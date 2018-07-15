Новости Украины и Новороссии 15 июля 2018
- 10:45 В Москве отменили показы фильма Лозницы “Донбасс”.
- 09:22 Кличко рассказал, почему в Киеве резко подорожал проезд в метро.
- 01:58 A вчepa я cлaвил Пyтина….
- 01:36 Украина будет платить американцам по $1 тыс. в час за защиту от России.
- 00:15 На оккупированной Луганщине под землёй оказались заблокированы почти 100 шахтёров.
- Вчера 23:16 Тысячи жителей ЛНР стали потенциальными объектами преступной деятельности СБУ.
- Вчера 21:03 Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО.
- Вчера 20:30 Порошенко требует у французской фирмы передать ВСУ вертолёты.
В Москве отменили показы фильма Лозницы “Донбасс”
Показы фильма “Донбасс” украинского режиссера Сергея Лозницы в московском музее современного искусства “Гараж” 14 и 15 июля отменены по техническим причинам, передает РИА Новости со ссылкой на информацию работников музея.
“Показы отменены по техническим причинам. Будет перенос показов, дату сообщим дополнительно”, — отметили в музее.
Премьера картины состоялась на Каннском фестивале в параллельной программе “Особый взгляд”, где “Донбасс” получил приз за лучшую режиссерскую работу — за “пронзительный взгляд на войну на его родине — Украине”.
Фильм совместного производства Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии основан на документальных материалах.
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Кличко рассказал, почему в Киеве резко подорожал проезд в метро
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил жителям города, что без резкого повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Киев не смог бы «избежать кризиса в транспортной сфере».
Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Киев», пообещав, что полученные от повышения тарифов средства пойдут на повышение заработных плат работникам транспортных коммунальных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава.
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«Также повышение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, которые городской бюджет выделяет на покрытие убытков транспортных предприятий», — добавил Кличко, пояснив, что городские власти ежегодно дотируют транспортную сферу в размере 1,8 млрд гривен.
«За последние годы мы закупили 100 автобусов, 103 троллейбуса, 45 трамваев. Но сейчас ситуация такова, что скоро на этом транспорте некому будет работать — предприятиям не хватает специалистов, нужно повышать зарплату транспортникам.
На это, в первую очередь пойдут деньги от увеличения стоимости проезда», — объяснил Кличко.
Напомним, 12 июля мэр Киева подписал распоряжение, согласно которому с 14 июля в украинской столице вдвое выросла стоимость проезда в коммунальном транспорте.
Пассажиры, которые пользуются метрополитеном, смогут платить за 1 поездку от 6,5 грн, если приобретут сразу 50 поездок (325 гривен). Разовый билет будет стоить 8 гривен.
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A вчepa я cлaвил Пyтина…
Преступлeние без накaзания
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Украина будет платить американцам по $1 тыс. в час за защиту от России
Министерство иностранных дел Украины заключило соглашение с международной юридической компанией «Covington & Burling LLP» о юридических услугах на $6,66 миллионов, или 196,90 млн гривен. Соответствующая запись есть в системе электронных закупок ProZorro.
В этом году фирма будет консультировать и представлять заказчика в деле по иску Украины к России, который был подан 16 января 2016 в Международный суд ООН. Кроме того, американские юристы будут работать в арбитражном производстве против России, инициированном Украиной 16 сентября 2016 в соответствии с частью XV Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Также юристы фирмы примут участие в урегулировании споров в рамках Соглашения между Кабмином Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998. На их попечение передается дело компании «Law Debenture Trust Corporation P.L.C.” (США) против Украины по «долгам Януковича», а также другие производства такого рода.
По условиям договора, почасовые ставки юристов составляют: $972 — Алан Ларсон, старший советник; $872 — Александр Леитч, глава отдела судебных разбирательств Лондонского офиса; $776 — Марне Чик, руководитель международной арбитражной практики; $660 — Джонатан Гимблетт, партнер; $660 — Давид Зионтис, партнер; $396–604 — младшие и старшие юристы; $204–388 — помощники юристов.
Также по $960 за час привлекут профессора Гарольда Хонджи Коха, по 600 евро — профессора Альфреда Суонси, по 400 евро — профессора Жана-Марка Тувенина.
Всего с 2015 Министерство иностранных дел Украины заключило с фирмой четыре соглашения по защите от России на общую сумму $16,74 млн. Covington & Burling LLP — авторитетная международная юридическая компания с центральным офисом в Вашингтоне и представительствами в 5 странах, в штате которой работает около 1000 юристов.
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На оккупированной Луганщине под землёй оказались заблокированы почти 100 шахтёров
В Тошковке, на оккупированной территории ЛНР, из-за обесточивания под землей остались заблокированными почти 90 шахтеров. Об этом сообщает ООО Луганское энергетическое объединение.
«14 июля в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землей оказалось почти 90 шахтеров», — отметили на предприятии и добавили, что уже мобилизованы силы для спасения горняков.
Кроме того, сообщается о масштабных обесточиваниях в Северодонецке.
«В 18:46 в результате аварийных отключений без электроэнергии оказались всего 2 тыс. 304 потребителя в так называемых „новых“ районах города. Северодонецкий РЭС также мобилизует своих работников и организует оперативно-выездные бригады для восстановления электроснабжения горожанам», — отметили в компании.
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Тысячи жителей ЛНР стали потенциальными объектами преступной деятельности СБУ
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Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО
Фото: Reuters
На официальном канале Североатлантического альянса в YouTube опубликовали видео выступления президента Украины Петра Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО во время совместного брифинга с генсеком организации Йенсом Столтенбергом, передает RT.
Отмечается, что во время своего выступления Столтенберг поблагодарил Порошенко за то, что он посетил саммит, при этом сам глава Украины выразил благодарность за хорошую организацию мероприятия и возможность выступить на нём.
«Это абсолютно чёткое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности», — сказал Порошенко.
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Порошенко требует у французской фирмы передать ВСУ вертолёты
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями французской компании Airbus Helicopters, которая, по словам главы МВД, предоставит для украинской полиции 55 вертолетов.
Порошенко заявил, что подписал закон о ратификации соглашения между правительством Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине.
В связи с этим президент попросил у директора компании Airbus Helicopters Брюно Ивена направить одну часть вертолетов в армию, а другую — на нужды местной медицины.
«Наша Украина сейчас отражает российскую агрессию, и сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной. Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла пойти для Вооруженных сил Украины», — отметил президент и добавил, что поручил правительству и Министерству внутренних дел при необходимости внести уточнения по комплектации вертолетов для данных целей.
«У нас полная и единая позиция украинской стороны. Был бы очень признателен, если бы мы могли внести это уточнение при реализации контракта», — заявил Порошенко.
Кроме того, Порошенко рассказал о необходимости предоставить вертолеты для оказания медицинских услуг в селах, особенно в горной местности.
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«Кроме указанных целей, которые заложены, которые могут выполнять вертолеты, нам очень нужно развитие сельской медицины в горных районах — Прикарпатье, Закарпатье, Львовской области.
Я думаю, что это будет также учтено. Чтобы на сегодняшний день врач добирался до пациента не 24 часа, а мог за считанные минуты или хотя бы часы оказать необходимую помощь и создать условия для эвакуации пострадавшего», — отметил президент.
Между тем, пока никакого договора о поставках не существует, и его подписание только должно состояться, причем через месяц. Правительства Украины и Франции еще 29 мая договорились о создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине.
Согласно этому документу, французская сторона оказывает Украине официальную поддержку в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в форме кредита для реализации государственного инвестиционного проекта по закупке вертолетов и связанных с ними товаров, работ и услуг.
По информации МВД, 55 вертолетов компания Airbus предоставит в четыре разных ведомства и в трех разных моделях: двухдвигательный вертолет Н145 для Национальной полиции, одномоторный Н125 для Государственной пограничной службы и вертолет Н225 для Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас Нацполиция проводит отбор претендентов на должность полицейский-пилот, подготовкой которых будут заниматься авиационные подразделения силовых структур. А в бюджете МВД на вертолетную программу заложена сумма в размере 1 млрд гривен.
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