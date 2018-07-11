Сводки от ополчения Новороссии 11 июля 2018
20:03. 11 июля 2018 Просмотров - 394 Один комментарий Опубликовал: admin
- 18:27 Заявление Волкера о «праве» ВСУ открывать огонь развязывает руки военным преступникам Киева.
- 16:58 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 11 июля 2018.
- 16:14 Боец “Пятнашки” “Акелла” об акции памяти Мамая.
- 14:21 ВСУ ждут команду на открытие огня вблизи села Валуйского.
- Вчера 21:56 Жительница Донбасса: нет никакого перемирия и не будет.
Заявление Волкера о «праве» ВСУ открывать огонь развязывает руки военным преступникам Киева
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 11 июля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец “Пятнашки” “Акелла” об акции памяти Мамая
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ ждут команду на открытие огня вблизи села Валуйского
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жительница Донбасса: нет никакого перемирия и не будет
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
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