛ там, и позволяет боевикам ИГИЛ атаковать и подрывать иранскую поддержку сирийского правительства. Это также оккупация США восточной Сирией, которая стала постоянным предлогом и плацдармом, с которого можно было нанести удар по сирийским силам и их союзникам напрямую, поскольку они борются за сохранение открытой сирийско-иракской границы.Утверждение генерала Вотела о том, что США стремятся работать со своими «партнерами» в Сирии, чтобы «стабилизировать ситуацию», игнорирует тот факт, что оккупация США Сирией является незаконной и что ее партнеры в Сирии не являются признанными представителями сирийского народа, и не способны стабилизировать ситуацию.Так называемые «сирийские демократические силы» (SDF) являются преимущественно курдскими силами, перенапряжены и представляют собой часть населения даже на той территории, на которой они сейчас находятся.Это создало напряженность и даже насилие в районах, в которых находится SDF. Их способность удерживать восточную Сирию в лучшем случае незначительна, и любая перспектива их расширения за пределы ее нынешних границ маловероятна. Их нынешняя позиция в политическом и военном отношении полностью зависит от США, которые сами занимают незначительное положение в восточной Сирии, основываясь на столь же незначительном предлоге. Изменение режима в Сирии потерпело неудачу. Стремление к балканизации Сирии просто создало бы еще более серьезную нагрузку на США и их союзников – цепляясь за территорию через прямую военную оккупацию и через непопулярных и / или незащищенных прокси. Время, пока, находится на стороне Дамаска.Стоит воспринимать поведение США в Сирии, всего лишь шаг вперед к дальнейшему окружению, подрывной деятельности и возможному свержению иранского правительств. В первую очередь,США препятствуют ослаблению конфликта с Ираном, в том числе и на территории Сирии.Продолжаются усилия по активизации насилия на иранских улицах. Рейтер признался в своей недавней статье: «США начали кампанию по размыванию поддержки иранских лидеров»:Силы США, оккупирующие страны вдоль периферии Ирана, станут ключевым компонентом как для поддержки тайного насилия в Иране, так и для любых прямых военных операций против Ирана. Американские войска в настоящее время находятся в Сирии, Ираке и Афганистане. Американские войска также размещены в Персидском заливе.Сцена была установлена, но попытки спалить Сирию и проделать тоже самое в Иране потерпели неудачу. США нуждаются в новом предлоге для того, чтобы сохранять свои слабеющие позиции на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также для дальнейших провокаций и подрывной деятельности против Ирана. Поскольку предлог ИГИЛ себя исчерпывает, попытки ссылаться на иранскую угрозу или провокации ставящие знак равенства между этой угрозой и ИГИЛ, продолжаются.Таким образом, хотя Сирия может видеть свет в конце пресловутого тоннеля – с разрушенными войной регионами, наконец переходящими к стабильности и восстановлению, большая война, в которой сирийский конфликт входил, по-прежнему активно ведется США и их союзниками.Начался опасный период борьбы с попытками США возобновить сирийский конфликт в соседнем Иране в гораздо большем масштабе. Это потребует политических, экономических и военных мер от тех, кто участвует в оказании помощи Дамаску, а также от союзников и торговых партнеров Ирана.Следует также помнить, что отряды боевиков в Сирии не были полностью побеждены. В северной Сирии большинство террористов и их сторонников укрепляют свои силы и могут быть использованы для того, чтобы ввергнуть Сирию в войну, особенно если США добьются прогресса в изоляции Сирии от поддержки Ирана.США отстают от графика, склонясь к опасным и отчаянным шагам. Но угроза, которую представляют США, не следует недооценивать,но также не следует недооценивать тех, кто обеспечивает успешную защиту Сирией своей территории.Тони Карталуччи https://journal-neo.org/2018/08/06/us-warmachine-seeks-new-pretext-in-syria/ – оригинал на английском языкеК автору стоит относится критически, это бывший американский военный, который руководит аналитическим центром в Бангкоке http://uprootedpalestinians.blogspot.com/2012/03/tony-cartaluccis-covering-for-israel.html и которого обвиняли в неких связях с Израилем.

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Коротко по Сирии. 07.08.2018

Коротко по Сирии.1. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжает операцию по зачистке оставшихся игилоидов в провинции Сувейда. Район пустыни, где продолжают блуждать недобитые остатки "черных", пытаются сжимать мобильными механизированными отрядами, а при выявлении организованного сопротивления, на такие опорные пункты наводят авиацию.В конечном итоге, армии потребуется еще некоторое время (по оптимистичным оценкам до недели – по реалистичным до конца августа), дабы упокоить часть недобитков. Остатки разумеется будут пытаться просачиваться в другие районы страны, либо попробуют затаится в сельской местности, где приступят к формированию подпольных ячеек, для продолжения атак смертников и нападений на армейские подразделения и гражданских. Армия вряд ли сможет подмести всех и каждого, скорее стоит задача ликвидировать все более-менее крупные отряды, оставив последующую зачистку небольших групп мухабарату. Стоит отметить, что в операции принимают участие и некоторые группы "зеленых" боевиков, которые перешли на службу Асаду. Как и в долине Ярмук, участие в боях против ИГИЛ на стороне Асада, это способ доказать свою лояльность делом и кровью. В принципе такие проверки только полезны, дабы понимать – кого набирают в местные силы самообороны.2. В Латакии САА продолжает прощупывать позиции боевиков в горных районах. Боевики заявляют, что помимо мощных артиллерийских обстрелов и авиаударов, сирийские войска ведут накопление сил, которые могут быть использованы для наступления в горах. Тем не менее, бои пока что здесь носят локальный характер и раньше переговоров России, Турции и Ирана наступление здесь (как и в Идлибе) не ожидается. Сам ТВД достаточно сложен для ведения наступательных действий, в чем обе стороны могли за последние годы убедиться на своей шкуре. Другой вопрос, что сейчас ситуация уже не та, что была раньше, поэтому боевики резонно волнуются, как бы Эрдогана не убедили, что по поводу северной Латакии ему не стоит дергаться, после чего сирийские войска выгонят из Латакии боевиков в Идлиб. Отмечается, что Россия часть грузов отправляемых "Сирийским экспрессом" в Тартус, придерживает в Латакии, с прицелом на операцию по освобождению севера провинции – это касается различной бронетехники, артиллерии и боеприпасов. Также стоит отметить, что 5 августа через Латакию в Судан отправился военный борт. В Судане у России уже есть развернутая группа инструкторов и военных советников, так что Хмеймим тут скорее всего подтверждает свою репутацию опорного логистического пункта, посредством которого осуществляется наращивание российского влияния в северо-восточной и центральной Африке.3. В Идлибе картина уже привычная.. ВВС Сирии и ВКС РФ наносят авиаудары в юго-западном Идлибе по территориям под контролем Ан-Нусры. Боевики смешно вопят, что Асад снова не соблюдает зону деэскалации, делая вид, что не знают, что "Ан-Нусра" в договоре о зонах деэскалации не значится. Поэтому и турки в целом закрывают на это глаза, дежурно отмечая, что бомбить надо избирательно, дабы не пострадали гражданские. В самом Идлибе продолжаются замесы между боевиками на почве "правильности джихада" – за неделю убито 17 человек (из них 2 полевых командира). Также продолжаются нападения местных ячеек ИГИЛ на враждующих между собой "зеленых". В общем, все как обычно – не имея возможности полноценно воевать с Асадом, боевики изливают тягу к разрушению друг на друга. Определенные признаки накопления войск на границах Идлиба имеются, но пока о монтировании ударной группировки речь не идет. В активную фазу этот процесс войдет после завершения событий в Сувейде.4. Переговоры Дамаска с курдами пока идут в вялоткущем режиме. Курды продолжают попытки уговорить Дамаск на некую автономию и децентрализованную Сирию. Одновременно с этим курдские источники подбрасывают пряники вроде готовности вместе с САА вести наступление против "зеленых" в Идлибе. Боевики также ругают курдов за то, что курдская пропаганда прошлась по "Белым Каскам", что также сочли подмахиванием Асаду. Но тут как раз все логично. "Зеленые" не так давно грозились завоевать весь западный берег Евфрата, будучи на побегушках у Эрдогана. Вполне резонно, что курды особых симпатий к этой публике не питают. С другой стороны, участие курдов в боях против миньонов Эрдогана не слишком на руку Москве и Дамаску, так что скорее всего в этом вопросе стороны не договорятся, либо как максимум, сойдутся на совместных действиях против "Ан-Нусры".Пока что курды продолжают зачистку приграничной с Ираком территории и продолжают вербовку новобранцев для отрядов SDF.5. В Афине продолжается вялотекущая партизанская война. Курды отчитались, что действующие из горных районов кантона партизаны за последнюю неделю убили больше десятка "зеленых" боевиков. Турки и боевики претендуют на 7 убитых. Также продолжается практика сожжения "зеленки" рядом с городами, дабы затруднить подходы курдских мобильных отрядов к города (курдская пропаганда за это называет турок врагами человечества и природы). Одновременно с этим турки увеличили кол-во БПЛА в Африне, чтобы более оперативно реагировать на курдские вылазки. В целом, YPG ожидаемо продолжает пощипывать "зеленых" в Африне, но сил для возвращения кантона под свой контроль у курдов нет. Скорее стоит задача дотянуть до того времени, когда кантон перейдет под власть Дамаска. после чего уцелевшие партизаны смогут спустится с гор и заявить, что вот видите, мы все это время сражались за кантон, после чего их включат в местную милицию.6. Иран продолжает активную работу по усилению безопасности маршрутов через сирийско-иракскую границу. Существенная часть иранских прокси сейчас развернута в Восточной Сирии, где они проводят локальные зачистки против ИГИЛ. С иракской стороны границы им помогают отряды "Хашд-Шааби" и отдельные части иракских сил безопасности. Ирану крайне важно сохранить возможность свободной перевалки военных грузов и личного состава через Ирак в Сирию, поэтому можно ожидать дальнейшего расширения инфраструктуры иранских прокси на Востоке Сирии и их участия в процессе стабилизации границы с Ираком.7. В турецких соц.сетях гуляет забавный фейк, согласно которому турецкий суд якобы выдал ордер на арест американских генералов и сенаторов, во главе с командующим войсками США на Ближнем Востоке Джозефом Вотелом.Поиск по серьезным источникам такого решения суда не обнаруживает, так что скорее всего патриотический турецкий вброс обыгрывающий тему связи американских генералов и сенаторов с поддержкой "курдского терроризма".В целом, события в Сирии сейчас развиваются инерционно. Существенные изменения в обстановке возможны ближе к концу августа-начале сентября.

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Сирия: Российские военные обнаружили на посту ООН производство бомб и поясов смертников (+ФОТО)

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На военном посту сил ООН по наблюдению за разъединением у Голанских высот в Сирии обнаружили неожиданные находки, после бегства миротворцев террористы оборудовали тут свою базу. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Подразделением Военной полиции в ходе проведения рекогносцировки совместно с группой СООННР в н. п. Расм-Абу-Риджм на посту № 85 был обнаружен склад боевиков НВФ и мастерская по производству взрывчатых веществ, самодельных бомб и поясов смертников. Также к ним прилагались рукописные инструкции на арабском языке по изготовлению и применению оружия. Помимо этого, на месте обнаружения были изъяты две коробки медикаментов производства штата Техас (США) и радиостанции. Читайте также: Под защитой русских «Тигров»: Войска ООН преодолели страх, покинули базу и занимают посты на Голанах (+ФОТО, ВИДЕО)

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