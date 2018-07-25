Некоторые люди уже прозревают до понимания того, что нам Господь Бог посылает такие горькие лекарства

По поводу повышения пенсионного возраста мне в эти времена очень сложно выступать. Мне нечего сказать как экономисту. Потому что это спектакль. Спектакль комментируют литераторы, театроведы... И я вынужден заниматься несвойственной мне деятельностью. Данная так называемая «пенсионная реформа» к экономике не имеет ни малейшего отношения. Чем дальше я смотрю на ход событий, тем больше убеждаюсь в том, что моя версия верна. Власть, с моей точки зрения, выполняет некую команду. Российские чиновники и депутаты получают некие управляющие сигналы «сверху» и, подобно биороботам, начинают бегать, суетиться, выступать, а потом нажимать кнопки. Это как стая дрессированных хомяков. Очень хорошо нынешнюю реальность описал Оруэлл в романе «1984» и в своеобразной повести-притче «Скотный двор».

Если посмотреть непредвзято на окружающий мир, то мы увидим, что живём в совершенно другом мире, чем тот, что рисует официальная пропаганда. Мы ещё по инерции думаем, что «там» о чём-то думают, что действительно министры и депутаты помнят статью Конституции РФ о том, что РФ - это социальное государство. Нет - абсолютно. Мне иногда приходится общаться с некоторыми товарищами, которые нажимают кнопки в Георгиевском переулке. Вы знаете, они не задумываются над выбором. Они понимают, что надо «правильно» нажимать кнопку. А если будешь «неправильно» нажимать, то с вещами окажешься на улице. Или ещё где-нибудь - может, на тебя какое-нибудь дело заведут. Такие депутаты, которым приходилось некоторое время проводить за решёткой, тоже встречались на моём жизненном пути.

С моей точки зрения, цель реформы не экономическая: не повышение пенсий, не повышение занятости. Как раз будет обратный процесс, безработица только увеличится. Фактически так называемое «самодеятельное население» увеличится на 10 миллионов человек. Соответственно, увеличатся показатели безработицы по отношению к трудоспособному населению. Понятно, что те 10 миллионов людей с более высоким пенсионным возрастом, которые попадают в «трудоспособное население», всё равно будут по определению безработными. Хорошо, если их будут кормить родственники, или если на паперти будут давать какие-то копейки. Может и такой быть вариант, что их просто отправят на тот свет.

Вообще я должен сказать, что надо жёстче смотреть на то, что происходит в России. Те глобальные господа, которые планировали разрушение Советского Союза и которые сейчас посылают управляющие сигналы нашим чиновникам, министрам и депутатам через разных посредников, ставят своей целью, по крайней мере, уполовинить численность населения России. То есть здесь просматривается откровенный геноцид. А депутаты нажимают кнопки, потому что получают свои 30 сребреников. По нынешним меркам - очень неплохих сребреников, но всё равно это сребреники. Депутаты совершили страшный, можно сказать, смертный грех, за который им потом придётся расплачиваться. Некоторые, кстати говоря, интуитивно это чуют - а большинство утратило всякие рецепторы и уже ничего не чувствуют. Бывают люди богоподобные, бывают звероподобные. Сегодня, наверное, наступают времена, когда даже звероподобные уже трансформируются в бесоподобных. А у бесоподобных никаких рецепторов совести вообще нет. Это совершенно особая категория людей, их дегенерация приобрела уже необратимый процесс.

К сожалению, мы не понимаем духовной стороны той борьбы, что ведётся уже многие тысячелетия. Мы как слепые котята реагируем на какие-то удары, шоки, знамения, но до конца понять происходящего не можем. А ведь именно в духовной борьбе - смысл всей мировой история. Но я думаю: раз мы с вами живы - какой-то шанс победить есть. Для начала мы должны понять, что верны слова псалма: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». А мы всё надеемся на Путиных, на Топилиных, на каких-то депутатов и политических лидеров.

Страной правят каиниты. Каиниты - это ветвь мировой цивилизации, которая берёт своё начало ещё от первенца Адама и Евы- Каина. Каин был первым убийцей в истории человечества. Те, кто проталкивает повышение пенсионного возраста - это, по сути дела, люди, которые являются убийцами (не обязательно прямыми, не обязательно буквальными). Они, безусловно, служат дьяволу. Это именно в отношении них сказал Христос: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».

Некоторые люди уже прозревают до понимания того, что нам, видимо, просто Господь Бог посылает такие горькие лекарства. Мы должны эти лекарства принять для того, чтобы прийти в чувство.

140 миллионов человек в нашей стране. На данный момент, похоже, пока народа и нет. На протяжении большей части истории народ был организован как стадо. Но есть стадо и стадо. Есть стадо, которое волком ведётся на заклание. А есть другое стадо - с пастырем добрым, Христом. Но другое стадо всегда будет в меньшинстве, об этом ещё Сам Спаситель сказал. Что все будут действительно сознательными, действительно исполняющими высший закон «Возлюби Бога своего и ближнего своего» (помните две главные заповеди христианства?) - такого не будет никогда. Тут не стоит впадать в некий утопизм.

Произносить какие-то лозунги, адресованные миллионам, я бы никогда не решился. Я иногда читаю комментарии к своим выступлениям и интервью, которые идут через Ютуб или какие-то то другие интернет-площадки, и понимаю - насколько же наше общество разношёрстно! И думаю, что никаких простых рецептов быть не может. Потому что многие, когда им говоришь какие-то серьёзные вещи, мысленно, как я вижу, крутят пальцем вокруг виска, полагая, что «профессор рехнулся». Уверен, что половина из тех, кто так думает, через некоторое время так думать перестанут. Жизнь их научит.

Моя итоговая мысль очень простая: пенсионная реформа - это никакая не экономическая программа, это просто программирование социального катаклизма и, будем так говорить, линия на уничтожение русского народа. Это некая долгосрочная программа геноцида.