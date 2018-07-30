Главная » Мировоззрение, События Настоящего

“Бардак во всем”: Тихонов назвал безобразием присвоение ЗМС футболистам

14:41. 30 июля 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

"Любое безобразие воспринимается нормально"

c8e201a7a536b6aaf30a875e710fa8dd.jpg
 
Скандал вокруг поста Екатерины Гамовой о присвоении футболистам сборной званий заслуженных мастеров вышел за пределы спорта. Многие титулованные спортсмены согласились с волейболисткой, указав, что высокие звания всегда давались за победы на крупнейших соревнованиях, а не за участие в них. И если одни поддерживали титулованную спортсменку в контексте критики в адрес чиновников, то другие взглянули на вопрос глобально, с точки зрения политики страны в целом.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался в поддержку позиции волейболистки Екатерины Гамовой, раскритиковавшей присуждение футболистам сборной по футболу званий заслуженных мастеров спорта.

"В нашей стране любое безобразие воспринимается нормально, - цитирует биатлониста Sport24. - В стране бардак во всём, кроме пиара".

В похожем ключе днем ранее высказался теннисист Евгений Кафельников. Он не стал комментировать саму позицию Гамовой, но сказал общо: власти делают все, что хотят.

"Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов", - заявил тогда теннисист.

Что касается Тихонова, он отметил, что футболисты действительно показали максимальный результат на данный момент, но тем не менее, сам он не согласен с тем, что этого достаточно для присуждения звания.

"Пусть бы футболисты играли как Гамова", - добавил Тихонов, отвечая на вопрос, согласен ли он с теми, кто ругает волейболистку за "непатриотичность" и "непризнание триумфа сборной".

Биатлонист признался, что любит футбол, но только не российский - "это сумасшедшая трата денег" - и посетовал, что в стране нет бесплатных спортивных школ - тех же футбольных или хоккейных. Несмотря на то, что к этим видам спорта приковано столько внимания, в том числе на государственном уровне.

" В стране бардак во всём , кроме пиара ".

 

Источник: www.mk.ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Координатор штаба Навального в Петербурге Полина Костылева уволена, но бардак остался
... только сторонникам Навального, но и всем россиянам. В тот день в... проблем. Костылева успела переругаться со всеми сотрудниками, привычно называющими ее за... любом случае, в штабах его бардак, координаторы себе на уме, а...
Экономический бардак: жить в заключении становится сытней, чем на свободе!
...: «в стране какой-то полноприводный бардак творится!» И вот здесь острота... вот в порядке иллюстрации во всему этому экономическому кавардаку – история из...
Для России главное не мешать - бардак идет по плану
... сотни миллионов долларов. А уж всем антироссийским кагалом - на миллиарды. Ну...
Шакалы Европы
... Польша) Всем, пожалуй, известно, что в России всегда царил бардак. Уже ... осталось и сейчас. Культ бардака Бардак царит в каждой сфере функционирования...унаследованному от предыдущего президента Великому Бардаку. Первоочередной проблемой был государственный...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... надо нам в России такого бардака, неудобства и непонятного колебательного  ...  идею-цель:  «господствовать над всеми народами» планеты (читайте еврейские религиозные... откровенно признаем свершившийся факт, который всем уже давно известен, - доминату,...
Сводки от Ополчения Новороссии на 29 марта 2015
... и исполнение их, при всем описанном тобой негативе, было...вполне «вменяемые», которые по всем расчётам были ему по ... этом всеобщем невыполнении задач всеми? Когда Мозговой отказывается гнать... решение умножить весь этот бардак на ноль!» Очередной заученный...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>