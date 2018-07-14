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Бельгийская бронза

19:25. 14 июля 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:


Бельгия одолела англичан и заслужено выиграла бронзовые медали чемпионата мира.
У бельгийцев была весьма сильная и симпатичная команда (отличные матчи с Японией и Бразилией), так что все заслуженно, тем более англичан они грохнули дважды.
Ну а англичане лишний раз напомнили о том, что если бы Россия одолела Хорватию по пенальти, то наша сборная вполне реально могла их проходить, чтобы попасть в финал – в отличие от бельгийцев и хорватов, британцы ничего сверх выдающегося не показывали, демонстрируя некоторую аморфность игры на фоне бойкота со стороны британского политического руководства, которое в гордом одиночестве придерживалось его тогда, когда даже Украина включилась в просмотр и боление.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Англия, Бельгия, спорт, футбол
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