Сводки от ополчения Новороссии 16 июля 2018
12:39. 16 июля 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 11:54 Спецпроект “Я – НЕ БОЮСЬ!”. Ольга Кобцева. Депутат Народного Совета ЛНР. Выпуск № 51.
- 11:30 Гуманитарный груз для жителей Гольмовского.
- 10:45 Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- Вчера 23:25 В ВС ДНР заявили о новых столкновениях ВСУ и «Правого сектора».
Спецпроект “Я – НЕ БОЮСЬ!”. Ольга Кобцева. Депутат Народного Совета ЛНР. Выпуск № 51
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Гуманитарный груз для жителей Гольмовского
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ВС ДНР заявили о новых столкновениях ВСУ и «Правого сектора»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com