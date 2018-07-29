В гостях у Руса

Что касается самых умных. Знаете, участие в интеллектуальных играх быстро учит скромности. Поэтому поводу я люблю цитировать старинный анекдот. Над входом в зал прилёта тель-авивского аэропорта Бен-Гурион висит плакат: “Имей в виду, здесь все такие умные”.

Анатолий, но вы лукавите, говоря, что отучает вас чувствовать самым умным. Пятнадцать сезонов подряд вы были победителем.

Не пятнадцать сезонов. Пятнадцать боёв подряд в “Своей игре”. Да, это действительно хорошо. Но вот скажем лучший результат показанный в американской “Jeopardy!”, от которой отпочковалась “Своя игра”, восемьдесят с чем-то побед подряд. А интеллектуальные игры они по тому и называются интеллектуальными, что вопросы там не на знание, а на понимание. В каждом вопросе есть какие-нибудь зацепки позволяющие выйти на ответ отталкиваясь от общеизвестных фактов. Конечно рассуждения нужные для ответа могут быть довольно сложными, но есть несколько типовых схем рассуждений, которые любой опытный игрок прокручивает в уме прямо по ходу чтения вопроса. И если он полностью укладывается в эти рассуждения, то ответ может быть уже готов к концу чтения. И со стороны кажется, что человек знал ответ заранее. На самом деле не знал, а как в нашем спорте принято говорить – вычислил. Поэтому все участники интеллектуальных игр знают гораздо меньше, чем кажется со стороны. Зато думают гораздо больше, чем кажется со стороны. И поэтому естественно сами эти игры весьма способствуют развитию ума и сообразительности.

Аналитике, умению размышлять.

Да. Кстати, поэтому активные участники интеллектуальных игр в среднем успешнее чем их сверстники этими играми не занимающиеся. Но в любом случае, назвать в этих играх кого-то самым умным невозможно…

Источник – http://www.d-rus.ru/