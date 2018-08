Роль французского бизнеса в уничтожении Ливии

Письмо главного советника Клинтона Сидни Блюменталя к Хиллари в начале марта 2012 года показывает, что бывший президент Франции Николя Саркози и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон использовали свои разведывательные службы для подстрекательства к перевороту в Ливии.UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. F-2014-20439 Doc No. C05795142 Date: 11/30/2015Текст письма на английском – https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/18528 Стоит отметить, что нынешние заигрывания Франции с Хафтаром могут являться попыткой добиться реализации хотя бы части обещаний французскому бизнесу, который рассчитывал поживиться на останках уничтоженной Ливии, но в силу разгоревшейся войны, доходы оказались куда как ниже ожидаемых.

Источник: colonelcassad.livejournal.com