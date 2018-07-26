Сводки от ополчения Новороссии 26 июля 2018
17:01. 26 июля 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 16:20 Всушники плавают в затопленных окопах — эпичные кадры с оккупированного Донбасса (ФОТО).
- 15:54 Позывной «Донбасс». Южный котёл. Хроники 2014 года.
- 14:29 Житель Краматорска вступил в ополчение после гибели дочери.
Всушники плавают в затопленных окопах — эпичные кадры с оккупированного Донбасса (ФОТО)
Сильные ливни, которые вчера превратили Киев в «мусорную Венецию», доставили немало неприятностей и украинским карателям на оккупированном Донбассе.
Окопы «всушников» превратились в каналы, по которым украинские военные вынуждены передвигаться едва ли не вплавь, держа над головой оружие.
Читайте также: Мост уплыл: в Киеве ливнем смыло дорогу (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Позывной «Донбасс». Южный котёл. Хроники 2014 года
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Житель Краматорска вступил в ополчение после гибели дочери
К оглавлению | Источник: www.youtube.com