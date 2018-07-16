Всё изменилось, — Трамп прокомментировал встречу с Путиным
18:34. 16 июля 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Президент США во время совместной пресс-конференции с лидером России Владимиром Путиным заявил, что во время их встречи отношения между странами изменились.
«Отношения между США и Россией находились на худшем уровне, чем когда бы то ни было», — сказал он.
«Но это всё изменилось примерно четыре часа назад», — отметил Трамп.
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Источник: rusvesna.su