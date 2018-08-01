Роль французского бизнеса в уничтожении Ливии
19:53. 1 августа 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Письмо главного советника Клинтона Сидни Блюменталя к Хиллари в начале марта 2012 года показывает, что бывший президент Франции Николя Саркози и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон использовали свои разведывательные службы для подстрекательства к перевороту в Ливии.
В период с середины января 2012 года по март 2012 года офицеры французского генерального директората по внешней безопасности (Direction Generale de la Securite Exterieure DGSE) и британской секретной разведывательной службы (MI-6) активизировали длительные контакты с племенами и гражданскими лидерами в Восточной Ливии, чтобы побудить их создать полуавтономную зону в исторической провинции Киренаика (Барка на арабском языке).
Согласно осведомленным источникам, эти усилия были инициированы советниками президента Франции Николя Саркози после жалоб от заинтересованных французских бизнес-лидеров о том, что новое правительство Ливии не наградило должным образом французские фирмы за ведущую роль, которую Франция сыграла в поддержке революции 2011 года против бывшего диктатора Муаммара аль-Каддафи. MI-6 присоединилась к этим усилиям по поручению канцелярии премьер-министра Дэвида Кэмерона. Эти очень конфиденциальные усилия понадобились в связи с неспособностью правительства Национального переходного совета (НПС) в Триполи эффективно организовать страну и эффективно обеспечивать деловые интересы Запада.
Французские и британские представители бизнеса и разведки считают, что полуавтономный режим в восточном городе Бенгази сможет организовать деловые возможности в этом регионе. Это, в свою очередь, позволит этим западным фирмам инициировать новые бизнес-проекты. Эти же чиновники считают, что также существует угроза исламистских ополченцев на Востоке. Согласно осведомленному источнику, французские официальные лица считают, что эта ситуация является естественным результатом неспособности Эль-Кейба организовать страну и разоружить этнические и региональные группы ополченцев, которые вели большую часть борьбы с силами Каддафи во время революции.
Согласно осведомленным источникам Франция рассчитывала получить примерно 35% доходов от "нового экономического курса" Ливии после свержения Каддафи. Эти договоренности были заключены с бывшим премьер-министром Махмудом Джибрилем и его приближенными. но были нарушены, когда власть в Ливии перешла к правительству в Триполи во главе с Эль-Кейбом, который переместил "столицу революции" из Бенгази в Триполи, чем затруднил реализацию плана по экономическому отторжению Киренаики. Основная причина – новое правительство погрязло в коррупции и было слабо эффективным, ввиду чего не могло гарантировать из Триполи выполнения соглашений с французским бизнесом.
Французская и британская разведка должны были контролировать обособление Киренаики, где сосредоточены основные мощности ливийской нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Но с одной стороны они столкнулись с тем, что министр нефтяной промышленности, который был зависим от крупного итальянского бизнеса, не смог нормально организовать работу к востку от Бенгази, а новый премьер-министр вопреки договоренностям с Джибрилем, рассчитывал сохранить Ливию целостной, для чего он вступил в тайный сговор с боевиками Зинтана (NB! которые содержали много лет под стражей, но так и не убили сына Каддафи Сейф-аль-Ислама). Кроме того, аль-Кейб вступал в контакты находившимися у власти в Египте мусульманскими радикалами во главе с Мурси. Французский бизнес очень раздражала эта ситуация, которая мешала пожинать плоды свержения Каддафи, поэтому Франция пыталась продавить первоначальный план не взирая на местные сложности и не учитывая взаимозависимость Восточной и Западной Ливии. Осведомленные источники указывали на то, что это приведет к гражданской войне, так как некому подавлять те противоречия, которые успешно давил Каддафи, сохраняя Ливию целостной.
UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05795142 Date: 11/30/2015
Текст письма на английском – https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/18528
Стоит отметить, что нынешние заигрывания Франции с Хафтаром могут являться попыткой добиться реализации хотя бы части обещаний французскому бизнесу, который рассчитывал поживиться на останках уничтоженной Ливии, но в силу разгоревшейся войны, доходы оказались куда как ниже ожидаемых.
Источник: colonelcassad.livejournal.com