Новости Украины и Новороссии 19 июля 2018

Финансовые возможности Украины исчерпаны (ВИДЕО)

Украинскому правительству будет крайне сложно поддерживать финансовую стабильность, поскольку Украина во многом исчерпала возможности внешних заимствований. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Эксперт отметил, что Украина не выполнила своих обещаний перед МВФ, а потому страна не получит таких займов, как в прошлом году. «Поддерживать финансовую стабильность будет крайне сложно. Я вижу серьезные риски при таком раскладе, как на сегодняшний момент. Это не значит, что все пропало. Возможны действия, которые сохранят финансовую стабильность и обеспечат более высокие темпы экономического роста для страны. Но для этого нужна не только политическая воля, но и нереализуемые в данных действиях политические амбиции. А это в условиях Украины кажется крайне нереалистичным», — полагает Устенко. Читайте также: Денежное дерево в Стране майданных дураков «ПолитНавигатор»

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«Смеются с нас»

Фото: Андрей Кронберг/ТАСС

А вот удалось помочь реально. Соотечественникам. Русским людям. Донбасским беженцам.

Недавно мне написал Виталий Овчар. Он с женой и двумя малолетними детьми, чудом спасшиеся среди боёв, перебрались из Донбасса аж в Заполярье, в город Апатиты Мурманской области.

Виталий написал: «Обращаюсь к Вам, так как ранее неоднократно слышал, что Вы отстаиваете интересы жителей Донбасса и предлагаете упростить приобретение местными жителями гражданства РФ. Но даже вступив в гражданство РФ и проживая на территории России, мы сталкиваемся с дискриминацией»…

В Апатитах живёт его отец, гражданин России. Виталий родился в Магаданской области. Переехав в Россию, жена и дети получили российское гражданство. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы государство выполнило по отношению к ним элементарные социальные обязательства.

Семья обратилась за получением материнского капитала.

Получили отказ.

Виталий об этом мне и написал: «Пенсионный фонд отказал в материнском капитале, пояснив, что ребенок должен быть гражданином РФ на момент рождения. В Мурманской области, русская семья граждан России с двумя малолетними детьми, оказавшаяся в тяжёлой жизненной ситуации, не имеет права рассчитывать на государственную поддержку. Закон трактуют так, как выгодно чиновнику. Я обращался в разные органы власти, но мне ответ поступал отпиской, а для решения отправлялся тем же чиновникам, по месту моего жительства, которые просто смеются с нас. Проиграл все суды. Помогите, таким же людям, как моя семья. Я надеюсь на Вашу помощь».

Казалось бы, безнадёга. И таких историй немало… «Смеются с нас»…

Но нет — после моих звонков и запросов в Пенсионный фонд РФ — получилось.

Московские чиновники Пенсионного фонда признали неправоту чиновников из Апатитов и сделали им строгое внушение.

И это прецедент.

Неважно где жили вы и родились ваши дети — получив российский паспорт, требуйте соблюдения всех ваших прав граждан России.

Сертификат на получение материнского капитала для донбасской семьи готов и будет вручен им лично в ближайшее время. Проконтролирую. Почти полмиллиона. 450 000 — нужные деньги. Семья вложит их в ипотеку и обретёт нормальное жильё.

А можно вложить и в образование детей.

В сентябре в очередной раз побываю в Донецком национальном университете, проведу мастер-класс для будущих журналистов и филологов. Важно, чтобы все студенты Донецка и Луганска могли защищать дипломы в России.

И чтобы сюда их побольше приезжало.

Впрочем, речь не только о Донбассе. Образование — это пространство главной битвы. Варварство удручает. Печалит отступление русского языка. Но есть и то, что радует. Число иностранных студентов в России за последние пять лет выросло в пять раз — до 250 тыс. человек. Такие данные привел ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Он подчеркнул, что для того, чтобы наращивать эту тенденцию, нужно развивать студенческие кампусы. «К нам едут, когда понимают, что можно жить, учиться», — отметил ректор.

А ведь отучившиеся у нас — это завтрашняя элита по всему свету, в Европе, Азии, Африке — понимающие и часто любящие нас, владеющие русским языком. Это наша мягкая сила.

Есть Альянс Франсез, немецкий Институт Гете, испанский Институт Сервантеса. Это мощные структуры, работать в которых стремятся выпускники ведущих университетов. Нечто подобное необходимо и нам. Пусть будет Институт Пушкина с важнейшей миссией — распространения русского языка, а значит, и присутствия России в мире.

Прежде всего там, где наши люди.

Как бы ни кроили по живому тот же Донбасс, русская культура простирается поверх барьеров любых блок-постов.

Институт Пушкина ждут в Славянске, Краматорске, Мариуполе…

Сергей Шаргунов

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«Россия атакует Украину, чтобы поставить своего президента»: Тука назвал дату

Россия якобы планирует использовать время нестабильной ситуации на Украине в период предвыборной кампании и выборов украинского президента, которые должны состояться весной 2019 г. Такое пугающее заявление сделал скандально известный бывший гауляйтер Донбасса, а ныне заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. «Конечно. Эскалация не только возможна, а так и будет происходить, я в этом убеждён», — заявил украинский государственный деятель. Тука подчеркнул, что Москва не может не использовать шанс, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине в период выборов для продвижения пророссийского кандидата на пост президента страны. «Было бы недальновидно и глупо со стороны Кремля не использовать эту ситуацию, когда государство наиболее ослаблено, когда власть разбалансирована, когда в стране происходит предвыборная вакханалия, популистская. Абсолютно целесообразно попытаться использовать такую ситуацию и пойти на это. Надеюсь, что это понимаю не только я, но и наши компетентные органы», — подытожил бывшей гауляйтер Луганщины. Отметим, что украинские политики уже несколько лет систематически запугивают своих сограждан, обещая скорое нападение России. Читайте также: Истерика в НАТО и ЕС: Фильм о секретных убийцах с майданов Риги и Киева стал шоком (ВИДЕО)

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Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО (ВИДЕО)

Украина начала производить боеприпасы в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. «Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО. Государственный концерн „Укроборонпром” производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства. Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии!» — написал украинский президент на своей странице в соцсети, комментируя опубликованное им видео. Читайте также: На Западе обсуждают лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным (ВИДЕО)

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На Украине предложили заминировать Азовское море

Для того, чтобы предотвратить потери Украины от деятельности российских военных кораблей, Азовское море необходимо заминировать, заявил бывший командующий украинскими ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.

Гайдук отметил, что речь идет не о классических морских минах, которые имеют ограничения по глубине (Азовское море имеет максимальную глубину в 14 метров). «Но формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных ограждений является реальным шагом к предотвращению потерь», – заявил он в эфире «Громадське радио».

Журналист замечает на это, что Украина так может заблокировать саму себя, так как мимо мин должны ходить торговые суда. Однако Гайдук считает, что это проблема «легко разрешима».

«Это просто – есть понятие «фарватер военный контролируемый». Все минные поля и заграждения наносятся на карты. Караваны судов проводят по этим фарватерам», – пояснил он.

Ранее Киев заявлял, что российские пограничники своими «провокациями» в Азовском море наносят Украине серьезный экономический ущерб, более того, Украина вообще якобы может «потерять» это море, в том числе в связи с якобы активизацией российского флота.

Сергей Гурьянов

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