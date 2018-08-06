Сводки от ополчения Новороссии 06 августа 2018

В одной из воинских частей на оккупированной Киевом территории Донбасса солдат ВСУ расстрелял из автомата сержанта. Убийство произошло в результате конфликта, возникшего между украинскими «захисниками».

Об обстоятельствах инцидента, произошедшего 27 июля, сегодня сообщила военная прокуратура «Объединённых сил».

«27 июля 2018 г. примерно в 18:10 между старшим солдатом К. и сержантом Г. одной из воинских частей, в г. Соледар Бахмутского района Донецкой области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел словесный конфликт.

В ходе конфликта ст. солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту Г., взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие — АКС-74, которое было при нем, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, дослав патрон в патронник, совершил в стоящего напротив него на расстоянии примерно 3 м старшего сержанта Г. один выстрел в голову, в область нижней челюсти», — говорится в сообщении военной прокуратуры.

В результате полученного сквозного огнестрельного пулевого ранения сержант скончался на месте.

Солдат задержан, 30 июля в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время допроса он признался в совершённом убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.

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