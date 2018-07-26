Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 26 июля 2018

17:01. 26 июля 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Всушники плавают в затопленных окопах — эпичные кадры с оккупированного Донбасса (ФОТО)

Всушники плавают в затопленных окопах — эпичные кадры с оккупированного Донбасса (ФОТО) | Русская весна

Сильные ливни, которые вчера превратили Киев в «мусорную Венецию», доставили немало неприятностей и украинским карателям на оккупированном Донбассе.

Окопы «всушников» превратились в каналы, по которым украинские военные вынуждены передвигаться едва ли не вплавь, держа над головой оружие. 

Читайте также: Мост уплыл: в Киеве ливнем смыло дорогу (ФОТО, ВИДЕО)

Всушники плавают в затопленных окопах — эпичные кадры с оккупированного Донбасса (ФОТО) | Русская весна
Всушники плавают в затопленных окопах — эпичные кадры с оккупированного Донбасса (ФОТО) | Русская весна
Всушники плавают в затопленных окопах — эпичные кадры с оккупированного Донбасса (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Позывной «Донбасс». Южный котёл. Хроники 2014 года

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Житель Краматорска вступил в ополчение после гибели дочери

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>