«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки обстановка вдоль линии боевого соприкосновения продолжала оставаться напряжённой.

На Мариупольском направлении украинские наемники из 36-й отдельной бригады морской пехоты под командованием военного преступника А.Гнатова вели огонь по населённым пунктам Саханка и Ленинское.

Всего за сутки зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны украинских оккупантов.

В результате обстрелов из 120-мм и 82-мм миномётов получили повреждения два жилых дома в н.п. Саханка, и сгорел дом в н.п. Ленинское.

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По данным, полученным из штаба оккупационных сил Украины, стало известно о фактах списания боеприпасов и горючего командирами подразделений на передовых позициях.

Так, комбриги докладывают в штаб оккупационных сил о выполнении от 20 до 25 обстрелов ежесуточно, однако нами фиксируется не более 5–7 обстрелов.

Разница между обстрелами ежедневно составляет несколько тонн горючего, продаваемого местному населению, и десятки боеприпасов, которые потом выводятся из зоны операции оккупационных сил или передаются бандгруппам «Правого сектора»* и «украинской добровольческой армии».

С целью проверки фактов завышения количества обстрелов и списания материальных средств, предводитель оккупантов Наев отправил комиссии из числа офицеров штаба «ООС» в соединения и части, находящиеся на первой линии.

Наиболее серьёзная комиссия вышестоящего штаба прибыла в 72-ю омбр на Горловском направлении, где зафиксирована наибольшая разница между артиллерийскими обстрелами проводимыми по бумагам и осуществляемыми фактически.

Так, военный преступник Татусь ежедневно докладывал минимум о 25 своих обстрелах по территории ДНР, причем даже с использованием ствольной артиллерии, однако фактически боеприпасы списывались, а ГСМ для бронемашин и машин обеспечения продавались населению.

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Кроме этого, по линии сил информационно-психологических операций ССО в зону ответственности той же 72-й бригады с задачей подготовки «журналистского расследования» воровства в ВСУ прибыла группа журналистов телеканала «Украина».

Данный факт позволяет говорить о выполнении целого комплекса мероприятий, направленных на смещение неугодного комбрига Татуся, который, как известно, состоит в дальних родственных отношениях с главой администрации Порошенко Райниным и не может быть просто уволенным за воровство.

Также мы не исключаем, что прибывшие журналисты будут привлечены к освещению кампании по разоружению и выводу в тыл боевиков нацформирований, которую в настоящее время активно проводит Наев.

Другая ситуация у нацистов из «Правого сектора» и «УДА», которые не оставляют надежды задержаться на передовой, несмотря на попытки разоружения силами СБУ.

В этом им активно помогают украинские волонтёры, которые с завидной периодичностью выкладывают фото и видеоролики, демонстрирующие ведение огня из артиллерии по территории нашей Республики. Тем самым они дискредитируют командование операции оккупационных сил, прославляют националистов и предоставляют нам, международным правозащитным организациям, судебным инстанциям и мировому сообществу доказательства нарушения Украиной Минских договоренностей.

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*Запрещённая на территории РФ экстремистская организация