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Тайны Гипербореи больше нет??!

23:56. 2 августа 2018 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Ссылка на сам доклад помещена ниже. В нём заинтриговал один момент (с отметки 31 мин.). Прохорцев рассказывает о визите их научной делегации в Грецию в 2002 г. Там они спросили у греков, как те себя называют. И озвучил ответ: эллиос. Словарь даёт эллинос.

Однако вполне возможно, что в разговорной речи это -н- выпадает. А если выпадает, то можно поверить и в то, что по-китайски слово русские переводится как элосы. На картинке выше после -л- стоит звук -у-, но при прослушивании перевода его крайне сложно уловить.

В „Дополнении”, в принципе, озвучивается то, что было сказано в основном докладе. Если не брать контекст физики.

И то, что озвучивается, очень сильно впечатляет.



И. В. Прохорцев. Дополнения к докладу




Основной доклад „Памяти А. П. Смирнова”:

https://www.youtube.com/watch?v=ymbnXQmTqjs

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: гиперборея, греция, жарникова, Россия, тайна
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