О нескончаемой лжи холокостной теории

Если миллионы евреев на самом деле были умерщвлены в газовых камерах, следует ожидать, что найдется множество улик, подтверждающих эти беспрецедентные зверства — подлинные газовые камеры, или хотя бы чертежи этих камер; массовые захоронения с остатками жертв «холокоста» или, если нет никаких захоронений, то крематории, способные сжигать предполагаемое количество тел. Как мы увидим в дальнейшем, таких вещественных доказательств просто не существует.

Имеются ли вещественные доказательства преступления? Я сконцентрируюсь на вопросе о газовых камерах смерти. Если этих химических боен не существовало, тогда вся история с «холокостом» разваливается. В таком случае, не могло быть и никакого плана по уничтожению евреев Европы, поскольку не было никакого орудия убийства, и цифра «шесть миллионов» становится невозможной, потому что несколько миллионов евреев, которых прежде считали погибшими от газового отравления, должны быть вычтены из суммы в шесть миллионов.

Фашистским выродкам, приведшим к гибели два десятка миллионов советских людей, никогда не будет оправдания.Но как бы ни были злодейски эти деяния, это никому не даёт права на их основании выдвигать и внедрять в сознание школьников явно недостоверные теории о каких-то особых страданиях кого бы то ни было.Чтобы очистить родную историю ото лжи, со всеми такими теориями необходимо тщательно, скрупулёзно разбираться. Отсеивая ложь и оголяя правду.С этой целью предлагаем вашему вниманию отрывок из выступления Фридриха Брукнера на знаменитой Тегеранской конференции 2006 года.



Правда, туристам демонстрируют здания, снабженные «газовыми камерами» в бывших концентрационных лагерях Освенцим и Майданек, но изучение документов и технический осмотр этих помещений показали, что проектировка их как газовых камер не была предусмотрена и они не могли быть использованы в этом качестве.



Давайте исследуем самую известную из них — «газовую камеру», которая расположена в крематории Освенцима (основного лагеря). Не спорно, что эта комната служила моргом, где тела умерших хранились в ожидании кремации в печи смежной комнаты.



Однако ортодоксальные историки утверждают, что в начале 1942 г. этот морг служил газовой камерой для убийства еврейских заключенных.



Веществом, предположительно используемым для этих целей, был пестицид Циклон-Б, существующий в виде шариков, выделяющих синильную кислоту. Шарики Циклона-Б якобы сбрасывались в газовую камеру эсэсовцем сквозь отверстия в крыше.



Так как крематорий 1 находился всего в 30 метрах от больницы лагеря, это означало бы, что как медицинский персонал, так и пациенты могли быть свидетелями «секрета № 1 Третьего рейха» — ежедневного уничтожения евреев!

Общеизвестно, что использование синильной кислоты в помещении оставляет синие пятна в кирпичной кладке стены. Стены дезинсекционных помещений в лагерях Освенцим, Майданек и Штутхоф покрыты синими пятнами, тогда как в морге крематория 1 нет ни малейших синих следов. Одно это исключает возможность использования в большом масштабе Циклона-Б в этом помещении.

Но кроме этого, при входе в «газовую камеру» (помещение около 100 кв. м.), внимательный посетитель может обнаружить на одной из стен не что иное, как сточные трубы двух туалетов. Изучение чертежа строения объясняет загадку таким образом: рядом с моргом была уборная, отделенная от морга стеной1.



Для того чтобы увеличить «газовую камеру» и сделать ее, таким образом, более ужасающей, поляки удалили эту стену после войны, но забыли удалить сливные трубы!

Другая явная подделка — это входная дверь морга, через которую предполагаемые жертвы якобы входили в газовую камеру. В действительности же, эта дверь была прорублена только в 1944 г., когда крематорий был превращен в бомбоубежище. Раньше в морг можно было войти только из уборной или печного помещения.

На крыше «газовой камеры» имеются четыре отверстия, через которые якобы сыпали вниз шарики Циклона-Б. Но ни один из двух ключевых свидетелей по газовым камерам не упоминал эти четыре отверстия: на суде, проходившем в Кракове в 1947 г., бывший комендант лагеря Освенцим, Рудольф Гесс, говорил об одном «отверстии», в то время, как Перри Брод, эсэсовец, захваченный британскими войсками после войны, который дал наиболее подробное описание предполагаемых умерщвлений газом в этом помещении, упоминал о шести отверстиях в крыше.

Если бы немцы на самом деле сделали четыре отверстия, которые мы видим сейчас, они, конечно, расположили бы их на крыше равномерно, чтобы гарантировать равномерное распределение газа внутри.



Но равномерное расположение отверстий можно видеть только сейчас, в реконструированном состоянии помещения. В первоначальном же помещении морга, их расположение было бы полностью нелогичным. В свете этих фактов, не остается сомнений, что отверстия были сделаны после войны.

Все эти хитрые манипуляции, плюс полное отсутствие синих пятен на стенах, позволяют сделать единственный вывод: «газовая камера» Освенцима не была таковой, и десятки миллионов туристов, посетивших это помещение со времен создания музея Освенцим, были и все еще остаются бесстыдно обманутыми музейной администрацией. Как показали исследования ревизионистов, то же относится и ко всем другим предполагаемым газовым камерам в бывших концентрационных лагерях национал-социалистов.

Таким образом, «орудие убийства» исчезло, не оставив и следа.



Но где же тела «жертв холокоста?» Всего одного примера будет достаточно для прояснения этого вопроса.

Официальные историки «холокоста» настаивают на том, что огромное количество венгерских евреев были отравлены газом в Освенциме-Биркенау (Освенцим-2) между 15 мая и 9 июля 1944 г. Согласно историку — французу еврейского происхождения Жоржу Веллерсу, число уничтоженных газом венгерских евреев равняется 409 640 в то время как Рауль Хилберг, автор стандартного труда о «холокосте», считает, что «свыше 180 000».

Возможно ли кремирование столь большого количества жертв? По этому вопросу необходимо принять во внимание следующие факты:

1) На момент этой предполагаемой огромной бойни существовало четыре крематория в Биркенау, которые назывались крематорий 2б,3б,4 и 5 (крематорий 1 основного лагеря не функционировал с июля 1943 г.).

2) Крематории 2 и 3 имели по 15 муфелей каждый, крематории 4 и 5 по 8 муфелей каждый. Таким образом, четыре крематория имели вместе 46 муфелей.

3) В 1975 г. группа британских экспертов по крематориям определила минимальное время, необходимое для полной кремации взрослого трупа. Оно составляет 63 минуты. Для простоты, мы сократили это время до 60 минут, или одного часа.

4) Печи крематориев Биркенау не могли функционировать более 20 часов в день, так как их необходимо чистить ежедневно.

5) Таким образом, теоретически максимальное количество взрослых трупов, которое могло быть сожжено в течение 55 дней, равнялось (46 х 20 х 55 =) 50,600.

6) Для учета наличия детей среди гипотетических жертв, мы увеличим эту максимальную цифру на 10 %, что означает, что в течение 55 дней всего 55 660 тел могло быть сожжено в крематориях, то есть менее трети количества, предъявленного Хилбергом, и менее одной седьмой количества, предъявленного Веллерсом.

На самом деле, даже это количество могло быть достигнуто, если бы крематории всегда функционировали безупречно, чего не было: как нам известно из имеющейся в нашем распоряжении обширной документации: происходили частые технические сбои, которые существенно уменьшали их эффективность.



Кроме того, если бы крематории использовались на полную мощность для сжигания предполагаемых жертв газового отравления, то тела заключенных, умерших по естественным причинам в течение того же периода, не могли бы быть кремированы. Их невозможно было бы даже хранить в моргах крематориев, если бы последние использовались в качестве газовых камер.



Даже ортодоксальные историки, которые сильно преувеличивают мощность крематориев Освенцима, осознают эти технические невозможности. Они не могут прибегать к объяснению, что остальные жертвы (по крайней мере, 125 000), были кремированы в течение нескольких месяцев после 9 июля, так как, в соответствии с их исторической версией, умерщвления газом продолжались до конца октября 1944 г., хотя и в меньшем масштабе, и тела новых жертв, плюс заключенных, умерших естественной смертью, должны были быть также кремированы.



Ссылаясь на показания очевидцев, они утверждают, что большая часть тел переносилась из «газовых камер» в большие рвы и там сжигались.



Но в течение предполагаемого уничтожения венгерских евреев Биркенау многократно фотографировала Союзническая авиация. Но ни один из аэрофотоснимков не запечатлел рвов, где происходило бы сжигание, большого открытого огня или людей перед крематориями.

Напрашивается неизбежный вывод о том, что массовые уничтожения венгерских евреев в Освенциме-Биркенау — это миф.

(Наблюдатель, не знакомый с историей лагеря Освенцим, мог бы объяснить тот факт, что немцы создавали четыре крематория с теоретически максимальной мощностью около 1000 тел за день как подтверждение политики истребления евреев.



Но это было бы ошибкой. Строительство крематория Биркенау происходило в августе 1942 г., когда сыпной тиф начал опустошать Освенцим, уничтожив большую часть узников лагеря.



За месяц до этого, в июле 1942 г., руководитель SS Генрих Гиммлер приказал расширить лагерь, с тем, чтобы он мог вместить 200 000 заключенных одновременно.



Если бы новая вспышка сыпного тифа произошла в лагере с 200 000 заключенных, сжигание жертв потребовало бы крематориев с очень большой мощностью.)

Как заметит проницательный читатель, методы, которыми пользуются ревизионисты, никоим образом нельзя рассматривать как революционные или сенсационные. Аналогичными методами пользуются любые судебные эксперты, расследующие обычные случаи убийств.



Их также обычно используют историки, изучающие другие периоды человеческой истории: общей практикой является предъявлять руины старых строений или эксгумированные человеческие останки отдаленного прошлого для их скрупулезного научного изучения.



Но когда дело касается «холокоста», ортодоксальные историки тщательно избегают подобных научных исследований и удовлетворяются свидетельскими показаниями. Они знают почему.

3. О чем говорят документы?

Хотя ортодоксальные историки часто заявляют, что имеются горы документов, подтверждающих тезис об истреблении евреев, они могут предъявить лишь горсточку документов, тщательное изучение которых показывает, что они ровным счетом ничего не доказывают.



В течение десятилетий протокол конференции в Ванзее был представлен в качестве ключевого документа. 20 января 1942 г. высокопоставленные немецкие чиновники встретились на вилле Ванзее около Берлина чтобы обсудить антиеврейские мероприятия; результаты той дискуссии впоследствии были обобщены в протоколе.



Некоторые авторы-ревизионисты считают сомнительной достоверность этого протокола. Но даже если он подлинный, он не содержит абсолютно никаких доказательств «холокоста», поскольку не содержит ни одного слова о политике истребления евреев или о газовых камерах.



В 1992 г. израильский эксперт «холокоста» Иегуда Бауэр откровенно признал «Ванзее» «глупой небылицей». К сожалению, эта «глупая небылица» до сих пор фигурирует в немецких учебниках.

Последним исследователем, сделавшим половинчатую попытку предъявить документальное подтверждение существования смертоносных газовых камер, был француз Жан-Клод Прессак.



В двух книгах, которые появлялись в 1989 и 1993 гг. соответственно, Прессак ссылается на документы Центрального строительного офиса Освенцима, содержащие упоминание о газозащитных дверях, газовом подвале, газовых детекторах и т. п.



Эти документы, действительно, являются солидным подтверждение существования газовых камер, но необязательно предназначенных для убийств.



Все основные лагери, включая Освенцим, имели дезинсекционные камеры, которые служили для уничтожения вшей, разносчиков сыпного тифа, и использовали Циклон-Б, пестицид, содержащий синильную кислоту.



Эти дезинсекционные камеры иногда официально назывались «газовыми камерами»; таким образом, название буклета, опубликованного в 1943 г., было «Камеры газа синильной кислоты как орудие борьбы с сыпным тифом».



В своих ответах Прессаку проф. Роберт Фориссон и другие ревизионистские ученые смогли доказать, что все документы, на которые ссылается Прессак, могут быть легко отнесены к работе по борьбе со вшами, и что они ни в коей мере не являются уликой для доказательства умерщвления людей газом.

В сентябре 1996-го антиревизионистский французский историк Жак Бэнак признал, что не существует никакого научного подтверждения существования газовых камер для убийства людей.



Он написал: «Для научного историка свидетельские показания не составляют историю. Это — лишь часть истории.



Свидетельское показание не имеет значительного веса; многие свидетельские показания не имеют большего веса, если нет солидного документа, подтверждающего их. […]



Или мы отказываемся от архивного приоритета, и в этом случае, история дисквалифицирована как наука и должна быть переклассифицирована в искусство.



Или мы поддерживаем приоритет архивов, и в этом случае мы вынуждены допустить, что отсутствие следов делает невозможным предоставление каких-либо прямых доказательств существования газовых камер».

О чем же на самом деле говорят сохранившиеся в огромном количестве немецкие документы? Они доказывают, что Третий рейх на самом деле хотел освободиться от еврейского присутствия, но не посредством их уничтожения.



До 1941 г. еврейская эмиграции на не-европейские территории с энтузиазмом поощрялась, но затем война и большое число евреев, живущих на вновь завоеванных территориях, сделали продолжение этой политики невозможным, и германское руководство, стало рассматривать осуществление того, что они назвали «окончательным территориальным решением» (это выражение встречается в письме Рейнхарда Хейдриха, написанным министру иностранных дел Иоахиму Риббентропу 24 июня 1940 г.).



После больших территориальных завоеваний Третьего рейха на ранних этапах войны против Советского Союза, большое количество евреев было отправлено на оккупированные территории на Востоке, причем перевалочными лагерями были Белжец, Собибур, Треблинка, которые в еврейской пропаганде становились «лагерями смерти», или «истребления».



Одновременно рейх депортировал сотни тысяч евреев в концентрационные лагери для того, чтобы использовать их труд.



Из-за чрезвычайно высокой смертности в некоторых лагерях, значительно снижавшей их экономическую полезность, немецкое руководство приняло меры для улучшения ситуацию.



Позвольте сослаться на отрывки из двух документов, которые наносят сокрушительный удар по заявлениям о холокосте. 28 декабря 1942 г., инспектор по концентрационным лагерям Ричард Глюке отправил всем начальникам лагерей циркуляр, делающий их лично ответственными за поддержание заключенных в годном для работы состоянии.



Он написал: «Врачи лагеря должны относиться с большим, чем до сего времени, вниманием к рациону заключенных, и должны представить предложения по его улучшению коменданту лагеря, по договоренности с администрацией.



Эти меры по улучшению не должны оставаться только на бумаге, но должны регулярно проверяться лагерными врачами.



Более того, врачи лагеря должны позаботиться о том, чтобы условия работы на различных рабочих местах были, насколько это возможно, улучшены. […]



Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер приказал, чтобы смертность была решительным образом сокращена».

Фактически, этот приказ привел к значительному улучшению условий в большинстве лагерей, и смертность уменьшилась почти на 80 % в течение последующих восьми месяцев.

26 октября 1943 г., Освальд Пол, руководитель Главного офиса экономической администрации СС, послал директиву всем комендантам лагерей с требованием повысить производительность труда.



Он заявил: «В настоящем времени, людские ресурсы заключенных являются важными, и все меры комендантов, ответственных за продовольственное снабжение и врачей, должны быть нацелены на поддержание здоровья заключенных и их работоспособности.



Не из ложной сентиментальности, а из-за того, что они должны содействовать достижению великой победы немецкого народа, мы должны быть на страже благосостояния заключенных.



Я предлагаю в качестве нашей первой цели: не более 10 % всех заключенных одновременно могли бы быть не в состоянии работать из-за болезни. […]



Это потребует:

1) соответствующего и практического питания;

2) соответствующей и практичной одежды;

3) полного использования всех естественных средств для сохранения здоровья;

4) избегать ненужного напряжения и расхода энергии, не требуемых для непосредственной работы;

5) бонусов за производительность».

Ровно через восемь дней после того, как эта директива была выпущена, немцы, как говорят, расстреляли 42 000 евреев, которые работали на военных заводах в Майданеке и двух подчиненных ему лагерях!



Как правило, показания самозваных «свидетелей» и признания «виновных» образуют единственную основу этих обвинений. Вещи подобного рода заслуживают лишь приступов презрительного смеха.

То возражение, что немцы щадили только трудоспособных евреев и уничтожали тех, которые были не в состоянии работать, категорически опровергнуто документами Освенцима, который предположительно был самым крупным центром уничтожения евреев.



С 1990 г. так называемые «Штербебюхер» («Книги смерти») Освенцима, охватывающие с некоторыми пропусками период с августа 1941 г. по декабрь 1943 г. (книги за 1944 г. исчезли), были доступны исследователям.



Если, по прибытии, старые люди и маленькие дети сразу отправлялись в «газовые камеры», без их регистрации, как утверждают ортодоксальные историки, то и не будет никаких документов о смерти лиц свыше 60 и младше 14 лет.



Фактически по крайней мере десять процентов заключенных, которые умерли в Освенциме, принадлежали этим двум возрастным категориям.



То, что старых людей и детей депортировали, это, несомненно, позорно, даже если причиной этому был не садизм, а желание не разделить семьи.



С другой стороны, если бы ортодоксальные историки были правы, не было бы никаких документальных следов этих людей в Освенциме: все они были бы отравлены газом по прибытии.

В течение всего существования лагеря Освенцим, процент нетрудоспособных заключенных был всегда очень высоким.



Например, 31 декабря 1943 г. население лагеря насчитывало 85 298, из которых не меньше, чем 19 699, или 23 %, принадлежали к этой категории.



Если официальные историки правы, этих людей также должны были отправить в «газовые камеры». Ведь, с чисто экономической точки зрения, они были «бесполезными едоками».

Все это — ужасно неудобно для защитников мифа о «холокосте». Не менее неудобна и огромная масса документов о медицинском лечении как нееврейских, так и еврейских заключенных в Освенциме.



Этот аспект будет детально рассмотрен во все еще не опубликованной книге итальянского ревизиониста Карло Маттоньо, в которой он цитирует много таких документов.



Отметим лишь один пример: документ, составленный 27 июля 1944 г. показывает, что в течение предыдущих двух месяцев 3138 венгерских евреев обратились в больницу лагеря Освенцим по поводу разнообразных болезней и, что 1426 из них были проведены хирургические операции.



В течение того же периода, по крайней мере, 180 000 венгерских евреев якобы были умерщвлены газом в Освенциме!



Говоря о медицинской хирургии, польский историк Генрик Свибоски сообщает, что 11 246 заключенных были прооперированы в больнице лагеря Освенцим в период между сентябрем 1942 г. и февралем 1944 г.. Дальнейшие комментарии кажутся излишними.

Отметив отсутствие вещественных и документальных улик, можно убедиться в том, что вся история о «холокосте» полностью основана на показаниях так называемых свидетелей и признаниях обвиняемых.



Одно это должно быть причиной глубокого скептицизма. Как удачно заметил американский ревизионист проф. Артур Бутц, нам не нужны никакие показания свидетелей или признания обвиняемых для того, чтобы знать, что Дрезден и Хиросима действительно были разбомблены и уничтожены.

Давайте теперь рассмотрим свидетельства очевидцев.

4. Эволюция свидетельских показаний

Начиная с конца 1941 г., еврейские организации в союзнических и нейтральных странах наполнили мир леденящими кровь историями о продолжающемся «истреблении» евреев на территориях, подконтрольных Германии.



При чтении этих сообщений мы замечаем, что они не согласуются с сегодняшней версией «холокоста».



Согласно последней, евреев умерщвляли пестицидом Циклон-Б в Освенциме, в то время как в так называемых «восточных лагерях смерти» Белжеце, Треблинке и Собибуре их убивали, используя выхлопные газы дизельных двигателей.



Но истории, бытовавшие во время войны, были другими.

Начнем с предполагаемых «лагерей смерти» в Восточной Польше. По слухам, распространяемым еврейскими организациями, евреи уничтожались посредством электрического тока в лагере Белжец.



В 1945 г. еврейский автор Стефан Сенде описывал процедуру убийств следующим образом:



«Фабрика смерти располагается на территории примерно в 7 километров в диаметре….



Поезда, заполненные евреями, въезжали в подземные помещения, предназначенные для казни…



Обнаженных евреев вводили в гигантские залы. Пол был металлическим и подвижным. Полы этих залов, с тысячами евреев на них, погружались в водный бассейн, расположенный ниже — но только на глубину, достаточную для того, чтобы люди на металлическом полу не оказывались под водой полностью.



Затем включали ток. Через короткое время все евреи, тысячи их, были мертвы. Затем металлическую платформу поднимали из воды. На ней лежали трупы убитых жертв.



Другой электрический разряд направлялся через трупы, и металлическая платформа превращалась в печь крематория, раскаленную добела, пока все тела не сжигались до состояния золы….



Современная технология торжествовала в нацистской системе. Вопрос о том, как уничтожить миллионы людей, был решен».

Другая версия о системе убийств с использованием электрического тока сохранялась до послевоенного периода. В 1945 г., правительство Польши, в своем официальном сообщении о немецких преступлениях в Польше, которое было представлено Советским Союзом на Нюрнбергском трибунале, заявляло, что в Белжеце евреев вталкивали в строение, внутри которого ток высокого напряжения проходил через пол.

Еще одна не менее абсурдная версия предполагаемых массовых убийств в Белжеце была предоставлена поляком, не-евреем, Яном Карски. Согласно этой версии евреев погружали в поезда, полы в которых были покрыты толстым слоем негашеной извести, которая, поедая плоть с костей, сжигала их.

Еще более показателен случай Треблинки, самого известного из так называемых «восточных лагерей смерти».



Некоторые сообщения, распространявшиеся еврейскими организациями вскоре после открытия лагеря в июле 1942 г., действительно упоминали газовые камеры, но в них не говорилось о дизельном двигателе.



Одно из этих сообщений описывало мобильную газовую камеру, перемещавшуюся между массовыми захоронениями, в то время как в другом сообщении утверждалось, что немцы использовали газ с замедленным эффектом, позволяющим жертвам покинуть помещение и пройти к могилам, после чего они теряли сознание и падали в могилы.



Тем не менее господствующей была версия об использовании горячего пара. В длинном сообщении от 15 ноября 1942 г. Движение Сопротивления варшавского гетто заявило, что в Треблинке не менее двух миллионов евреев были убиты посредством горячего пара в течение четырех месяцев.



24 августа 1944 г., после того, как Красная Армия освободила территорию вокруг Треблинки, рассказ снова изменился: теперь Советская комиссия в своем докладе сообщает, что немцы удушили три миллиона людей, выкачивая воздух из камер смерти.

В то время торговцы подобными жуткими рассказами, очевидно, еще не были уверены, которой из трех версий в дальнейшем дать ход.



В 1945 г. советский пропагандист — еврей Василий Гроссман опубликовал брошюру, под названием «Ад Треблинки». По его описанию, все три метода — пар, газ и откачка воздуха из камер — использовались одновременно.



На Нюрнбергском процессе правительство Польши предпочло паровую версию. 14 декабря 1945 г. оно выпустило документ, в котором процедура уничтожения описывалась следующим образом:



«Все жертвы должны были снимать одежду и обувь, которые потом собирали, после чего все жертвы, сначала женщины и дети, отправлялись в камеры смерти.… Когда камеры полностью наполнялись, их герметически закрывали и впускали пар. Через несколько минут все было кончено».

Что касается третьего из предполагаемых «Восточных лагерей смерти», Собибура, некоторые свидетели показали, что жертвы были убиты хлором, тогда как другие предпочитали рассказывать о загадочной тяжелой черной субстанции, спускающейся в виде вихрей из отверстий в потолках камер смерти.

Версия, которая содержится в официальной литературе холокоста, восторжествовала только в 1947 г. В ней утверждается, что евреев уничтожали выхлопными газами дизельных двигателей во всех трех лагерях.



Так как совершенно невероятно, чтобы немцы использовали такое большое разнообразие абсолютно разных методов убийства в лагерях, руководимых единой администрацией, польские власти выбрали метод, который на первый взгляд кажется наиболее вероятным.



Но технически, история о дизельном двигателе не имеет смысла: так как выхлопы дизельного двигателя содержат высокое количество кислорода, и лишь небольшое — угарного газа, такие двигатели являются слабым орудием убийства.



Любой, работающий на бензине двигатель был бы в десять раз эффективней.



Возникновение истории о дизеле, очевидно, связано с показаниями Герштейна. Курт Герштейн, умственно неполноценный член СС, умерший при загадочных обстоятельствах во французском плену в июле 1945 г, признался за два месяца до смерти, что он был свидетелем массового умерщвления газом в Белжеце посредством дизельного двигателя.



Герштейн показал, что от 700 до 800 евреев собрали в газовой камере размером в 25 кв. м, что означают, что на 1 кв. м приходилось до 32 человек!



По его показаниям от 20 до 25 миллионов человек было отравлено газом.



Хотя нелепые показания Герштейна полностью опровергнуты двумя исследователями- ревизионистами — французом Генри Рок и итальянцем Карло Маттоньо, они все еще остаются краеугольным камнем ортодоксальной истории «холокоста».

Что касается Освенцима, эволюция истории об истреблении едва ли менее показательна.



Согласно литературе «холокоста», большинство жертв были убиты Циклоном-Б в подземных моргах крематориев 2 и 3 Биркенау, которые были превращены в газовые камеры.



Однако, как продемонстрировал испанский исследователь Энрике Аинат в своем превосходном анализе, во время войны было дано несколько абсолютно различных показаний.



Аинат изучал показания, которые в письменном виде дала «Делегатура», организация, представляющая правительство Польши в изгнании, о лагере Освенцим между октябрем 1941 г. и июлем 1944 г…



Благодаря постоянному потоку заключенных, которые были выпущены из Освенцима, или переведены в другие лагери, агенты Делегатуры были чрезвычайно хорошо информированы о том, что происходило в лагере.



Хотя они, действительно, заявляли о массовых убийствах в Освенциме, ни одно из 32 показаний не содержало упоминания о Циклоне-Б, как об орудии убийств или о крематориях Биркенау, как о месте совершения убийств.



По этим показаниям, жертв убивали в смертоносных «электрических ваннах» или посредством так называемого «пневматического молота».



В некоторых сообщениях, этот «пневматический молот» был пневматическим ружьем, в других — подвижным потолком, обрушивавшимся на головы заключенных в камерах смерти.



В некоторых сообщениях, газовые камеры, действительно, упоминались. Однако, эти газовые камеры находились не в моргах крематориев, а в «огромных залах с окном, через которое забрасывали газ внутрь».



Только в ноябре 1944 г. официальная версия об Освенциме стала принимать современные очертания.



В течение этого месяца «Управление по военным беженцам», организация, базирующаяся в Вашингтоне и руководимая министром финансов евреем Генри Моргентау, опубликовала показания двух молодых евреев из Словакии, Рудольфа Врбы и Альфреда Вецлера, которым удалось бежать из Освенцима в апреле 1944 г.



В их показаниях крематории Биркенау описываются как газовые камеры, в которых умерщвляли евреев Циклоном-Б1. Это и стало рождением официальной версии мифа об Освенциме.

Ортодоксальным (официальным) историкам все это доставляет ужасные неудобства. Так как все методы массовых убийств кроме газовых камер были отправленные в мусорный ящик истории, это значит, что все свидетели, которые описывали массовые убийства с помощью пара, электричества, негашеной извести, «пневматического молотка» и т. п., по всей очевидности, лгут.



Конечно, официальные историки не в состоянии объяснить, почему свидетельства очевидцев о газовых камерах заслуживают большего доверия, чем полностью дискредитированные свидетельства, описывающие другие методы убийств. По этой причине они просто замалчивают эти истории.



В своей огромной трехтомной работе «Уничтожение европейских евреев» Рауль Хилберг вообще не упоминает их, так что читателю и в голову не приходит, что история «холокоста» претерпела фундаментальное изменение после того, как появились первичные свидетельские показания.



И если Хилберг, по крайней мере, достаточно честен, чтобы не прибегать к прямому подлогу, ведущий израильский «специалист по холокосту» Ицхак Арад занимается именно этим.



В своей книге о Белжеце, Собибуре и Треблинке он обобщает свидетельства Движения сопротивления варшавского гетто от 15 ноября 1942 г., но бесстыдно искажает текст, заменяя неудобные «паровые камеры» на «газовые камеры»!