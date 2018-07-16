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Всё изменилось, — Трамп прокомментировал встречу с Путиным

18:34. 16 июля 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:
Всё изменилось, — Трамп прокомментировал встречу с Путиным | Русская весна

Президент США во время совместной пресс-конференции с лидером России Владимиром Путиным заявил, что во время их встречи отношения между странами изменились.

«Отношения между США и Россией находились на худшем уровне, чем когда бы то ни было», — сказал он.

«Но это всё изменилось примерно четыре часа назад», — отметил Трамп.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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