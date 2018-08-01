Сводки от ополчения Новороссии 01 августа 2018

Пятый год уже длится война на Донбассе, о многих самых кровавых событиях мы уже говорим как о трагедиях четырёхлетней давности. Оппонентам по обе стороны линии фронта уже давно понятно, что друг друга не переубедить. Как же видится эта четырёхлетняя война с Запада? Как изменилась риторика зарубежных СМИ с 2014 года, когда многие только разбирались, где находится этот самый Донбасс?

На эти вопросы в своей публикации пытается ответить донецкий информационный портал DNR LIVE.

Всего проанализировано 21 издание и 112 материалов, опубликованных с начала 2017 года по июнь 2018 года.

Все публикации были разбиты на две группы, в соответствии с объективной или субъективной (негативной) оценкой авторами статей происходящих событий.

По мнению DNR LIVE, в публикациях СМИ с оценкой «субъективно» (негативно) идет прямая подтасовка фактов, замалчивание неугодной информации, распространение лжи и клеветы. В свою очередь, материалы с оценкой «объективно» достаточно взвешенно описывают происходящие события в ДНР, а также политику Киева и Москвы относительно Республик.

Наибольшее число материалов о ДНР и ЛНР публикует пресса Польши. При этом необходимо отметить, что польские СМИ чаще остальных используют агрессивную тональность к Республикам.

Так, из 23-х изученных публикаций польских изданий 16 материалов были с явно выраженным агрессивным подтекстом.

К примеру, в польской газете «Polska» журналисты делятся своим видением военных действий в окрестностях Авдеевки, ссылаясь на заведомо заинтересованный источник.

«Российские войска обстреляли Авдеевку, потому что хотят нанести удар украинским солдатам. Губернатор Донецкой области П. Жебривский сообщил, что российские наемники стреляли из ракетных пусковых установок „Град“, пушек и танков».

В другой польской газете «Rzeczpospolita» журналисты, ни разу не посещавшие Горловку, описывают ситуацию в городе.

«В Горловке царит паника среди жителей с пророссийскими симпатиями. Началось бегство гражданского населения из города. В свою очередь, русские вслепую начали стрелять в близлежащие деревни, создавая огромное количество жертв среди украинских гражданских лиц».

С некоторым отставанием от Польши по индексу агрессивности следует пресса США.

Так, из 11 исследуемых статей 7 написаны с негативным подтекстом.

В американской газете «Daily Signal» пишут комментарии иностранцев о войне на Донбассе, которые приехали в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018. При этом хотелось бы отметить, что американские гости Киева говорят о Донбассе, который находится в 700 км от украинской столицы.

«Под прицелом российской артиллерии и ракет оказались не только украинские военные, но и мирное население вдоль линии фронта на Донбассе. Кремль контролирует насилие на востоке Украины. Оно могло бы прекратиться хоть завтра, если бы Москва этого захотела. Солдаты, а также мирные жители продолжают умирать в конфликте, созданном российским правительством».

Итальянская пресса в 3-х из 7-ми статей весьма субъективно описывает ситуацию, сложившуюся в Донецком регионе.

Так, журналисты итальянской газеты «Corriere della Sera», которые ни разу не были в ДНР, пишут о «шизофреничной» жизни в Донецке.

«В сепаратистском регионе Донбасса, который никак не поделят пророссийские и националистические силы, жизнь шизофренична. Единственная уверенность в том, что этот „восточный русофил“ остановится — появление нового железного занавеса, той линии, которая разделит Путина с Западом».

DNR LIVE хочет напомнить журналистам «Corriere della Sera» «о мусорном кризисе» в Милане и отметить, что даже в самые сложные дни 2014 года Донецк (и не только) оставались образцово-чистыми городами.

В другой итальянской газете «La Republika» опубликована статья, где, благодаря подтасовке фактов, итальянские журналисты заочно оправдывают увеличение оборонного бюджета Украины.

«Украина вынуждена увеличить оборонный бюджет, который сегодня составляет 5% от ВВП. Украина окружена 250 тысячами российских солдат, 1500 танков, 2000 батарей тяжелой артиллерии и 200 военных кораблей».

Британская пресса также не является поклонником ДНР и ЛНР, поэтому ожидать от лондонских газет объективной оценки ситуации было бы нелепо.

К примеру, в британской газете «The Guardian» опубликована статья с «мастер-классом для Путина», где рассказывают, как научиться у Ленина урегулировать конфликт на Донбассе.

«Война продолжается, и бывшие земли Киевской Руси — этого „потерянного королевства“ времен князя Владимира — все больше отходят друг от друга. Ленин еще в 1917 году знал, что русские и украинцы — это отдельные народы. Сегодня Путин и российская элита тоже должны признать реальную независимость этой страны от своей бывшей имперской хозяйки. Пока этого не произойдет, прочный мир в регионе невозможен».

В другой британской газете «Financial Times» пишут об информационной войне, которую якобы ведет Россия. По-видимому, журналисты FT судят по себе, когда их страна предъявила России обвинение в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль без каких-либо доказательств.

«Первым примером такой информационной войны стали активные и разнообразные пропагандистские усилия, имевшие целью убедить весь мир в том, что Россия не причастна к уничтожению рейса MH17. Это откровенная ложь: нам доподлинно известно, что российские военные направили на Украину, а впоследствии вывели оттуда ракетную пусковую установку».

Справедливости ради необходимо отметить, что на фоне нелицеприятных материалов, встречается достаточно большое количество публикаций с объективной оценкой событий вокруг ДНР.

СМИ Испании, Франции и Германии оказались наиболее объективными: индекс агрессивности здесь в несколько раз ниже, чем в польской, американской или британской прессе.

Во французской газете «Le Figaro» опубликована абсолютно объективная статья о кризисном состоянии Украины.

«Украина не увидела никаких реальных улучшений после свержения украинского президента Виктора Януковича. В марте 2014 года референдум привел к присоединению Крыма к России. Месяц спустя в нескольких частях Украины, разразился протест. Конфликт в Украине забрал более 10 000 жизней с 2014 года».

Ещё в одной французской газете «Agora Vox» пишут о принятых законах Украины, которые только обостряют ситуацию на Донбассе.

«Украина еще больше обострила ситуацию в Донбассе, приняв закон, который полностью блокирует реализацию Минских соглашений. Это закон о расширении особого статуса Донбасса. Вместо простого продления, его сопроводили требованием о выводе всех незаконных вооруженных формирований, наемников и военной техники до вступления закона в силу.

Проблема в том, что на территории ДНР и ЛНР ничего этого нет. То есть вывести то, чего нет, будет весьма затруднительно, и поэтому закон никогда не вступит в силу. Повторяя безумную риторику о российской оккупации, закон губит сам себя».

Немецкая «SPIEGEL» публикует статью, в которой достаточно точно описывает, к чему привел «майдан» и «президентство» Порошенко.

«Его страна обеднела, а Президент находится в отпуске на Мальдивах. В свою очередь на Украине растет разочарование по поводу деятельности Петра Порошенко, который позиционировал себя как реформатор. Порошенко обещал интегрировать страну в Европу, продать свой бизнес, провести прозрачные реформы и быстрое завершение войны на Донбассе.

Тем не менее четыре года спустя война продолжается, реформы остановились, доходы населения резко сократились. Запад, который приветствовал протесты на „майдане“, также разочарован Порошенко за его нежелание бороться с коррупцией».

В испанской газете «El Pais» опубликована статья о реальном положении дел в Минском процессе.

«Законодательство, которое Украина обязалась принять в Минске, в течение многих лет заморозилось в Верховной Раде. Причина задержки его принятия и реализации — отсутствие политической воли, которую Порошенко с очень низким уровнем популярности, не продемонстрировал до сих пор».

Неожиданно в американской прессе найдены строки с весьма объективным наблюдением журналиста «The Washington Post».

«Время от времени там соблюдается договоренность о прекращении огня, но каждый раз она нарушается. Это единственный активный конфликт в Европе, пропавший из заголовков прессы как внутри Украины, так и за ее пределами. Жителей Киева сегодня интересуют другие вопросы. Многие украинцы уже давно считают население Донбасса обособленным обществом с сомнительной политической лояльностью (к Киеву — прим. ред.)».

И в завершении хотелось бы процитировать строки журналиста испанской «El Pais», который, видимо, был в Донецке и без каких-либо искажений описал обстановку в городе.

«Донецк всегда был очень чистым и зеленым городом. Война ничего не изменила. Так, например, у театра оперы и балета две работницы муниципалитета сажают на клумбе цветы. С тех пор, как гул орудий затих, в Донецк вернулась часть бежавших жителей».

P. S.

Как ни парадоксально это звучит, но далеко не все издания США и Европы поддерживают Киев в конфликте между Донбассом и Украиной. Необходимо отдать должное нашим коллегам из Германии, Франции и Испании. Крупнейшие издания этих стран без малого в 100% случаев достаточно объективно описывают всю суть конфликта.

Если говорить о Германии и Франции, то часть СМИ этих стран сменили агрессивный подход на объективный.

Агрессивная риторика польских и американских СМИ в какой-то степени даже оправдана. Было бы весьма странно, если бы архитекторы госпереворота 2014 г. не продолжили войну на информационном фронте.

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