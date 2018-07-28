ВЦИК: КПРФ неспособна правильно сформулировать вопрос, тем не менее референдуму быть?!!

О вопросе, предлагаемом для вынесения на референдум Российской Федерации Московской городской региональной подгруппой инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации

Секретарь ЦИК России Майя Гришина напомнила, что 19 июля текущего года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации получила уведомление от Московской городской избирательной комиссии.



В нём говорилось, что в Мосгоризбирком 17 июля 2018 года поступило ходатайство о регистрации Московской городской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации по вопросу «Согласны ли Вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

«Принципиальная позиция Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заключается в том, что сама по себе постановка вопроса о проведении референдума по столь животрепещущей теме, которая затрагивает интересы каждого гражданина России, правомерна, – заявила Председатель ЦИК России Элла Памфилова.



– Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране. Все дело в деталях, в качестве самого вопроса. Наша задача – определить, насколько корректен вопрос. Именно этому посвящено наше заседание, исходя из прямых полномочий ЦИК России».



Майя Гришина отметила, что в соответствии с Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации» в течение 10 дней со дня получения уведомления ЦИК России должна дать заключение о соответствии либо не соответствии формулировки данного вопроса требованиям Федерального конституционного закона. Секретарь ЦИК России представила заключение по вопросу, предложенному для вынесения на референдум Российской Федерации.

«Предлагаемый для вынесения на референдум Российской Федерации вопрос включает в себя формулировку «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости» и не содержит при этом какой-либо иной относящейся к данной формулировке характеристики, которая бы с достаточной степенью конкретизировала ее содержание для участников референдума, – говорится в заключении. – Это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии в смысле положений статьи 39 Конституции Российской Федерации.

В частности, создается явная неопределенность в отношении содержания предложенного инициаторами для вынесения на референдум вопроса в случае изменения его правового регулирования в ходе реализации инициативы референдума по предлагаемому вопросу.

При таких обстоятельствах рассматриваемая формулировка вопроса способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования, что в конечном счете не обеспечит выявление действительной воли народа Российской Федерации в том смысле, как того требует пункт 4 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 марта 2007 года № 3-П.

Таким образом, предлагаемый для вынесения на референдум Российской Федерации вопрос «Согласны ли Вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» не соответствует требованиям части 7 статьи 6 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации».

На заседание ЦИК России были приглашены представители инициативной группы, которые ответили на вопросы членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и представителей СМИ.

После подробного и детального обсуждения Элла Памфилова ещё раз подчеркнула: «Мы не рассматриваем вопрос о правомерности проведения референдума. ЦИК России дала однозначный ответ – такой референдум правомерен. Мы рассматриваем формулировку вопроса референдума, то, насколько он будет понятен каждому гражданину России. А предложенный для рассмотрения вопрос не корректен».

«Независимо от принимаемого решения, – обратилась Председатель ЦИК России Элла Памфилова к участникам инициативной группы, – у вас есть право оперативно собрать инициативную группу и уточнить вопрос. Мы готовы вас проконсультировать и помочь вам, чтобы вопрос был точен. Уверена, что никаких возражений со стороны членов ЦИК не будет», – подчеркнула она.

Заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев сказал: «Напомню, что расходы, связанные с подготовкой и проведением референдума компенсируются из средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета. И это не один, не два, не пять и не восемь миллиардов рублей. И эти деньги надо потратить, чтобы на референдуме был получен ответ на конкретный вопрос, а не просто потому, что кому-то захотелось реализовать личные амбиции за федеральные деньги».

ЦИК России постановила утвердить заключение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по вопросу «Согласны ли Вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?», предложенному для вынесения на референдум Российской Федерации.



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Источник: сайт ВЦИКа.

Источник: ss69100.livejournal.com