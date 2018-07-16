Всё изменилось, — Трамп прокомментировал встречу с Путиным

Президент США во время совместной пресс-конференции с лидером России Владимиром Путиным заявил, что во время их встречи отношения между странами изменились.

«Отношения между США и Россией находились на худшем уровне, чем когда бы то ни было», — сказал он.

«Но это всё изменилось примерно четыре часа назад», — отметил Трамп.

Читайте также: «Ты, тварь, кто такая?» — кадры допроса провокаторов из «Пусси Райт» в московской полиции (ВИДЕО)