Сводки от ополчения Новороссии 06 августа 2018
- 13:22 На Донбассе солдат ВСУ расстрелял сержанта из автомата.
- 12:30 Боец батальона »Патриот» «Честер»: «Не стал смотреть, как бомбят мой район — пошел воевать».
- 11:10 Бельгийский доброволец в Донбассе, приехал воевать против американского империализма.
- 00:24 Бельгийский доброволец в Донбассе: приехал воевать против американского материализма.
На Донбассе солдат ВСУ расстрелял сержанта из автомата
В одной из воинских частей на оккупированной Киевом территории Донбасса солдат ВСУ расстрелял из автомата сержанта. Убийство произошло в результате конфликта, возникшего между украинскими «захисниками».
Об обстоятельствах инцидента, произошедшего 27 июля, сегодня сообщила военная прокуратура «Объединённых сил».
«27 июля 2018 г. примерно в 18:10 между старшим солдатом К. и сержантом Г. одной из воинских частей, в г. Соледар Бахмутского района Донецкой области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел словесный конфликт.
В ходе конфликта ст. солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту Г., взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие — АКС-74, которое было при нем, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, дослав патрон в патронник, совершил в стоящего напротив него на расстоянии примерно 3 м старшего сержанта Г. один выстрел в голову, в область нижней челюсти», — говорится в сообщении военной прокуратуры.
В результате полученного сквозного огнестрельного пулевого ранения сержант скончался на месте.
Солдат задержан, 30 июля в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Во время допроса он признался в совершённом убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боец батальона »Патриот» «Честер»: «Не стал смотреть, как бомбят мой район — пошел воевать»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Бельгийский доброволец в Донбассе, приехал воевать против американского империализма
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Бельгийский доброволец в Донбассе: приехал воевать против американского материализма
К оглавлению | Источник: www.youtube.com