Сильные ливни, которые вчера превратили Киев в «мусорную Венецию», доставили немало неприятностей и украинским карателям на оккупированном Донбассе.

Окопы «всушников» превратились в каналы, по которым украинские военные вынуждены передвигаться едва ли не вплавь, держа над головой оружие.

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