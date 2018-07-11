«Новичок», отставки в Англии и банкротство турфирм

В студии радио «Комсомольская Правда», как всегда, обсуждали самые свежие новости.

После второго отравления в Великобритании, как заявляют англичане, британской подданной от газа «новичок», в отставку ушел министр иностранных дел Борис Джонсон и вполне вероятно, что уйдет премьер министр Тереза Мэй. Правительственный кризис в Великобритании прикрывается словами о неких разногласиях по поводу формы выхода Британии из ЕС. На самом деле в отставку отправляют тех, кто не справился с задачей организации провокации против России и после неубедительной провокационной компании поставил в сложное положение туманный Альбион.

Второй темой программы стало банкротство очередной крупной российской турфирмы. Почему это происходит, в чем причина? Как говорится, «кто виноват и что делать»? Ну, и конечно футбол. Куда без него на этой неделе…

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Источник: nstarikov.ru