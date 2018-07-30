“Бардак во всем”: Тихонов назвал безобразием присвоение ЗМС футболистам

"Любое безобразие воспринимается нормально"

, указав, что высокие звания всегда давались за победы на крупнейших соревнованиях, а не за участие в них. И если одни поддерживали титулованную спортсменку в контексте критики в адрес чиновников, то другие взглянули на вопрос глобально, с точки зрения политики страны в целом.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался в поддержку позиции волейболистки Екатерины Гамовой, раскритиковавшей присуждение футболистам сборной по футболу званий заслуженных мастеров спорта.

"В нашей стране любое безобразие воспринимается нормально, - цитирует биатлониста Sport24. - В стране бардак во всём, кроме пиара".

В похожем ключе днем ранее высказался теннисист Евгений Кафельников. Он не стал комментировать саму позицию Гамовой, но сказал общо: власти делают все, что хотят.

"Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов", - заявил тогда теннисист.

Что касается Тихонова, он отметил, что футболисты действительно показали максимальный результат на данный момент, но тем не менее, сам он не согласен с тем, что этого достаточно для присуждения звания.

"Пусть бы футболисты играли как Гамова", - добавил Тихонов, отвечая на вопрос, согласен ли он с теми, кто ругает волейболистку за "непатриотичность" и "непризнание триумфа сборной".

Биатлонист признался, что любит футбол, но только не российский - "это сумасшедшая трата денег" - и посетовал, что в стране нет бесплатных спортивных школ - тех же футбольных или хоккейных. Несмотря на то, что к этим видам спорта приковано столько внимания, в том числе на государственном уровне.

" В стране бардак во всём , кроме пиара ".