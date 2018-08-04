Самодиагностика. Адекватное питание

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Главные факторы накопления в теле чужеродных веществ. Засорение печени - основного фильтра крови. Застой в системе Воротной вены - следствие нарушенной циркуляции в печени, симптомы. Лимфосистема и ее единственный сток. Причина всех гнойных процессов в организме. Х.Х. Реккевег- 6 стадий (фаз) зашлакования, симптоматика на разных стадиях. Лекарства как способ подавления иммунных (очистительных)механизмов. Взаимозависимость органов выведения как систем очистки организма. Основные показатели накопления ядов с теле.