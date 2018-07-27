Почему женщины всё чаще «откладывают» детей и не готовы к материнству
13:12. 27 июля 2018 Просмотров - 189 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Минская журналистка и социолог Анна Шадрина с 2005 года проводит интервью с женщинами из крупных городов России и Беларуси. Сначала она изучала тему брака, а через какое-то время заинтересовалась проблемами материнства. В своей книге «Дорогие дети. Сокращение рождаемости и рост „цены“ материнства в XXI веке» она исследует, с какими трудностями сталкиваются современные матери.
Две известные нам «плохие матери»
При словосочетании «плохая мать» на ум приходит образ Анны Карениной, героини романа Льва Толстого, — она бросила ребёнка ради любовника. Причём большинство героев винят её только за то, что она нарушила священные узы брака. Анна Шадрина пишет, что в XIX веке словосочетание «плохая мать» ещё не изобрели. И добавляет, что «Анна Каренина» — во многом критика общественного строя, который заставлял женщин «выбирать между любовниками и детьми и тайно мечтать об освобождении от бремени родительствования». Последнее относится к Долли Облонской — «хорошей матери» пятерых детей, которая завидует Карениной в том, что та больше не может рожать.
Самая известная американская «плохая мать» — Ева Кочадурян из фильма «Что-то не так с Кевином» (We Need to Talk About Kevin) с Тильдой Сиунтон в главной роли. Лента рассказывает о матери 16-летнего подростка, который хладнокровно убивает отца и сестру, а затем семерых одноклассников, учительницу и работника кафетерия. Ева — тоже жертва. Она потеряла близких. Но её горю никто не сочувствует, жители города её унижают и ненавидят. Ведь она — мать, воспитавшая монстра.
С самого рождения Кевина Ева видела, что с ним что-то не так. Она пыталась об этом поговорить со всеми, включая мужа. Но её никто не слушал. Так возникает основное противоречие, поднятое Анной Шадриной в книге «Дорогие дети». Женщине надо обязательно родить, чтобы стать «хорошей матерью». Но стоит родить — никто помогать не будет, справляйся сама. Зато критиковать может любой. Например, если ваш ребёнок написал гадкое слово на заборе или толкнул другого ребёнка, вы плохо его воспитали и автоматически «плохая мать».
Почему о сложностях материнства не принято говорить
В конце 2012 года в Минске случилось страшное. Молодая женщина выбросилась из окна вместе с двумя детьми. Сразу после нового года произошло ещё одно похожее событие. Анна Шадрина наткнулась на дискуссию в фейсбуке, где люди спорили, связаны ли эти два эпизода. Обе женщины находились в отпуске по уходу за детьми. Но никто не писал, что рутина материнства и социальная изоляция могли стать причинами произошедшего. Потому что, как пишет Шадрина, в постсоветских странах материнство считается «наивысшим наслаждением женщин» и не может быть причиной суицидальных наклонностей.
Каждая женщина сталкивается со сложностями материнства, о которых не принято говорить. Одна из героинь Шадриной — 35 лет, доцент вуза и мать 10-летнего сына — рассказывает о своём опыте:
»…Вспоминаю страшный первый год. Постоянно с ребёнком и ничем, кроме него, не занимаешься. Ни физически, ни морально нет возможности отвлечься. А мир куда-то спешит, навстречу чему-то важному и прекрасному. А я ещё так молода, и душа моя рвётся туда. Но кажется, что ты навсегда в прошлом своих друзей, среди памперсов в этих четырёх стенах. Поговорить об этом было не с кем — отцу ребёнка пожаловаться я не решалась. Маме тоже рассказать не могла. Что бы она мне на это ответила? «Ну, поплачь»? Или: «А о чём ты раньше думала?». Я же не представляла себе, что мне будет так трудно. Помню, вышла на балкон вместе с ребёнком, посмотрела вниз и едва удержалась, чтобы не сброситься. Вот тогда я поняла, что надо брать няню и начинать выходить куда-то, хотя бы ненадолго».
Анна Шадрина говорит, что для большинства интервьюируемых трудности, связанные с заботой о детях, были неожиданными. Более того, образ «плохой матери» создан для замалчивания проблем. Американский социолог Кароли Гатрелл в книге «Трудная работа» опрашивала замужних женщин, которые сделали успешную карьеру до рождения детей. 64% участниц признавались, что переживали симптомы клинической депрессии, но считали, что это в порядке вещей и не обращались за помощью.
Как стать «хорошей матерью» (и возможно ли это)
Женщины стремятся быть хорошими матерями, потому что в массовом сознании материнство — это центральный смысл жизни женщины.
В наше время считается, что хорошие матери успевают совмещать заботу о детях с заботой о своей внешности. Мода на материнскую красоту насаждается глянцевыми журналами, соцсетями и статьями о звёздах, приведших «в норму» своё тело чуть ли не через неделю после родов. У хороших матерей дети со младенчества осваивают музыкальные инструменты и иностранные языки. Родоначальником этой «моды» стал японский бизнесмен Масару Ибука, автор книги «После трёх уже поздно». Материнская успешность оценивается достижениями ребёнка.
Анна Шадрина утверждает: «Современные матери обязываются обладать знаниями в педиатрии, педагогике, менеджменте и психологии, нацеленными на развитие всевозможных способностей у детей». Огромный материнский труд, который несправедливо замалчивается. Это называется простым «сидеть с ребёнком», в то время как отцы «ходят на работу».
Как материнство стало второй работой
По данным Росстата, в среднем женщины в России уходят в декрет на 18 месяцев. Это те самые 1,5 года, в течение которых государство гарантирует пособие по уходу за ребёнком. Вместе с тем, детских садов в регионах не хватает. В России в 2010 году очередь на места в детсады оказалась в 11 раз больше показателей 1999 года. Казалось бы, тактика страны по «одомашниванию» женщин должна приводить к росту рождаемости. Но всё наоборот. У европейских государств, чья политика направлена на поддержку работающих мам, показатели рождаемости гораздо выше.
В 22% случаев работодатели не сохраняют за женщинами рабочее место.
Руководители — единственная категория женщин, которые в 100% случаев возвращаются к работе после декрета
Самая распространённая причина возвращения матерей к работе — не каждая семья может прожить без зарплаты матери. Профессор социологии Елена Ярская-Смирнова отмечает, что семьи с детьми — самая многочисленная группа среди бедных людей в России. К группе риска относятся матери-одиночки, чья работа за пределами семьи в XXI веке — условие выживания.
Вот что рассказывает Анне Шадриной о своём опыте ещё одна героиня:
«С удовольствием расскажу вам о своём опыте: выращивании двоих детей в отсутствие алиментов по причине уклонения папы от них, параллельно с работой на двух работах — одна из них на полставки инженером-химиком в химической лаборатории, вторая — в интернете на полную ставку, то есть примерно плюс ещё 7-8-часовой рабочий день. В сумме, считая дорогу, получается 12-13-часовой рабочий день параллельно с ведением домашнего хозяйства без помощи нянь, домработниц и даже бабушек на постоянной основе. Это очень непросто. И когда кто-то говорит, что совмещать работу и карьеру с работой по дому и воспитанием детей можно запросто, мне кажется это лукавством, а даже вернее — сильным преувеличением. Подобные заявления просто опасны…».
В наше время большинство женщин совмещают материнство и карьеру. Не только из-за безденежья, но и потому, что матери хотят реализовать себя профессионально. Американский социолог Арли Рассел Хохшильд говорит о том, что дом в наше время становится работой, а работа — домом. Обе сферы деятельности (и дом, и работа) требуют эмоционального подключения. Прибегать к услугам нянь получается не у всех. Совмещая материнство и работу, женщины крадут у себя время на отдых. В 2002 году в Беларуси проводилось исследование «бюджета времени». Было опрошено 1047 родителей. Результаты показали, что женщины в среднем в будние дни работают на два часа больше, чем мужчины. В выходные эти различия доходят до трёх часов. Мужчины спокойно продвигаются по карьерной лестнице за счёт невидимого «семейного» труда женщин.
Почему женщины стали «откладывать» материнство
В XXI веке материнство больше не считается неизбежной женской судьбой. Сегодня женщины имеют право выбирать. В советское время жизненные этапы шли в определённой последовательности. Замужество в «доконтрацептивную» эпоху автоматически оборачивалось ранним материнством. Лучшим возрастом для деторождения считался от 18 до 28 лет. Беременным старше этого возраста предлагали аборт или кесарево сечение.
Массово откладывать рождение первого ребёнка стали в экономически нестабильную эпоху — 90-е годы. В конце 80-х средний возраст матерей первенцев составлял 22 года, в 2010-м — 24,7 лет. И он будет только увеличиваться, считает Шадрина. Одна из героинь, психолог 33 лет, говорит:
«Скорее всего, если я рожу, это будет к 40-ка годам. Я бы хотела, чтобы у меня это был осознанный процесс. Я не хочу родить «просто так», «чтобы был ребёнок». Здесь, согласно автору, отражается комплекс новых идей: перспектива материнства в контексте «осознанного выбора».
Среди тридцати опрошенных женщин между 29 и 44 годами только одна назвала себя «чайлд-фри». То есть эти женщины не выбирают бездетный образ жизни. И откладывание материнства даже не всегда связано с отсутствием партнёра.
Одна из главных причин «отложить материнство» — работа. В наше время работа должна не только приносить деньги, но ещё и удовольствие
Интернет — тоже одна из причин поздней беременности. Чтобы профессионально развиваться, необходимо постоянно быть на виду и быть активным в соцсетях. Да, работать теперь можно удалённо. Но фриланс — это не 8-часовой рабочий день. Это, как замечает на своём примере Анна Шадрина, работа без выходных. Причём чаще без каких-либо социальных гарантий.
Помощь «института бабушек» тоже сокращается. Книга «Дорогие дети» вышла в 2017 году. В 2018-м принят закон о постепенном увеличении пенсионного возраста женщин на восемь лет. Это ещё сильнее сократит рождаемость в стране. Женщины предпочтут сначала сделать карьеру, а родить потом, когда будет финансовый достаток и/или помощь бабушек-пенсионерок.
Современным женщинам приходится выбирать между виной из-за отсутствия детей (общество именует такое поведение «потаканием эгоистических интересов») и виной из-за невозможности совмещать стандарты хорошей матери и хорошего специалиста.
Источник: nashaplaneta.su