Почему женщины всё чаще «откладывают» детей и не готовы к материнству

Минская журналистка и социолог Анна Шадрина с 2005 года проводит интервью с женщинами из крупных городов России и Беларуси. Сначала она изучала тему брака, а через какое-то время заинтересовалась проблемами материнства. В своей книге «Дорогие дети. Сокращение рождаемости и рост „цены“ материнства в XXI веке» она исследует, с какими трудностями сталкиваются современные матери.При словосочетании «плохая мать» на ум приходит образ Анны Карениной, героини романа Льва Толстого, — она бросила ребёнка ради любовника. Причём большинство героев винят её только за то, что она нарушила священные узы брака. Анна Шадрина пишет, что в XIX веке словосочетание «плохая мать» ещё не изобрели. И добавляет, что «Анна Каренина» — во многом критика общественного строя, который заставлял женщин «выбирать между любовниками и детьми и тайно мечтать об освобождении от бремени родительствования». Последнее относится к Долли Облонской — «хорошей матери» пятерых детей, которая завидует Карениной в том, что та больше не может рожать.Самая известная американская «плохая мать» — Ева Кочадурян из фильма «Что-то не так с Кевином» (We Need to Talk About Kevin) с Тильдой Сиунтон в главной роли. Лента рассказывает о матери 16-летнего подростка, который хладнокровно убивает отца и сестру, а затем семерых одноклассников, учительницу и работника кафетерия. Ева — тоже жертва. Она потеряла близких. Но её горю никто не сочувствует, жители города её унижают и ненавидят. Ведь она — мать, воспитавшая монстра.С самого рождения Кевина Ева видела, что с ним что-то не так. Она пыталась об этом поговорить со всеми, включая мужа. Но её никто не слушал. Так возникает основное противоречие, поднятое Анной Шадриной в книге «Дорогие дети». Женщине надо обязательно родить, чтобы стать «хорошей матерью». Но стоит родить — никто помогать не будет, справляйся сама. Зато критиковать может любой. Например, если ваш ребёнок написал гадкое слово на заборе или толкнул другого ребёнка, вы плохо его воспитали и автоматически «плохая мать».В конце 2012 года в Минске случилось страшное. Молодая женщина выбросилась из окна вместе с двумя детьми. Сразу после нового года произошло ещё одно похожее событие. Анна Шадрина наткнулась на дискуссию в фейсбуке, где люди спорили, связаны ли эти два эпизода. Обе женщины находились в отпуске по уходу за детьми. Но никто не писал, что рутина материнства и социальная изоляция могли стать причинами произошедшего. Потому что, как пишет Шадрина, в постсоветских странах материнство считается «наивысшим наслаждением женщин» и не может быть причиной суицидальных наклонностей.Каждая женщина сталкивается со сложностями материнства, о которых не принято говорить. Одна из героинь Шадриной — 35 лет, доцент вуза и мать 10-летнего сына — рассказывает о своём опыте:»…Вспоминаю страшный первый год. Постоянно с ребёнком и ничем, кроме него, не занимаешься. Ни физически, ни морально нет возможности отвлечься. А мир куда-то спешит, навстречу чему-то важному и прекрасному. А я ещё так молода, и душа моя рвётся туда. Но кажется, что ты навсегда в прошлом своих друзей, среди памперсов в этих четырёх стенах. Поговорить об этом было не с кем — отцу ребёнка пожаловаться я не решалась. Маме тоже рассказать не могла. Что бы она мне на это ответила? «Ну, поплачь»? Или: «А о чём ты раньше думала?». Я же не представляла себе, что мне будет так трудно. Помню, вышла на балкон вместе с ребёнком, посмотрела вниз и едва удержалась, чтобы не сброситься. Вот тогда я поняла, что надо брать няню и начинать выходить куда-то, хотя бы ненадолго».Анна Шадрина говорит, что для большинства интервьюируемых трудности, связанные с заботой о детях, были неожиданными. Более того, образ «плохой матери» создан для замалчивания проблем. Американский социолог Кароли Гатрелл в книге «Трудная работа» опрашивала замужних женщин, которые сделали успешную карьеру до рождения детей. 64% участниц признавались, что переживали симптомы клинической депрессии, но считали, что это в порядке вещей и не обращались за помощью.Женщины стремятся быть хорошими матерями, потому что в массовом сознании материнство — это центральный смысл жизни женщины.В наше время считается, что хорошие матери успевают совмещать заботу о детях с заботой о своей внешности. Мода на материнскую красоту насаждается глянцевыми журналами, соцсетями и статьями о звёздах, приведших «в норму» своё тело чуть ли не через неделю после родов. У хороших матерей дети со младенчества осваивают музыкальные инструменты и иностранные языки. Родоначальником этой «моды» стал японский бизнесмен Масару Ибука, автор книги «После трёх уже поздно». Материнская успешность оценивается достижениями ребёнка.Анна Шадрина утверждает: «Современные матери обязываются обладать знаниями в педиатрии, педагогике, менеджменте и психологии, нацеленными на развитие всевозможных способностей у детей». Огромный материнский труд, который несправедливо замалчивается. Это называется простым «сидеть с ребёнком», в то время как отцы «ходят на работу».По данным Росстата, в среднем женщины в России уходят в декрет на 18 месяцев. Это те самые 1,5 года, в течение которых государство гарантирует пособие по уходу за ребёнком. Вместе с тем, детских садов в регионах не хватает. В России в 2010 году очередь на места в детсады оказалась в 11 раз больше показателей 1999 года. Казалось бы, тактика страны по «одомашниванию» женщин должна приводить к росту рождаемости. Но всё наоборот. У европейских государств, чья политика направлена на поддержку работающих мам, показатели рождаемости гораздо выше.Руководители — единственная категория женщин, которые в 100% случаев возвращаются к работе после декретаСамая распространённая причина возвращения матерей к работе — не каждая семья может прожить без зарплаты матери. Профессор социологии Елена Ярская-Смирнова отмечает, что семьи с детьми — самая многочисленная группа среди бедных людей в России. К группе риска относятся матери-одиночки, чья работа за пределами семьи в XXI веке — условие выживания.Вот что рассказывает Анне Шадриной о своём опыте ещё одна героиня:«С удовольствием расскажу вам о своём опыте: выращивании двоих детей в отсутствие алиментов по причине уклонения папы от них, параллельно с работой на двух работах — одна из них на полставки инженером-химиком в химической лаборатории, вторая — в интернете на полную ставку, то есть примерно плюс ещё 7-8-часовой рабочий день. В сумме, считая дорогу, получается 12-13-часовой рабочий день параллельно с ведением домашнего хозяйства без помощи нянь, домработниц и даже бабушек на постоянной основе. Это очень непросто. И когда кто-то говорит, что совмещать работу и карьеру с работой по дому и воспитанием детей можно запросто, мне кажется это лукавством, а даже вернее — сильным преувеличением. Подобные заявления просто опасны…».В наше время большинство женщин совмещают материнство и карьеру. Не только из-за безденежья, но и потому, что матери хотят реализовать себя профессионально. Американский социолог Арли Рассел Хохшильд говорит о том, что дом в наше время становится работой, а работа — домом. Обе сферы деятельности (и дом, и работа) требуют эмоционального подключения. Прибегать к услугам нянь получается не у всех. Совмещая материнство и работу, женщины крадут у себя время на отдых. В 2002 году в Беларуси проводилось исследование «бюджета времени». Было опрошено 1047 родителей. Результаты показали, что женщины в среднем в будние дни работают на два часа больше, чем мужчины. В выходные эти различия доходят до трёх часов. Мужчины спокойно продвигаются по карьерной лестнице за счёт невидимого «семейного» труда женщин.В XXI веке материнство больше не считается неизбежной женской судьбой. Сегодня женщины имеют право выбирать. В советское время жизненные этапы шли в определённой последовательности. Замужество в «доконтрацептивную» эпоху автоматически оборачивалось ранним материнством. Лучшим возрастом для деторождения считался от 18 до 28 лет. Беременным старше этого возраста предлагали аборт или кесарево сечение.Массово откладывать рождение первого ребёнка стали в экономически нестабильную эпоху — 90-е годы. В конце 80-х средний возраст матерей первенцев составлял 22 года, в 2010-м — 24,7 лет. И он будет только увеличиваться, считает Шадрина. Одна из героинь, психолог 33 лет, говорит:«Скорее всего, если я рожу, это будет к 40-ка годам. Я бы хотела, чтобы у меня это был осознанный процесс. Я не хочу родить «просто так», «чтобы был ребёнок». Здесь, согласно автору, отражается комплекс новых идей: перспектива материнства в контексте «осознанного выбора».Среди тридцати опрошенных женщин между 29 и 44 годами только одна назвала себя «чайлд-фри». То есть эти женщины не выбирают бездетный образ жизни. И откладывание материнства даже не всегда связано с отсутствием партнёра.Одна из главных причин «отложить материнство» — работа. В наше время работа должна не только приносить деньги, но ещё и удовольствиеИнтернет — тоже одна из причин поздней беременности. Чтобы профессионально развиваться, необходимо постоянно быть на виду и быть активным в соцсетях. Да, работать теперь можно удалённо. Но фриланс — это не 8-часовой рабочий день. Это, как замечает на своём примере Анна Шадрина, работа без выходных. Причём чаще без каких-либо социальных гарантий.Помощь «института бабушек» тоже сокращается. Книга «Дорогие дети» вышла в 2017 году. В 2018-м принят закон о постепенном увеличении пенсионного возраста женщин на восемь лет. Это ещё сильнее сократит рождаемость в стране. Женщины предпочтут сначала сделать карьеру, а родить потом, когда будет финансовый достаток и/или помощь бабушек-пенсионерок.Современным женщинам приходится выбирать между виной из-за отсутствия детей (общество именует такое поведение «потаканием эгоистических интересов») и виной из-за невозможности совмещать стандарты хорошей матери и хорошего специалиста.

