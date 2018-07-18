Новости Украины и Новороссии 18 июля 2018

В Киеве установили памятник коррупции (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве у здания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) активисты установили памятник коррупции. Позолоченную скульптуру мужчины в клетке с долларами в карманах и золотом в мешках посвятили «всем взяточникам и коррупционерам». Создатели памятника, которые потратили на его изготовление тысячу гривен, обещают, что установленная скульптура не будет стоять у здания НАПК постоянно: её планируют перемещать под здания других антикоррупционных органов. Читайте также: Мрак мозга: Разложение — это всё, на что способна украинская элита (ФОТО)

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Военнослужащие Армии ДНР приняли участие в конкурсе им. Маргелова (ВИДЕО)

На территории ДНР впервые прошёл отборочный конкурс патриотической песни имени легендарного десантника, Героя России Александра Васильевича Маргелова. Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе Народной милиции ДНР, в конкурсе принимали участие военнослужащие Армии ДНР, а также солисты и ансамбли Республики. Победители отправятся в подмосковный город Раменское — на финальный фестиваль, где будут защищать честь Республики, исполняя популярные песни военных лет. Читайте также: Весь мир против них? Порошенко обещает воевать, оставшись без международной поддержки

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СМИ Украины снова смакуют фейк о креслах малайзийского “Боинга”

Сеть обсуждает очередной фейк «активистов» по поводу сбитого 17 июля 2014 года малайзийского «Боинга». Украинское издание «Апостроф» смакует твит-публикацию человека по имени Александр Тверской и называет его «российским журналистом». В твите опубликованы несколько фотографий следующего характера:

В твите объявлено, что это “вся суть русского мира после того, как был сбит “Боинг”.

В своё время эти фото всплыли на небезызвестном “Цензоре” (*заблокирован РФ за экстремистские публикации).



Подпись к первому фото от “журналиста” выглядит так:

“Русский писатель и депутат Госдумы Шаргунов вместе с террористом Захарченко удобно расположились в креслах сбитого Боинга”.

Адепты промайданной идеологии тут же бросились обсуждать “зверские фотографии” представителей “страшного русского мира”. Однако нашлись и те, кто не привык верить фейкомётам на слово.



Пользователей смутил внешний вид кресел, которые на “Боинге-777″ не могут быть “строенными вплотную” и имеют, мягко говоря, несколько иные комбинацию и “облик”. Причём этот внешний вид можно без особого труда найти на реальных фотографиях сбитого под Грабово авиалайнера. Вот эти кресла:

Как видно, кресла обиты не кожей и не кожзамом, а тканью. Вот ещё несколько фото с креслами реального MH17:

И на фото “журналиста” не кресла из бизнес-класса или кабины пилотов.

Если вернуться ко второму фото. Г-на “журналиста” не смущает даже тот факт, что “Боинг” был сбит в июле, когда в Донбассе стояла жара, а люди на фотографии – в шапках и бушлатах? Можно предположить, что фото сделано позднее, но осенью уже все крупные обломки лайнера были отправлены в Нидерланды для осуществления следствия, которое длится до сих пор.



А фото украинских военнослужащих из расчётов ПВО, спешно возвращавшихся из района Зарощенского с ЗРК “Бук”, где-то “потерявшим” одну из ракет, “журналист” опубликовать не желает?

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Путин дотронулся до этого!

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«Украина ушла с молотка»: судостроительный завод объявлен банкротом

Прозападная украинская власть продолжает уничтожать государство и разбазаривать всё то, что было создано в этой стране за её историю. Пётр Порошенко лишь на словах пытается убедить граждан в том, что всё идет по плану, однако реальная ситуация свидетельствует об обратном. На днях Хозяйственный суд Николаевской области определил вердикт для Публичного акционерного общества «Черноморский судостроительный завод». После продолжительной санации государственный орган признал предприятие банкротом. Учреждение было основано в 1897 году, и за время его существования на воду было спущено не одно судно. Именно на этом заводе был построен единственный стоящий на вооружении в Российской Федерации авианосец «Адмирал Кузнецов». После «евроинтеграции» предприятие переживало не лучшие времена. Являясь одним из самых передовых и крупнейших заводов в Европе, в последние годы оно не получало заказов, как прежде. Основные партнёры — Россия, Греция и Норвегия — обращались разве что за ремонтом. Причём Черноморский судостроительный завод стал не первым учреждением, которое в последние годы было объявлено банкротом или прекратило свою деятельность по другим причинам. Дело всё в том, что «евроинтеграция» негативно сказалась на многих сферах деятельности на Украине. Подобное стечение обстоятельств можно связать с тем, что европейской промышленности не нужны конкуренты. Высокий уровень коррупции, низкая финансовая заинтересованность, государственные долги — всё это и многое другое отталкивает потенциальных заказчиков и инвесторов, которые уже давно поставили крест на Украине. Ситуация на Украине уже давно вышла из-под контроля. И, очевидно, власть это прекрасно понимает. Впрочем, Порошенко и его сторонникам, которые готовы на всё ради того, чтобы угодить Западу, плевать на то, что происходит в стране. Они озабочены лишь тем, как бы набить свои карманы, разбазаривая всё то, что удалось построить или создать в «Незалежной». Читайте также: «На Украине идёт геноцид народа, но все молчат», — легендарный украинский футболист Антон Орловский, для «Русской Весны»

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В Госдуме призывают упростить миграционную политику для граждан ДНР и ЛНР

В Орловской области создана рабочая группа по интеграционному взаимодействию региона с Донецкой и Луганской народными республиками. Депутат Государственной Думы РФ, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко высоко оценил эту инициативу. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе депутата. «Интеграционные процессы между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками набирают обороты. За первое полугодие 2018 года количество совместно проведенных мероприятий увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Речь идёт, в первую очередь, о социально-культурных связях. Мы все являемся частью Русского мира, у нас общая история, культура, традиции. Мы разговариваем на одном языке, смотрим одни и те же фильмы, читаем одинаковые книги. Мы действительно являемся единой семьёй. Буквально на днях в Орловской области была создана рабочая группа по интеграционному взаимодействию региона с ДНР и ЛНР. Прекрасный пример систематизации уже накопленной практики сотрудничества регионов с республиками, который заслуживает исключительно положительной оценки и благодарности. Ведётся действительно огромная работа. С каждым днём всё сильнее становятся наши социальные, культурные, экономические связи. Думаю, следующим шагом должно стать упрощение миграционной политики в отношении граждан Донецкой и Луганской народных республик. Именно этого от нас очень ждут луганчане и дончане», — заявил Андрей Козенко. Читайте также: «Ты, тварь, кто такая?» — кадры допроса провокаторов из «Пусси Райт» в московской полиции (ВИДЕО)

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Украинский «Молот» забрал жизни десятков военных ВСУ, — главарь «Азова» (ВИДЕО)

Командование ВСУ занижает количество жертв взрывов украинского миномета «Молот». Об этом заявил основатель неонацистского батальона «Азов», нардеп Андрей Билецкий, комментируя инцидент на Ровенском полигоне, вследствие которого погибли 3 военных и 9 получили ранения. По словам Билецкого, минометы взрывались и на фронте, однако потери списывались на вражеские артиллерийские обстрелы. «Ситуация с „Молотами”, она не одна, она наиболее ужасная. За год погиб уже не один десяток бойцов, я подчеркиваю, украинской армии. Есть случаи, я точно их знаю — я не собираюсь их озвучивать, но даю свое слово, что это так, что минометы взрывались на фронте и проводились как артиллерийский вражеский обстрел», — рассказал он. «И это лежит на производителях „Молота”», — подчеркнул нардеп. Читайте также: Истерика в НАТО и ЕС: Фильм о секретных убийцах с майданов Риги и Киева стал шоком (ВИДЕО)

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Гранату себе не оставила

От нормальных людей 786, 787, 788

Исключительно (!) по желанию:

PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…

Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100156567…

Биткоин: 199FvoicY9b9NrLTgYjG673RpaEiXttJHB

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На Украине резко выросло число бедных, а экономическая политика отстала на 20 лет, — Всемирный банк

Уровень бедности на Украине сейчас выше, чем пять лет назад. Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает во вторник, 17 июля, Укринформ. «Экономический кризис, начавшийся на Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — отметила Кахконен. По ее словам, экономический потенциал Украины выше, чем таких стран, как Польша, Румыния, Грузия, Индонезия. «На Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодно и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, будет и стимул для повышения стандартов жизни», — добавила Кахконен. Она отметила, что Всемирный банк с 2014 года вложил в Украину больше, чем в другую страну. «Вложено 5,5 млрд долларов, причем половина средств — 2,5 млрд долларов — в различные инвестиционные проекты, плюс 2 млрд — на поддержку региональных бюджетов для проведения реформ, еще 500 млн долларов — на поставку газа. К сожалению, не все эти деньги использованы в полном объеме, и мы ждем решений от правительства Украины», — пояснила Кахконен. Читайте также: У Путина и Трампа появились новые идеи по Украине (ВИДЕО)

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Фотовыставка памяти жертв крушения малазийского “Боинга” открылась в центре Луганска

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