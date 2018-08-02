Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 августа 2018
- 14:44 Операции на юго-западе Сирии. Брифинг Генштаба.
- 05:30 Сирия: паранойя Израиля и твёрдый голос российской дипломатии.
- 03:17 «Руси, шукран!» — в Сирии бедуины встретили российских военных (ВИДЕО).
Операции на юго-западе Сирии. Брифинг Генштаба
Брифинг начальника оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Рудского о завершении операций по восстановлению контроля над сирийско-иорданской границей и завершении операций по разгрому боевиков на юго-западе Сирии по итогам операции "Базальт".
PS. Стоит отметить, что на днях в сирийских источниках появилась информация о некоторых параметрах договоренности по юго-западной Сирии, которые включали в себя отказ Израиля от авиаударов по сирийским войскам и отказ Ирана от ввода своих прокси (прежде всего "Хезбаллы") в 85-километровую зону к востоку от Голанских высот.
Официально эта информация не подтверждалась, но скорее всего некие договоренности в таком духе существуют. При этом, Израиль сегодня пригрозил Ирану, если тот через своих прокси заблокирует Баб-эль-Манедбский пролив (где на днях хуситские катера атаковали саудовское танкеры), Израиль не остановится перед применением силы. Такая трогательная забота о страдающих саудитах. Очевидно, что таким образом Израиль пытается помочь увязшим в Йемене саудитам, нефтяные маршруты которых оказались увязвимы даже для легких хуситских катеров, которые еще даже не перешли к сильнодействующим средствам вроде противокорабельных ракет.
PS2. Относительно Ат-Танфа, Россия продолжает поддерживать дипломатическую позицию Дамаска и призывает США убрать войска и боевиков из Ат-Танфа, что должно сократить кол-во вылазок боевиков в Сувейде и завершить работу по восстановлению контроля Дамаска над южными районами страны.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия: паранойя Израиля и твёрдый голос российской дипломатии
Впервые за много лет мы услышали новый голос российской дипломатии на Ближнем Востоке — голос твёрдый, ясный и звучный.
Новый российский посол в Государстве Израиль г-н Викторов ясно и чётко заявил о законности иранского присутствия в Сирии.
«Посол России в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал просьбы Иерусалима о выводе иранских сил со всей территории Сирии.
Викторов подтвердил наличие договорённости о том, что в районе границы с Израилем будут дислоцированы только регулярные части сирийской армии, передает ТАСС.
Глава российской дипмиссии подчеркнул: «Приоритетом является обеспечение безопасности Израиля. И это — не пустые слова для российской внешней политики».
В то же время в настоящий момент он счёл нереалистичными любые просьбы по выводу каких-либо иностранных сил с территории Сирии.
Викторов отметил, что иранцы «играют очень важную роль в наших общих усилиях по искоренению террористов в Сирии».
По словам российского дипломата, Россия не может вынудить Иран уйти из Сирии.
«Мы можем говорить с нашими иранскими партнерами очень честно и открыто, пытаясь убедить их делать или не делать что-либо», — продолжил Викторов в интервью «Десятому каналу» израильского телевидения.
«Тель-Авив, 30 июля. Россия не может заставить иранские силы покинуть территорию Сирии, так как их присутствие легитимно и полностью отвечает нормам международного права. Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.
Израиль регулярно обвиняет власти Ирана в намерениях создать враждебный плацдарм у своих границ и требует вывода иранских войск с территории Сирии».
«Иранское присутствие в Сирии полностью легитимно с точки зрения принципов и Устава ООН. Мы можем говорить с нашими иранскими партнёрами очень откровенно и открыто, пытаясь убедить их делать или не делать чего-либо», ― заявил Викторов в эфире местного телеканала.
Он отметил, что Россия не может заставить Иран покинуть Сирию, добавив, что иранские силы играют важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии, пишет «Газета.ру». Викторов подчеркнул, что требования о выдворении иностранных войск с территории САР на данные момент «нереалистичны».
Это был фактический ответ России на многочисленные параноидальные заявления премьер-министра Израиля и его приспешников о том, что государство Израиль не потерпит никакого иранского присутствия на территории Сирии ни в какой форме.
Израильтяне подкрепляли эти слова непрерывными актами агрессии против Сирии, в которых погибали офицеры и солдаты сирийской армии. Это происходило в нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Сирией от 1974-го года. Только это соглашение сдерживает Сирию от операции по возвращению оккупированных Израилем сирийских Голанских высот.
С другой стороны, именно государство Израиль все предыдущие годы готовило и осуществляло акты агрессии и террора против Исламской республики Иран.
Убийства иранских физиков, дипломатов, генералов, разведка объектов в Иране с территории Азербайджана, вербовка в Азербайджане террористов, поддержка курдских и азербайджанских сепаратистов в Иране, подготовка к комбинированному авиационному и ракетному удару через территорию Саудовской Аравии с юга и с территории Грузии (по первоначальным израильским планам до 2008-го года) и с территории Азербайджана с севера.
Это всё — акты и планы прямой и непрямой агрессии государства Израиля против Ирана. И после всего этого израильские официальные лица нагло талдычат всему миру об «иранской угрозе».
Ранее представители российской дипломатии в Израиле поддерживали Израиль во многих вопросах — вопреки национальным интересам России и вопреки позиции далёкого от здания российского посольства в Израиле российского МИДа.
В частности, надеюсь, уже бывший заместитель посла России в Израиле г-н Фролов в своё время заявил в интервью англоязычной израильской газете «Times of Israel»: «In the case of aggression against Israel, not only will the United States stand by Israel’s side — Russia, too, will be on Israel’s side», Russian Deputy Ambassador to Israel Leonid Frolov said.
Или по-русски: «В случае агрессии против Израиля не только Соединённые Штаты будут стоять на стороне Израиля, Россия тоже будет на стороне Израиля».
Это возмутительное для российского дипломата заявление, полностью поддерживающее и оправдывающее агрессию государства Израиль против союзника России — Сирийской арабской республики, и противоречащее Заявлению МИДа России от 10 февраля 2018-го года показало, что предыдущий состав российского посольства в Израиле скорее представлял интересы государства Израиль в России, чем интересы России в Израиле.
Сейчас ситуация изменилась. Новый посол России в Израиле сделал принципиальное заявление о позиции России, не оставляющее никаких возможностей домысливания и различного трактования.
Новые времена на Ближнем Востоке подкреплены мощью российского оружия, верностью союзникам и твёрдым голосом российской дипломатии.
Читайте также: «Слёзы радости и мурашки по коже»: на Западе шокированы ложью о войне в Сирии (ВИДЕО)
Михаил Ошеров, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Руси, шукран!» — в Сирии бедуины встретили российских военных (ВИДЕО)
Российские военные продолжают выполнять различные задачи на территории Сирии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Офицеры Центра примирения и военные медики прибыли в населённый пункт Эль-Минтар в провинции Алеппо, почти 2 года назад освобожденный от боевиков.
В этом посёлке преимущественно проживают бедуины. Они с радостью встретили конвой Минобороны РФ и выстроились в очередь к специалистам медицинского отряда специального назначения.
Врачебная помощь была оказана 80-ти нуждающимся жителям, среди них 43 ребёнка, женщины и престарелые люди.
Также военнослужащие выдали нуждающимся 650 продовольственных пайков общим весом 2,8 тонны.
В след уезжающим машинам неслось: «Руси, шукран!» («Русские, спасибо!»).
Читайте также: Сирия: Произраильские боевики сдают российским военным танки, «Грады» и гаубицы (+ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su