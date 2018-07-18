Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 18 июля 2018

13:49. 18 июля 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов: Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Обстрел ВСУ разом забравший жизни 10 жителей – Луганск это помнит и не простит! 18+

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ нанесли удар по Докучаевску (ВИДЕО)

ВСУ нанесли удар по Докучаевску (ВИДЕО) | Русская весна

Впервые с начала так называемого «хлебного» перемирия украинские войска подвергли прицельному огню жилой дом в Докучаевске.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

В результате попадания снаряда было разрушено одно домостроение по улице Горной.

Осколочные ранения получила хозяйка дома, женщина 1955 года рождения; также лёгкие травмы получил её внук.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ДНР.

Читайте также: Цэевропа: Полуголый хулиган жестоко избил пассажиров маршрутки под Одессой (ВИДЕО 18+)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жительница Еленовки: перемирие объявили и все равно стреляют

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>