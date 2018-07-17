100 лет расстрелу бывшего царя

Относительно 100-летия расстрела бывшего царя.1. Следует помнить, что расстрелян был не действующий царь или император, как это часто пытаются представить, а отрекшийся от престола гражданин Романов с семьей. К моменту расстрела Россией он не управлял уже почти 1,5 года. Страна которой он управлял прекратила свое существование в сентябре 1917 года, почти за год до расстрела.2. Сам расстрел произошел по самовольному решению Уралсовета, который пост-фактум проинформировал Москву о произошедшем – данные выводы подтверждаются как советскими документами, так и выводами прокуратуры РФ, которая специально изучала этот вопрос на предмет выяснения – отдавал ли Ленин или Свердлов приказ на расстрел.3. Как бы не пытались нынче натягивать монархическую сову на глобус, в политическом смысле Николай II оказался банкротом задолго до своего расстрела, что прекрасно проявилось в ходе Февральской революции, когда ему в поддержке отказали Государственная Дума, Русская Императорская Армия и РПЦ, что и обусловило его низвержение.4. Гражданская война в России шла не за восстановление монархии, так как основные политические силы считали ее отыгранной картой, а между Февралем и Октябрем, за разные проекты того, что будет с Россией после низвержения царизма. Ирония в том, что те, кто сверг Николая II в конечном итоге проиграли большевикам, которые потом приписали свержения царя себе.5. Сама монархия естественно была свергнута не большевиками, а высшими государственными элитами Российской Империи, которые вынудили отречение Николая II. Отказ родственников Николая II возглавить страну после отречения, подвел черту под политической историей монархии в России. Монархия слиняла за 2 дня.6. Касательно ссылок на аморальность цареубийства, то стоит помнить, что история семьи Романовых полна этих самых цареубийств, включая опять же убийства детей, которые могли помешать тем или иным представителям династии Романовых единолично править. Об этом стоит помнить нынешним "покаянцам" и "секте свидетелей неправильного народа".7. Применительно к гражданской войне расстрел семьи бывшего царя стал одним из проявлений кровавой гражданской войны и иностранной интервенции, где помимо семьи бывшего царя было расстреляно немало семей всеми сторонами конфликта. Попытки выделить одну из них суть есть обычное лицемерие и использования покойников для своих политических целей.8. В конечном итоге, мотивы расстрела были идентичны тем, согласно которым были в свое время ликвидированы бывшие монархи Франции и Британии, просто там была соблюдена "революционная процедура". Николай II повторил судьбу Людовика XVI и Карла I, которые пали жертвой буржуазных революций, которые там просто произошли раньше, чем в России.9. Итоги правления Николая II были прямо скажем безрадостными – по итогам правления он оставил 2 проигранные войны, 3 революции, ликвидированную Российскую Империю и гражданскую войну, хотя конечно было бы наивно все валить только на него, как это делали февралисты в 1917 году. Царь был одной из, но не единственной причиной произошедшей катастрофы.10. Лицемерные мантры про "коллективную вину народа" особенно смешно слышать от РПЦ, которая была в числе первых, кто участвовал в свержении Николая II. Культ "царебожия" и призывы к народу "покаяться" являются своеобразной исторической аберрацией в рамках текущей политической конъюнктуры, не слишком заботящейся о правдоподобности.В историческом аспекте, произошедшее с Николаем II закономерно – многие современники указывали на то, что он в полной мере не был готов управлять доставшейся ему в наследство Империей, что и обусловило ряд роковых для страны и самого Николая II решений, которые привели к тому, что известные политические пророчества Энгельса и Дурново оправдались во всей полноте.По иронии судьбы, нынешняя капиталистическая Россия имеет институт парламентаризма и республиканскую форму правления уходящие корнями в революции произошедшие именно при Николае II. Разумеется, нынешние ретрограды и мракобесы не прочь откатить ситуацию до 1905 года, к абсолютизму, сословно-клерикальному обществу, к национальному унитаризму, но при всех попытках, усилиях и "покаяниях", это еще менее реально, нежели восстановление СССР в том виде, в котором он существовал. Лицемерные пляски вокруг бывшего царя призваны решить куда как более приземленные задачи связанные с закреплением господства правящего класса через "покаяние народа" и созданием идеологической эрзац-альтернативы советскому прошлому в виде "России, которую мы потеряли", для оправдания настоящего. Сама же монархия и ее последний представитель закончились не 100, а 101 год назад и в актуальную повестку политический монархизм уже не вернется, оставаясь лишь идеологической ширмой для определенных элитных групп решающий свои аппаратные и экономические вопросы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com