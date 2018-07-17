Сводки от ополчения Новороссии 17 июля 2018
- 15:14 Франция передаст ВСУ в зоне “ООС” комплексы для обнаружения снайперов.
- 14:58 На Донбассе уничтожен украинский каратель.
- 13:39 Состязания миномётчиков НМ ДНР.
- 13:29 В ЛНР на выставке малазийский Боинг поставили в один ряд с другими преступлениями ВСУ.
- 12:52 Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 17 июля 2018.
- Вчера 23:30 Пошел служить, по-другому поступить не смог – военнослужащий “Риддик”.
Франция передаст ВСУ в зоне “ООС” комплексы для обнаружения снайперов
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На Донбассе уничтожен украинский каратель
17 июля на Донбассе был ликвидирован очередной украинский каратель.
Факт очередной потери в своих рядах уже признали в ВСУ.
«Сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 08:00 российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя.
В результате боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 года рождения», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Состязания миномётчиков НМ ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ЛНР на выставке малазийский Боинг поставили в один ряд с другими преступлениями ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 17 июля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пошел служить, по-другому поступить не смог – военнослужащий “Риддик”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com