Пузыри АЛМАЗ-АНТЕЯ и дырявые ракеты

Наконец-то Правительством страны в директиве № 4440п-П7 от 18.06.2018, которая была разослана в ключевые объединения промышленности, в том числе Концерн ВКО «Алмаз-Антей», корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», «Ростех», «Роскосмос», «Росатом» https://www.kommersant.ru/doc/3683215 определены обязательные требования для руководителей предприятий оборонной промышленности, среди которых: профильное высшее образование, необходимый опыт руководящей работы в отрасли, знание специфики производства, отсутствие препятствий к получению допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, исключительное наличие российского гражданства (в том числе отсутствие двойного гражданства) и др.

Много раз отмечалось, в том числе и в прессе, что руководящие должности в ОПК зачастую занимают лица, не отвечающие необходимым требованиям, не имеющие образования и опыта работы, а назначаются лица, исходя из местечкового принципа, клана, цель которых выжать все и обогатиться любой ценой. Наглядных примеров по нашей необъятной стране масса. Но мы расскажем факты от источников, владеющих информацией о делах в Концерне ВКО «Алмаз-Антей».

«Герой» нашего дня – генеральный директор ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, как бы это банально не звучало, не имеет профильного образования, не знает специфики производства, а был назначен в свое время исходя из местечково-кланового принципа, после убийства в июне 2003 года руководителя холдинга ПВО «Алмаз-Антей» Игоря Климова одним из его питерских компаньонов при переделе «бизнеса». Зато Новиков, как это принято говорить, является «эффективным менеджером».

За годы его «эффективного» управления большинство предприятий Концерна пришли в упадок и не выполняют гособоронзаказ. Для наглядности сообщаем некоторые экономические показатели ряда стержневых предприятий, входящих в его состав.

АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» по итогам 2017 года показало выручку 8, 85 млрд. руб., которая по сравнению с прошлым годом сократилась на 24, 3 млрд. руб.

Негативная динамика показывает снижение уровня выручки от продаж готовой продукции с 30,71 млрд руб. до 7,26 млрд. руб., а также снижение выручки от продажи товаров и покупных изделий: с 2,17 млрд. до 840 млн. рублей.

Валовая прибыль за 2017 год составила 950 млн. рублей, в то время за 2016 год она составляла 7,62 млрд. рублей, падение прибыли с 4,6 млрд. до 171 млн. рублей.

Дебиторская задолженность увеличилась с 2,84 млрд. и составила 8,73 млрд. рублей; кредиторская – на 11,54 млрд. и составила 14,19 млрд. рублей.

Данное предприятие входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и производит ЗРК малой дальности «Тор-М2» (http://rucompromat.com/articles/proizvoditel_zenitnyih_kompleksov_tor_sn…).

Нас впечатляют миллиардные цифры убытков и падения прибыли от управления «эффективного менеджера» и его команды! Руководство Концерна, как паук «высасывает» все средства, не оставляя на ремонт и содержание производственных помещений, закупку необходимого оборудования, охрану и безопасность рабочих.

Согласно официально опубликованной информации, планом технического перевооружения АО «ММЗ «Авангард», в 2015 году предусматривалось приобретение нового оборудования, модернизация и капитальный ремонт существующего оборудования на сумму 1,451 млрд рублей, в том числе по проекту технического перевооружения производственных мощностей по изготовлению изделий 40Н6 и 48Н6ДМ на 1,01 млрд руб.. Однако, со слов руководства завода, ни в 2015, ни в 2016, ни в 2017 годах Концерн им никакие средства не выделял, а забирал последнее. Не этим ли объясняются неудачные изготовления и пуски новейших ракет? А куда пропали выделенные средства?

Как известно, на должность ген.директора АО «ММЗ «Авангард», единственного в России и в мире предприятия по изготовлению зенитных управляемых ракет для ЗРК С-300, С-400 и для системы «РИФ-М», по указанию Яна Новикова был самоназначен Ведров А.А., который не имеет ни профильного образования, ни опыта работы по производству ЗУР. Новиков явно не булгаковский профессор Преображенский, который из дворняги сделал человека, но, не с меньшими амбициями взялся из пошивщика «спецухи» сотворить руководителя производства по изготовлению уникальных в мире ракет!!! Свой заветный диплом финансиста Ведров получил на 4-м десятке жизни «без отрыва от производства». Он занимает не только должность зам ген. директора Концерна «Алмаз-Антей» и ген.директора АО «ММЗ «АВАНГАРД», он очень «занятой» человек – состоит членом Совета директоров множества различных предприятий и является совладельцем многих коммерческих фирм, в том числе с участием иностранных компаний.

По решению Концерна продолжается продажа «непрофильных активов» предприятия: продаются цеха, объекты социальной инфраструктуры и все прочее, что может принести «деньгу».

На арендованной площади цеха АО «ММЗ«Авангард» частное предприятие «Авангард-ЛИТ» производит литье из магния без наличия соответствующих лицензий, выдаваемых органами Ростехнадзора и Росприроднадзора, без согласования Департамента природопользования и окружающей среды г. Москвы. Производство изделий магниевого литья относится к взрывопожароопасному и химически опасному, в том числе токсичному, производственному объекту, получить лицензию на данный вид деятельности, расположенный в центре мегаполиса, невозможно. Деятельность ООО «Авангард-ЛИТ» также связана с извлечением многомиллионных доходов и наличием коррупционной составляющей в действиях должностных лиц АО «ММЗ «АВАНГАРД». Должностные лица АО «ММЗ «АВАНГАРД» выкупили часть акций ООО «Авангард-ЛИТ» за 7500 руб. и приобретают продукцию исключительно у них на много миллионов рублей.

ООО «Авангард-ЛИТ» осуществляет перечисление денежных сумм в крупных размерах фирмам НП «Факел» и НП «Авангард-Факел», одним из учредителей которых является желающий прославиться Сазанов С.В.. С ним легко познакомиться в судах города Москвы, т.к. он часто выступает в качестве ответчика АО «ММЗ «Авангард». Отдуваться за всех, как самого умного, руководство завода отправляет именно его. Он оказывает услуги сомнительного характера Ведрову А.А., и «заслуженно» занимает должность его советника.

Невероятно, но согласно официальным данным указанные фирмы Сазанова располагаются на территории оборонного предприятия в режимной зоне (корпус «ХХL» АО «ММЗ «АВАНГАРД» является особорежимной зоной и пропуск на его территорию осуществляется только при наличии допуска к гостайне), без сомнения, чтобы никто не мог их побеспокоить своими проверками. Сомнительно, что услуги оказываемые Сазановым могут быть в научной деятельности в производстве магниевого литья и изготовления изделий с его использованием, так как учредитель и руководитель ООО «Авангард-Лит» Моисеев является доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой литья МАИ-МАТИ, (https://mai.ru/sveden/employees/pedagogicheskiy-sostav.php?ELEMENT_ID=69437), как и его Бобрышев (https://mai.ru/sveden/employees/pedagogicheskiy-sostav.php?SECTION_ID=36…), которые не нуждаются в сомнительных услугах и платных консультациях подобных дилетантов. Из чего можно сделать вывод, что данная схема придумана для того, чтобы избежать проведения конкурсов на приобретение изделий из магния под видом аффилированного лица.

Многие помнят скандал с незаконным увольнением, порочащим честь и достоинство, деловую репутацию бывшего ген. директора АО «ММЗ «Авангард» Мухаметова А.А.-Х.. За восстановлением своего права Мухаметов А.А.-Х. обратился в суд и дело было прекращено за примирением сторон, т.к. Концерн принес свои извинения Мухаметову А.А.-Х., изменил формулировку увольнения «по соглашению сторон» и выплатил многомиллионную компенсацию за свои незаконные действия. Но незаконные действия в отношении работников и их увольнений не единичны, примирения и выигранные у завода судебные споры и многомиллионные выплаты из бюджета предприятия тоже… Руководство Концерна (Ведров один из руководителей Концерна) использует бюджетные средства по своему усмотрению, злоупотребляет правом, а правоохранительные органы не интересуется данными нарушениями и на любые обращения граждан и трудящихся строчат отписки. Кто будет отвечать за все незаконные действия алчных дельцов? Как гласит старая китайская пословица: «У дельца нет родины, а делец, который любит родину – лжец».

За всем этим, кроме всего прочего, скрывается отсутствие достойной оплаты труда рабочих и уникальных специалистов оборонных предприятий, охраны их здоровья и жизни.

К примеру, днем 09.11.2016 на заводе имени Калинина (завод «ЗиК», г. Екатеринбург), входящего в состав Концерна, вследствие недостатка средств на ремонт и его долгое отсутствие, произошло ЧП: обрушение перекрытий кровли цеха, в результате чего 4 человека погибли и 14 получили травмы. Мало того, что у завода «ЗиК» вырос объем дебиторской задолженности более чем на 5 млрд рублей, но согласно бухгалтерской отчетности валовая прибыль в 2017 году снизилась на 9,24 млрд рублей (Правда Урфо от 23.02.2018).

Другим примером может служить изготовление одного-единственного транспортно-пусковой контейнера (ТПК), изготовленного на КМП без надлежащей разрешительной, технической и приемной документации, который был неоднократно признан комиссией несоответствующим требованиям, а его пиемка и эксплуатация, на которой настаивало руководство Концерна, могла повлечь взрыв ракеты на старте при пуске, а значит человеческие жертвы.

Мы сообщали ранее, что согласно решению Концерна в 2019 году производство более 500 ЗУР планировалось передать в АО «Кировское машиностроительное предприятие» (г. Киров, КМП), установочную партию которых КМП должно изготовить в 2018 году. Согласно информации с сайта Концерна, КМП введено в 2016 году, на строительство было затрачено 6 лет и более 26 миллиардов бюджетных рублей. Особо отличившимся вручены государственные награды и почетные звания. Несмотря на многомиллиардные затраты на строительство и пуск КМП с его многомиллиардными расходами и отсутствием продукции, даже не смог изготовить «обертку для конфеты».

По сообщению китайских СМИ: «В 2015 г. Россия согласилась продать Китаю шесть новых ракетных систем противоракетной обороны С-400. Каждый ракетный батальон будет стоить 500 миллионов долларов, включая плату за обучение и запасные части и дополнительные ракеты. Каждый ракетный батальон С-400 имеет восемь пусковых установок, каждый из которых оснащен двумя ракетами, плюс центр управления, радар и 16 ракет, которые будут запущены. Все оборудование мобильное и ожидается, что оно будет доставлено к концу 2016 года.» (https://baike.baidu.com/item/S-400??????)

В 2016 году контракт выполнен не был, в конце 2017 года появилась сомнительная версия о том, что «часть отправленных из России в Китай по договорам ВТС ЗРК С-400 была повреждена в результате 9-ти бального шторма в морях у пролива Ла-Манш», из-за чего судно вернулось в порт Усть-Луга для разгрузки.

https://ria.ru/world/20180119/1512967442.html. Видимо, решили «впарить» китайцам «форс-мажор». Однако, специалисты утверждают, что подобное количество снаряженных боезарядом ракет никогда не транспортируют подобным образом, так как дешевле и безопаснее отправить их в соседний Китай по железной дороге.

По сообщению все тех же китайских СМИ, до настоящего времени контракт в полном объеме не выполнен, а на дворе середина 2018 г.! (https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=zh-CN&u=https://www.voach…)

Гендиректор Концерна Ян Новиков очень не хочет держать ответ перед Президентом за срыв договоров военно-технического сотрудничества, «нелетающую» ракету 40Н6, мертворожденное Кировское машиностроительное предприятие (КМП), махинации и многомиллиардные расходы бюджетных средств, неразборчивую политику в кадрах.

На одном из совещаний с военачальниками и руководством оборонно-промышленного комплекса Президент РФ, при обсуждении проекта госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы сообщил, что доля современного вооружения ВКС РФ к концу 2017 года составит 68 %. Однако, и здесь Президента ввели в заблуждение надувательством, со слов командующего войсками ПВО-ПРО–заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Виктора Гуменного: уровень обеспеченности войск ПВО-ПРО современным вооружением и военной техникой доведен до 60 процентов.(https:// life.ru/1105134).

Осталось выяснить, будет ли исполнен в этом году Гособоронзаказ, т.к. все силы отданы на выполнение договоров ВТС, неисполнение которых подрывают престиж слова Президента и России.

Елена Петрова, Татьяна Демидова