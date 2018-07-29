Новости Украины и Новороссии 29 июля 2018

Канада будет платить Украине 50 млн долларов каждый год

Правительство Канады приняло решение о предоставлении Украине 50 млн долларов в течение пяти следующих лет. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. «Зафиксирован новый пакет помощи Украине объемом около 50 миллионов ежегодно в течение следующих 5 лет (35 млн — техпомощь, 5 млн — гуманитарная помощь, 10–12 млн — операции в секторе безопасности). Это не учитывая масштабной военной миссии UNIFIER*, которая финансируется из бюджета канадского Минобороны», — отметил Андрей Шевченко. По его словам, для Украины важно, что это первый масштабный пакет, принятый правительством канадского премьера Джастина Трюдо. Напомним, ранее министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Канада неизменно поддерживает Украину в «борьбе с российской агрессией», в связи с чем предоставила ВСУ военного оборудования на более 16 млн долларов. Читайте также: В Днепропетровске рой шершней насмерть загрыз мужчину * с апреля 2015 года Канада проводит на Украине военную тренировочную миссию UNIFIER. В рамках этой операции около 200 канадских военных инструкторов проводят занятия с украинскими военнослужащими. Кроме этого, канадцы консультируют ВСУ по реформированию. Действующий мандат миссии истекает в конце марта 2019 года.

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Без воды и лекарств: на Украине держат в тюрьме пророссийского журналиста

На Украине продолжается суд над запорожским журналистом Павлом Волковым, обвиняемым в призывах к изменению границ и содействии непризнанным республикам Донбасса. Он находится под арестом уже десять месяцев: предъявленные ему статьи УК Украины исключают любую другую меру пресечения.

Испытание тюрьмой

“Павла содержат в старом СИЗО, где нет горячей, а зачастую и холодной воды. Заключенным отправляют бутилированную воду в передачах. Надзиратели говорят: “Набирайте воду в ведра и выживайте как хотите”. У одного из моих клиентов от этого стали выпадать зубы”, — рассказала РИА Новости адвокат Волкова Светлана Новицкая. Бритвы запрещены, и Волков оброс бородой, что пагубно сказывается на его здоровье — журналист страдает аллергическими заболеваниями, а также астмой. “Он и выглядит плохо”, — подтверждает Новицкая.

Непростые условия содержания используются следствием для давления на Волкова. Принятая в 2014 году поправка к Уголовному кодексу позволяет держать под стражей без права освобождения под залог любых обвиняемых в покушении на территориальную целостность Украины. Такие дела нередко разваливаются в суде, однако в ожидании приговора невинные люди проводят в тюрьме многие месяцы. Некоторые ломаются: подписывают признательные показания, чтобы получить минимальный срок и быстрее выйти из заключения.

Волкову особенно тяжело, потому что ему систематически отказывают в необходимой медицинской помощи. Гражданская супруга Павла Валерия Евдокимова называет его положение “страшным”. “СИЗО не укомплектован ничем. Лекарства можно передать только со свободы, а это всегда время, иногда драгоценное”, — рассказывает Евдокимова РИА Новости.

“Камеры переполнены, они душные и сырые, в помещении площадью 16 квадратных метров могут томиться десять человек, и это еще не худший вариант”, — добавляет она.

Террорист из соцсети

Обвинения, выдвинутые против Волкова, неубедительны. Журналиста подозревают в содействии террористической организации, что карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако все представленные в деле доказательства относятся только к интернету: речь идет о статьях и сообщениях в соцсетях. При обыске у арестованного обнаружен бейдж наблюдателя на референдуме 11 мая 2014 года, когда была провозглашена независимость ДНР. Никакие другие документы непризнанной республики не подтверждают, что Волков “содействовал” народному волеизъявлению. Улик против подозреваемого нет, указывают адвокаты.

Против журналиста также выдвинули обвинение по особо тяжкой части второй статьи 110 — “посягательство на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц”. Эта формулировка предусматривает максимальное возможное наказание. Однако обнаружить сообщников Волкова прокуратуре не удалось. Поэтому, по словам адвокатов, журналисту вменяется сговор “в неустановленном месте” с “неустановленной группой лиц”.

С самого начала просело и главное основание обвинений: под террористическими организациями, с которыми мог бы сотрудничать Волков, подразумеваются ДНР и ЛНР. Однако ни один суд на Украине не вынес определения о признании их таковыми. С точки зрения закона сама возможность преследования журналиста за связи с непризнанными республиками Донбасса вызывает большие сомнения.

Запугать и отчитаться

Как сообщили РИА Новости источники в адвокатской среде, при рассмотрении дел по политическим статьям на Украине большую роль играют СМИ. Неизвестные широкой публике оппозиционеры, оставаясь без поддержки, вынуждены заключать сделку с правосудием о фиктивном признании своей вины. Для украинских следователей это успех, позволяющий отчитаться о раскрытии “преступления”.

Кроме того, сохраняется опасность провокаций. Волков утратил контроль над своими страницами в социальных сетях, где с некоторых пор от его имени активно публикуют сообщения неизвестные. “Он знаковый человек в Запорожье, его аккаунт могут использовать, чтобы спровоцировать людей и инициировать новые посадки”, — предупреждает Светлана Новицкая. Для недобросовестных представителей правоохранительных органов контроль над страницей Волкова способен открыть дорогу к фабрикации новых дел, считает она.

Держать сторонников России в напряжении

Дело Павла Волкова далеко не единственное такого рода. С мая 2018 года под арестом находится бывший главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Вышинскому угрожает срок до 15 лет.





В 2017-м на девять лет осуждены журналисты Евгений Тимонин и Дмитрий Василец, объявленные “сепаратистами”. В вину обоим вменялось создание телеканала “Новороссия ТВ”, освещавшего события на Украине с точки зрения ДНР и ЛНР. В феврале апелляционный суд Киева отпустил их из-под стражи под домашний арест, частично удовлетворив ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения. Отмечалось, что в условиях правового нигилизма и беспрецедентного давления на свободу слова отмену приговора журналистам Васильцу и Тимонину можно считать победой.

“Ситуация с задержанием российских и пророссийских журналистов на Украине — часть стратегии войны низкой интенсивности, которую реализуют украинские власти. С 2015 года крупных военных столкновений не происходило, но Киев осознанно поддерживает некоторый минимальный градус напряженности. Это проявляется и в обстрелах на линии фронта, и в задержаниях дружественных России журналистов и блогеров. Такая стратегия нынешним властям вполне удобна. Им выгодно это назойливое, постоянное ощущение военного времени в тылу. Так что аресты, к сожалению, продолжатся”, — прокомментировал РИА Новости программный директор клуба “Валдай” Олег Барабанов.

Игорь Гашков

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Порошенко: Крещение Руси – «европейский выбор» князя Владимира

Крещение в 988 году «Руси-Украины» было «европейским выбором князя Владимира, приводит издание Strana.ua слова украинского президента Петра Порошенко.





Порошенко отметил, что более тысячи лет назад князь Владимир сделал важнейший, судьбоносный выбор: принял христианство сам и крестил «Русь-Украину».



“Христианский выбор равноапостольного князя одновременно был и выбором европейским”, - заявил он. Позже в своем «Фейсбуке» Порошенко вновь заявил о желании сделать украинскую церковь независимой от Московского патриархата.



“Он (князь Владимир) принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее Киев ожидает признания автокефалии Украинской Церкви – равной другим поместным церквям, и, разумеется, духовно и административно независимой от России, от страны-агрессора”, - написал президент.

Напомним, в субботу в России, Беларуси и Украине прошли церковные торжества по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси (отмечается в день памяти князя Владимира). На Украине праздничные мероприятия начались еще в пятницу. Тогда 250 тыс. человек помолились на Владимирской горке в Киеве, а затем прошли крестным ходом по центру столицы.



В начале июля депутат Рады Андрей Ильенко обвинил Москву в «воровстве чужой истории».



По его словам, Россия украла даже свое название, поскольку Россией никогда не была: до Петра I она называлась Московией. Украину же называли Русью. Российская империя появилась после того как Москва украла название соседней страны и ее историю, заключил депутат. Свою речь украинский лидер произнес на Владимирской горе в Киеве во время празднования Крещения Руси.Порошенко отметил, что более тысячи лет назад князь Владимир сделал важнейший, судьбоносный выбор: принял христианство сам и крестил «Русь-Украину».Позже в своем «Фейсбуке» Порошенко вновь заявил о желании сделать украинскую церковь независимой от Московского патриархата.Напомним, в субботу в России, Беларуси и Украине прошли церковные торжества по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси (отмечается в день памяти князя Владимира). На Украине праздничные мероприятия начались еще в пятницу. Тогда 250 тыс. человек помолились на Владимирской горке в Киеве, а затем прошли крестным ходом по центру столицы.В начале июля депутат Рады Андрей Ильенко обвинил Москву в «воровстве чужой истории».По его словам, Россия украла даже свое название, поскольку Россией никогда не была: до Петра I она называлась Московией. Украину же называли Русью. Российская империя появилась после того как Москва украла название соседней страны и ее историю, заключил депутат.

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200 гривен от Порошенко

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Кровавая луна над Саур-Могилой: опубликовано удивительное фото лунного затмения на Донбассе

Фотограф Павел Чуприна опубликовал удивительное фото всех фаз лунного затмения на фоне грандиозного монумента на Саур-Могиле. «“Вальс Луны и Марса над Саур-Могилой”. Провёл ночь на легендарной высоте с целью прикоснуться к съёмке ночного неба и запечатлеть лунное затмение с противостоянием Марса на фоне символа боевой славы Донбасса (огни слева — КПП «Мариновка»). Это мой первый опыт в астрофотографии. Будут ещё карточки…» — сообщил известный фотограф на своей страничке в социальной сети. Напомним, что сегодня около нуля по московскому времени завершилось самое длинное в нашем веке лунное затмение, которое длилось целых четыре часа. Затмение могли видеть во многих уголках земли, в том числе и на Донбассе. Читайте также: И пала тьма: в Якутии в разгар дня пропало солнце и погибли птицы (ФОТО)

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