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Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 августа 2018

16:57. 2 августа 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Операции на юго-западе Сирии. Брифинг Генштаба



Брифинг начальника оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Рудского о завершении операций по восстановлению контроля над сирийско-иорданской границей и завершении операций по разгрому боевиков на юго-западе Сирии по итогам операции "Базальт".



PS. Стоит отметить, что на днях в сирийских источниках появилась информация о некоторых параметрах договоренности по юго-западной Сирии, которые включали в себя отказ Израиля от авиаударов по сирийским войскам и отказ Ирана от ввода своих прокси (прежде всего "Хезбаллы") в 85-километровую зону к востоку от Голанских высот.
Официально эта информация не подтверждалась, но скорее всего некие договоренности в таком духе существуют. При этом, Израиль сегодня пригрозил Ирану, если тот через своих прокси заблокирует Баб-эль-Манедбский пролив (где на днях хуситские катера атаковали саудовское танкеры), Израиль не остановится перед применением силы. Такая трогательная забота о страдающих саудитах. Очевидно, что таким образом Израиль пытается помочь увязшим в Йемене саудитам, нефтяные маршруты которых оказались увязвимы даже для легких хуситских катеров, которые еще даже не перешли к сильнодействующим средствам вроде противокорабельных ракет.

PS2. Относительно Ат-Танфа, Россия продолжает поддерживать дипломатическую позицию Дамаска и призывает США убрать войска и боевиков из Ат-Танфа, что должно сократить кол-во вылазок боевиков в Сувейде и завершить работу по восстановлению контроля Дамаска над южными районами страны.

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Сирия: паранойя Израиля и твёрдый голос российской дипломатии

Сирия: паранойя Израиля и твёрдый голос российской дипломатии | Русская весна

Впервые за много лет мы услышали новый голос российской дипломатии на Ближнем Востоке — голос твёрдый, ясный и звучный.

Новый российский посол в Государстве Израиль г-н Викторов ясно и чётко заявил о законности иранского присутствия в Сирии.

«Посол России в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал просьбы Иерусалима о выводе иранских сил со всей территории Сирии.

Викторов подтвердил наличие договорённости о том, что в районе границы с Израилем будут дислоцированы только регулярные части сирийской армии, передает ТАСС.

Глава российской дипмиссии подчеркнул: «Приоритетом является обеспечение безопасности Израиля. И это — не пустые слова для российской внешней политики».

В то же время в настоящий момент он счёл нереалистичными любые просьбы по выводу каких-либо иностранных сил с территории Сирии.

Викторов отметил, что иранцы «играют очень важную роль в наших общих усилиях по искоренению террористов в Сирии».

По словам российского дипломата, Россия не может вынудить Иран уйти из Сирии.

«Мы можем говорить с нашими иранскими партнерами очень честно и открыто, пытаясь убедить их делать или не делать что-либо», — продолжил Викторов в интервью «Десятому каналу» израильского телевидения.

«Тель-Авив, 30 июля. Россия не может заставить иранские силы покинуть территорию Сирии, так как их присутствие легитимно и полностью отвечает нормам международного права. Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

Израиль регулярно обвиняет власти Ирана в намерениях создать враждебный плацдарм у своих границ и требует вывода иранских войск с территории Сирии».

«Иранское присутствие в Сирии полностью легитимно с точки зрения принципов и Устава ООН. Мы можем говорить с нашими иранскими партнёрами очень откровенно и открыто, пытаясь убедить их делать или не делать чего-либо», ― заявил Викторов в эфире местного телеканала.

Он отметил, что Россия не может заставить Иран покинуть Сирию, добавив, что иранские силы играют важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии, пишет «Газета.ру». Викторов подчеркнул, что требования о выдворении иностранных войск с территории САР на данные момент «нереалистичны».

Это был фактический ответ России на многочисленные параноидальные заявления премьер-министра Израиля и его приспешников о том, что государство Израиль не потерпит никакого иранского присутствия на территории Сирии ни в какой форме.

Израильтяне подкрепляли эти слова непрерывными актами агрессии против Сирии, в которых погибали офицеры и солдаты сирийской армии. Это происходило в нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Сирией от 1974-го года. Только это соглашение сдерживает Сирию от операции по возвращению оккупированных Израилем сирийских Голанских высот.

С другой стороны, именно государство Израиль все предыдущие годы готовило и осуществляло акты агрессии и террора против Исламской республики Иран.

Убийства иранских физиков, дипломатов, генералов, разведка объектов в Иране с территории Азербайджана, вербовка в Азербайджане террористов, поддержка курдских и азербайджанских сепаратистов в Иране, подготовка к комбинированному авиационному и ракетному удару через территорию Саудовской Аравии с юга и с территории Грузии (по первоначальным израильским планам до 2008-го года) и с территории Азербайджана с севера.

Это всё — акты и планы прямой и непрямой агрессии государства Израиля против Ирана. И после всего этого израильские официальные лица нагло талдычат всему миру об «иранской угрозе».

Ранее представители российской дипломатии в Израиле поддерживали Израиль во многих вопросах — вопреки национальным интересам России и вопреки позиции далёкого от здания российского посольства в Израиле российского МИДа.

В частности, надеюсь, уже бывший заместитель посла России в Израиле г-н Фролов в своё время заявил в интервью англоязычной израильской газете «Times of Israel»: «In the case of aggression against Israel, not only will the United States stand by Israel’s side — Russia, too, will be on Israel’s side», Russian Deputy Ambassador to Israel Leonid Frolov said.

Или по-русски: «В случае агрессии против Израиля не только Соединённые Штаты будут стоять на стороне Израиля, Россия тоже будет на стороне Израиля».

Это возмутительное для российского дипломата заявление, полностью поддерживающее и оправдывающее агрессию государства Израиль против союзника России — Сирийской арабской республики, и противоречащее Заявлению МИДа России от 10 февраля 2018-го года показало, что предыдущий состав российского посольства в Израиле скорее представлял интересы государства Израиль в России, чем интересы России в Израиле.

Сейчас ситуация изменилась. Новый посол России в Израиле сделал принципиальное заявление о позиции России, не оставляющее никаких возможностей домысливания и различного трактования.

Новые времена на Ближнем Востоке подкреплены мощью российского оружия, верностью союзникам и твёрдым голосом российской дипломатии.

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Михаил Ошеров, для «Русской Весны»

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«Руси, шукран!» — в Сирии бедуины встретили российских военных (ВИДЕО)

«Руси, шукран!» — в Сирии бедуины встретили российских военных (ВИДЕО) | Русская весна

Российские военные продолжают выполнять различные задачи на территории Сирии.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.  

Офицеры Центра примирения и военные медики прибыли в населённый пункт Эль-Минтар в провинции Алеппо, почти 2 года назад освобожденный от боевиков. 

В этом посёлке преимущественно проживают бедуины. Они с радостью встретили конвой Минобороны РФ и выстроились в очередь к специалистам медицинского отряда специального назначения.

Врачебная помощь была оказана 80-ти нуждающимся жителям, среди них 43 ребёнка, женщины и престарелые люди.

Также военнослужащие выдали нуждающимся 650 продовольственных пайков общим весом 2,8 тонны. ​

В след уезжающим машинам неслось: «Руси, шукран!» («Русские, спасибо!»).

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Метки: главное, компиляция
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