Сводки от ополчения Новороссии 18 июля 2018

Впервые с начала так называемого «хлебного» перемирия украинские войска подвергли прицельному огню жилой дом в Докучаевске.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

В результате попадания снаряда было разрушено одно домостроение по улице Горной.

Осколочные ранения получила хозяйка дома, женщина 1955 года рождения; также лёгкие травмы получил её внук.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ДНР.

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