Сводки от ополчения Новороссии 18 июля 2018
- 12:59 Карта обстрелов: Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР.
- 12:45 Обстрел ВСУ разом забравший жизни 10 жителей – Луганск это помнит и не простит! 18+.
- Вчера 21:36 ВСУ нанесли удар по Докучаевску (ВИДЕО).
- Вчера 19:51 Жительница Еленовки: перемирие объявили и все равно стреляют.
Карта обстрелов: Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстрел ВСУ разом забравший жизни 10 жителей – Луганск это помнит и не простит! 18+
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ нанесли удар по Докучаевску (ВИДЕО)
Впервые с начала так называемого «хлебного» перемирия украинские войска подвергли прицельному огню жилой дом в Докучаевске.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
В результате попадания снаряда было разрушено одно домостроение по улице Горной.
Осколочные ранения получила хозяйка дома, женщина 1955 года рождения; также лёгкие травмы получил её внук.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жительница Еленовки: перемирие объявили и все равно стреляют
К оглавлению | Источник: www.youtube.com