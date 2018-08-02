Тайны Гипербореи больше нет??!

И то, что озвучивается, очень сильно впечатляет.



И. В. Прохорцев. Дополнения к докладу







Основной доклад „Памяти А. П. Смирнова” :



https://www.youtube.com/watch?v=ymbnXQmTqjs

Ссылка на сам доклад помещена ниже. В нём заинтриговал один момент (с отметки 31 мин.). Прохорцев рассказывает о визите их научной делегации в Грецию в 2002 г. Там они спросили у греков, как те себя называют. И озвучил ответ: эллиос. Словарь даёт эллинос.Однако вполне возможно, что в разговорной речи это -н- выпадает. А если выпадает, то можно поверить и в то, что по-китайски слово русские переводится как элосы. На картинке выше после -л- стоит звук -у-, но при прослушивании перевода его крайне сложно уловить.В „Дополнении”, в принципе, озвучивается то, что было сказано в основном докладе. Если не брать контекст физики.

Источник: ss69100.livejournal.com