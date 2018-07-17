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Сводки от ополчения Новороссии 17 июля 2018

15:54. 17 июля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Франция передаст ВСУ в зоне “ООС” комплексы для обнаружения снайперов

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На Донбассе уничтожен украинский каратель

На Донбассе уничтожен украинский каратель | Русская весна

17 июля на Донбассе был ликвидирован очередной украинский каратель. 

Факт очередной потери в своих рядах уже признали в ВСУ.

«Сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 08:00 российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя.

В результате боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 года рождения», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Состязания миномётчиков НМ ДНР

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В ЛНР на выставке малазийский Боинг поставили в один ряд с другими преступлениями ВСУ

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Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 17 июля 2018

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Пошел служить, по-другому поступить не смог – военнослужащий “Риддик”

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