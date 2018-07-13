Рыбья память

Несколько лет обитания рядом с Доном и кучей разнокалиберных прудов, озер и речушек привили мне неподдельную любовь к рыбалке. Не сети, конечно, но посиделки с удочкой стали одним из предпочитаемых видов досуга. И коты довольны, опять же. И всегда меня поражало — неужели нет никаких инстинктов, которые предупреждали бы рыбу об опасности, которую таит в себе такой ароматный и привлекательный червячок? Ладно, если на живца — там свой брат-пескарь, легко обмануться. А червяк? А хлеб, а прочие наживки? Ну хоть что-то должно ведь останавливать!



Нет, бесполезно. Затишье на пару минут — и снова уверенные поклевки, за которыми, как правило, следует хороший улов. И вот как относиться к рыбьей памяти? Есть ли в их крошечном мозгу вообще место для такого понятия, как воспоминания? Если учесть “огромный” размер этого органа, который у гуппи (аквариумная рыбка) меньше размера спичечной головки, а вес не достигает десятой части грамма, да и от того 98% составляет вода — откуда там взяться каким-то эмоциям и хотя бы намеку на память? Да и вообще ходили слухи, что у подобных обитателей вод памяти — всего около 3 секунд, на большее “ресурсов” не хватает. И тех, кто придерживается данной теории, будет чрезвычайно сложно убедить в обратном. Это же просто рыба — как она может обладать хоть каким-то признаком развитого в интеллектуальном плане создания? Давайте разбираться.

Три секунды — не срок!

Конечно, подтверждение рыбьего интеллекта фразой “зато они кредит не берут” не пройдет, и будет весьма неубедительным. А что скажете по поводу запоминания ловушки? Если рыба попадается в сеть, и каким-то чудом ухитряется оттуда вырваться, то впредь ни во что подобное она постарается не вляпаться. Правда, каким образом это удалось выяснить, исследователи молчат — оставлю это на их совести. А еще они уверяют, что рыба — пусть будет окунь, для примера — сорвавшись с крючка, в ближайшем будущем и близко не подплывет к заманухе, которая на нем болталась, будь то червячок или иная вкуснятина. Через некоторое время (но явно не через три секунды!) окунь все равно попадется или щуке на обед, или удачливому рыбаку — судьба у него такая, такие виды рыб вообще редко умирают своей смертью. Но уже то, что между двумя попаданиями на крючок существует довольно длительный промежуток, намекает на присутствие отрезков памяти, превышающих мифические три секунды. Непонятно, откуда они вообще взялись — кто-то когда-то ляпнул, дескать, вот столько вот аквариумная золотая рыбка помнит череду событий своей жизни. Но зато точно известно, кто, когда и как развенчал это убеждение.

Минимум — неделя!

Мне всегда было интересно, что творится в головах у людей, которые проводят опыты/исследования на предмет определения какого-то показателя, до которого еще додуматься надо. Три секунды тебя золотая рыбка помнит, или тридцать три — что это изменит? Она в любом случае не будет радостно вилять хвостом при появлении хозяина, да и на кличку вряд ли отзовется. Словом, с практической точки зрения овчинка натурально не стоит выделки. Но подобные стремления получить ответ даже на откровенно идиотские вопросы иногда приводят к удивительным открытиям, которые могут сильно повлиять на мнение о предмете исследований.

Взять тех же рыбок. Подросток из Австралии, некий Стокс, провел эксперимент, в ходе которого в большой аквариум с питомцами он помещал плавучую метку — небольшой, но яркий и хорошо заметный предмет. Ровно через 13 секунд рядом с меткой падало некоторое количество корма. Стокс начал засекать: в первые пару недель рыбки приплывали к корму примерно через минуту после его появления, но прошло меньше месяца — и ситуация немного изменилась. Как только метка падала в воду, рыбки стремились к ней со всех сторон аквариума, и все питомцы оказывались рядом с “раздатчиком корма” за пять секунд. На этом этапе результаты эксперимента больше напоминают условный рефлекс, поэтому Стокс пошел немного дальше.

Эксперимент был прекращен больше чем на неделю. Все это время никакие метки в аквариум не попадали, и юноша кормил питомцев так же, как и до начала своего исследования. А потом метка снова была помещена в аквариум. Если придерживаться теории о трехсекундной памяти, то рыбки должны были заново соображать, что к чему: снова проходить отрезок “тренировки” с минутным перерывом между попаданием еды в воду и ее употреблением по назначению всей честной компанией. Но нет: перерыв составил те же пять секунд, что и в конце предыдущего этапа исследований. И вряд ли это условный рефлекс, хотя, даже если это и так — для его выработки все равно потребуется память с “резервом” намного большим, нежели три секунды.

Между прочим, на заметку любителям аквариумных красоток, которые свято верят в связь между объемом приобретенного аквариума и веселой жизнью его обитателей: каким бы большим он не был, плавучие питомцы все равно его изучат и запомнят. В связи с тем же мнением о чрезмерно короткой памяти бытует миф — дескать, рыбки будут прекрасно себя чувствовать чуть ли не в трехлитровой банке, достаточно организовать им нормальную подачу кислорода и вовремя кормить. Скучно не будет, ведь они все равно практически моментально забывают место, где проплыли несколько секунд назад, так что каждое движение плавника — как в первый раз. Нет, нет и еще раз нет. Связано это с памятью, или просто рыбки склонны к клаустрофобии, но держать большое количество особей в крошечном аквариуме категорически нельзя: какими бы идеальными не были условия по еде и качеству воды, рыбки все равно начнут болеть. Как и любому живому существу, им требуется своя зона комфорта.

Стоксу можно было бы и не верить — пятнадцатилетний безызвестный подросток ни разу не авторитет. Однако его исследования были подтверждены и более именитыми учеными: в Школе психологии при университете в Плимуте (Великобритания). Там не просто подтвердили результат работы Стокса, но и вывели несколько сопутствующих итогов. Оказывается, воспоминания золотых рыбок хранятся на протяжении почти трех месяцев, и, кроме того, они способны распознать форму, цвет и звук. Пока пытались разузнать, что там у рыбок с памятью, попутно научили их в определенное время нажимать на рычаг, и тем самым добывать себе еду. Как они ухитрились этого добиться — история умалчивает.

Очередной миф: рыба не чувствует боль

“Достань ее из воды, рыбка немного полежит на берегу и уснет”. Примерно так взрослые говорили мне, пятилетней занозе, увязавшейся с отцом на рыбалку. Это уже потом я поняла, что спать рыбка как раз не хотела, но ей не оставили выбора. В связи с этим второй вопрос — чувствуют ли рыбы боль в указанной выше и других схожих ситуациях? Очевидно же, как считаете? Но нет, даже такая… теория потребовала доказательств у беспокойных умов. Скачки выброшенной на берег рыбы их не впечатлили — видимо, по мнению исследователей она просто домой хочет, ну или общество рыбаков не по душе пришлось. Как бы там ни было, а эксперимент требовал продолжения, а потому пара десятков красных пагров (морской карась) была разбита на несколько групп, с каждой из которых проводили определенную работу. Первую группу держали в чистой воде и сытно кормили, заведомо предупреждая о скорой трапезе при помощи луча яркого света. Вторая группа питалась без каких-либо “уведомлений”, третью такой же свет предупреждал о том, что одна из особей сейчас отправится буквально дышать свежим воздухом, а в привычную среду вернется через какое-то время. Последняя группа отправлялась на такие “прогулки” без предупреждений.

В этих “исследованиях” прошло несколько месяцев (поражает, как рыбы выжили в такой обстановке), а затем экспериментаторы приступили к поиску изменений в мозгу испытуемых с целью выяснить — проявились ли какие-то новые детали из-за стресса, или он не оказывает на рыб никакого влияния.

Естественно, влияние было, — вообще удивительно, что разумных существ заподозрили в откровенном отсутствии любого рода чувствительности, как моральной, так и физической. Первая группа чувствовала себя лучше всех, четвертая — хуже всех. Да и мало кому понравится такое обращение. Выводом исследователей стало примерно следующее: если рассматривать эмоциональное состояние в качестве состояния мозга, возникающего как реакция на внешний стимул и связанного с конкретным поведением, то в плане эмоций рыбы не так уж и отличаются от людей.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru