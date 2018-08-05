Как лжёт НТВ: Массовые захоронения в Дубовском лесу

Нам всем уже так мозги промыли с этими массовыми репрессиями, что когда находят какие-нибудь захоронения, то у журналистов даже сомнений не возникает, что это жертвы НКВД. Может не у всех журналистов, но у канала НТВ точно. Вот сюжет на НТВ. Никаких имён они не знают, как сами же говорят, но уверены, что найденное захоронение связано с жертвами политических репрессий…

Не так давно по НТВ проскользнул любопытный сюжет о находке в Дубовском лесу под Воронежем на месте некоего «бывшего полигона НКВД» очередного массового захоронения, которое, естественно, немедленно окрестили «захоронением жертв политических репрессий».

Особое внимание поисковиков и, конечно же, сотрудников местного «Мемориала» привлекло то, что среди найденных останков оказались, в том числе, женщины и дети. Председатель воронежского отделения «Мемориала», комментируя находку для журналистов, все же вынужден был признать, что никаких свидетельств уголовного преследования по политическим статьям, а тем паче расстрелов несовершеннолетних детей, он в архивах советского времени никогда не встречал. Но тут же оговорился, мол – в 90-е годы была рассекречена лишь малая часть документов НКВД, доказательств сталинских репрессий, расстрельные списки историкам до сих пор недоступны, и вообще: «Есть документы о том, что могли органы расстреливать детей, начиная с 12-летнего возраста. Речь шла об уничтожении родных высокопоставленных лиц». Что, вообще-то, является откровенной ложью, так как поправка к УК, допускающая применение высшей меры к несовершеннолетним детям, касалась лишь лиц, совершивших тяжкие уголовные преступления – убийства, изнасилования и т.д. Но не политические. И тем паче не распространялась на «детей врагов народа».

Однако эта натужная ложь мемориаловца блекнет на фоне другого конфуза с этим, якобы, очередным свидетельством зверств кровавого Сталина. Повествуя о страшной находке, журналисты скорбно вещают: «Страшная тайна Дубовского леса скрыта под трехметровой толщей песка. Здесь в несколько слоев сложены наваленные друг на друга человеческие останки. Об ужасных последних днях жизни этих людей свидетельствуют переломанные кости рук и ног, выбитые челюсти. С двоих политзаключенных наручники не сняли даже после расстрела». Дело в том, что наручники данного типа никогда не использовались ни в НКВД ни в СССР вообще. То, что мы видим на видео – это немецкие наручники Hamburg-8, фирмы Kayser, с 30-х гг. состоявшие на вооружении немецкой полиции.

Ничего не напоминает? Смоленск там, Катынь, немецкие пули в черепах польских офицеров… Интересно, какое объяснение мы услышим на этот раз? Советская промышленность не справлялась с производством наручников и специально для воронежского УНКВД был закуплен чемоданчик немецких «браслетов»?

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