Елена Боревич про золотое сечение
20:03. 11 июля 2018 Просмотров - 352 Один комментарий Опубликовал: brahman
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com
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