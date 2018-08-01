Главная » Невероятное в мире, Политика

Роль французского бизнеса в уничтожении Ливии

19:53. 1 августа 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:


Письмо главного советника Клинтона Сидни Блюменталя к Хиллари в начале марта 2012 года показывает, что бывший президент Франции Николя Саркози и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон использовали свои разведывательные службы для подстрекательства к перевороту в Ливии.

В период с середины января 2012 года по март 2012 года офицеры французского генерального директората по внешней безопасности (Direction Generale de la Securite Exterieure DGSE) и британской секретной разведывательной службы (MI-6) активизировали длительные контакты с племенами и гражданскими лидерами в Восточной Ливии, чтобы побудить их создать полуавтономную зону в исторической провинции Киренаика (Барка на арабском языке).

Согласно осведомленным источникам, эти усилия были инициированы советниками президента Франции Николя Саркози после жалоб от заинтересованных французских бизнес-лидеров о том, что новое правительство Ливии не наградило должным образом французские фирмы за ведущую роль, которую Франция сыграла в поддержке революции 2011 года против бывшего диктатора Муаммара аль-Каддафи. MI-6 присоединилась к этим усилиям по поручению канцелярии премьер-министра Дэвида Кэмерона. Эти очень конфиденциальные усилия понадобились в связи с неспособностью правительства Национального переходного совета (НПС) в Триполи эффективно организовать страну и эффективно обеспечивать деловые интересы Запада.

Французские и британские представители бизнеса и разведки считают, что полуавтономный режим в восточном городе Бенгази сможет организовать деловые возможности в этом регионе. Это, в свою очередь, позволит этим западным фирмам инициировать новые бизнес-проекты. Эти же чиновники считают, что также существует угроза исламистских ополченцев на Востоке. Согласно осведомленному источнику, французские официальные лица считают, что эта ситуация является естественным результатом неспособности Эль-Кейба организовать страну и разоружить этнические и региональные группы ополченцев, которые вели большую часть борьбы с силами Каддафи во время революции.
Согласно осведомленным источникам Франция рассчитывала получить примерно 35% доходов от "нового экономического курса" Ливии после свержения Каддафи. Эти договоренности были заключены с бывшим премьер-министром Махмудом Джибрилем и его приближенными. но были нарушены, когда власть в Ливии перешла к правительству в Триполи во главе с Эль-Кейбом, который переместил "столицу революции" из Бенгази в Триполи, чем затруднил реализацию плана по экономическому отторжению Киренаики. Основная причина – новое правительство погрязло в коррупции и было слабо эффективным, ввиду чего не могло гарантировать из Триполи выполнения соглашений с французским бизнесом.

Французская и британская разведка должны были контролировать обособление Киренаики, где сосредоточены основные мощности ливийской нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Но с одной стороны они столкнулись с тем, что министр нефтяной промышленности, который был зависим от крупного итальянского бизнеса, не смог нормально организовать работу к востку от Бенгази, а новый премьер-министр вопреки договоренностям с Джибрилем, рассчитывал сохранить Ливию целостной, для чего он вступил в тайный сговор с боевиками Зинтана (NB! которые содержали много лет под стражей, но так и не убили сына Каддафи Сейф-аль-Ислама). Кроме того, аль-Кейб вступал в контакты находившимися у власти в Египте мусульманскими радикалами во главе с Мурси. Французский бизнес очень раздражала эта ситуация, которая мешала пожинать плоды свержения Каддафи, поэтому Франция пыталась продавить первоначальный план не взирая на местные сложности и не учитывая взаимозависимость Восточной и Западной Ливии. Осведомленные источники указывали на то, что это приведет к гражданской войне, так как некому подавлять те противоречия, которые успешно давил Каддафи, сохраняя Ливию целостной.

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05795142 Date: 11/30/2015
Текст письма на английском – https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/18528

Стоит отметить, что нынешние заигрывания Франции с Хафтаром могут являться попыткой добиться реализации хотя бы части обещаний французскому бизнесу, который рассчитывал поживиться на останках уничтоженной Ливии, но в силу разгоревшейся войны, доходы оказались куда как ниже ожидаемых.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: WikiLeaks, Британия, война в ливии, документы, Каддафи, Кэмерон, Ливия, саркози, Франция, Хиллари Клинтон
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...уничтожения  евреями-большевиками русской элиты еврейские специалисты играли значимую роль... изменилась. Известный современный французский философ Гийом Фай зафиксировал... занимаются  мародерством, грабежами, бизнесом – шантажируют местных предпринимателей. ...
Сионизм и роль сионистов в организации евромайдана и попытке раскола Украины
... вызвано необходимостью защиты бизнес-интересов компании Ротшильдов ... английский, арабский, китайский, французский и другие, игнорируя при ... и при поголовном уничтожении местного населения при ...наградами Украины. Особую роль в разведсообществе американо-...
Два в одном: "Ася Николаева: Почему против Сталина одни евреи?" и "Теорема о жидомасонском заговоре и её доказательство"
... Израиле), банки и бОльшая часть бизнеса? Потому что много их не... её пожелания — рассказать "о роли евреев в уничтожении российской монархии и в... Петросовета Иосиф Гольденберг так объяснил французскому писателю Клоду Анэ, мотив издания...
Как американцы сделали бизнес на Нюрнбергском процессе: неизвестные факты
... миллионов человек, зверски уничтоженных только в концентрационных лагерях...последнего слова. Однако французская и советская стороны настояли... непростой ситуации ключевую роль сыграли жесткие и .... Ничего личного, просто бизнес по-американски. Источник: ...
Компании которые помогали нацистам
...выплаты страховой компенсации уничтоженной в результате ... для управления этим бизнесом. Незамедлительно цена вольфрамового...Фарбениндустри», сыгравшее важнейшую роль в подготовке гитлеровской...правительством Лаваля и французские предприниматели охотно ...
Бэкграунд, выпуск-242 за 28 января 2012
... массовым и целенаправленным уничтожением мирного населения англо...Ничего личного, это просто бизнес». И -  желание безраздельно...претензии Штатов на роль единственного мирового гегемона.... своего сына наследником французского престола, воспользовавшись скверным...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>