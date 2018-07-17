Сводки от ополчения Новороссии 17 июля 2018

17 июля на Донбассе был ликвидирован очередной украинский каратель.

Факт очередной потери в своих рядах уже признали в ВСУ.

«Сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 08:00 российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя.

В результате боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 года рождения», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

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