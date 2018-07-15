Новости Украины и Новороссии 15 июля 2018

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил жителям города, что без резкого повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Киев не смог бы «избежать кризиса в транспортной сфере».

Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Киев», пообещав, что полученные от повышения тарифов средства пойдут на повышение заработных плат работникам транспортных коммунальных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава.

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«Также повышение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, которые городской бюджет выделяет на покрытие убытков транспортных предприятий», — добавил Кличко, пояснив, что городские власти ежегодно дотируют транспортную сферу в размере 1,8 млрд гривен.

«За последние годы мы закупили 100 автобусов, 103 троллейбуса, 45 трамваев. Но сейчас ситуация такова, что скоро на этом транспорте некому будет работать — предприятиям не хватает специалистов, нужно повышать зарплату транспортникам.

На это, в первую очередь пойдут деньги от увеличения стоимости проезда», — объяснил Кличко.

Напомним, 12 июля мэр Киева подписал распоряжение, согласно которому с 14 июля в украинской столице вдвое выросла стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Пассажиры, которые пользуются метрополитеном, смогут платить за 1 поездку от 6,5 грн, если приобретут сразу 50 поездок (325 гривен). Разовый билет будет стоить 8 гривен.

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