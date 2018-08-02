Квартирный вопрос: российские семьи переселили из ветхого жилья в новостройки

Дом для каждого человека является тем местом, куда мы всегда с удовольствием возвращаемся после работы, учебы или долгой поездки, именно поэтому его визуальное и техническое состояние должно соответствовать всем необходимым нормам.

К сожалению, на сегодняшний день осталось еще приличное количество ветхих домов во всех регионах России, однако власти страны принимают эффективные меры по решению данного вопроса, и результаты проделанной работы уже можно увидеть.

Например, более 2-х тысяч жителей Приамурья уже в этом году обзаведутся новыми квартирами. Целых 757 семей переселят из старых бараков в комфортабельные дома, которые отвечают всем требованиям безопасности, к тому же там сделан современный ремонт, который придется по душе каждому. Стоит сказать, что по России Приамурье занимает 5-е место по площади аварийного жилищного фонда, поэтому решение властей изменить ситуацию в первую очередь в данном регионе является обоснованным.

О наличии существующих проблем в том или ином регионе россияне сообщают руководству страны и лично. Так, к примеру, с помощью Прямой линии женщина из Ставропольского края обратилась к Владимиру Путину с просьбой получить сертификат на новое жилье, на что президент тут же отреагировал и дал слово решить проблему до 1 сентября этого года.

Видимые результаты можно видеть и в рамках других программ расселения аварийного жилья, инициированных главой государства. При этом Путин поставил задачу сделать проект бессрочным, чтобы все жители страны увидели положительные изменения в своей жизни.

Разумеется, работы еще хватает, однако некоторые регионы уже полностью избавились от проблемы ветхого жилья. В республике Адыгея комфортабельные квартиры получили 853 жителя. Продолжают сносить бараки и в Брянске, но большая часть жителей ветхих домов уже расселены, их число составляет 1888 человек. А на Ямале всего лишь за 5 лет ключи от нового жилья получили более 20 тысяч горожан.

По-прежнему остаются аварийные дома и в Подмосковье, жители которых вскоре будут расселены в 7 новых домов.