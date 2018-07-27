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Репортаж из Ведического Центра “Слово”. Елена Андреева

15:17. 27 июля 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Культурный ведический центр “Слово”. Как изучить буквицу.

Ведущая передачи – Елена Андреева

Продолжаем знакомиться с культурным ведическим центром «Слово». В этот раз мы беседуем с учащимися второго набора, третьей сессии, группой “Родники”. О том, что произошло в жизни с начала обучения, какие идут процессы во время сессии и после, вам расскажут сами участники.

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Источник: www.youtube.com

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