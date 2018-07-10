Сальмонеллез и лихорадка Ку: как проходят каникулы в летних лагерях

По всей России проходят проверки качества питания в детских лагерях. К сожалению, результаты далеко не всегда позитивны.

К примеру, в лагерях Воронежа в ходе прокурорских проверок выяснилось, что ребят кормили не просто испорченными продуктами, а блюдами, заражёнными амбарными паразитами. У детей был реальный шанс заразиться сальмонеллёзом, лептоспирозом, туляремией или лихорадкой Ку. Отдых детей закончился преждевременно: сразу после получения лабораторных результатов, они поехали лечиться в местные больницы. В общей сложности, за 2 месяца прокуратура Воронежской области возбудила целых 9 уголовных дел по факту подобных нарушений.

Множество претензий получают и детские лагеря Ленинградской области. По словам представителя регионального отделения Роспотребнадзора Ольги Историк, в ходе многочисленных проверок лагеря оштрафовали на 2,5 млн рублей. «Проведено 57 плановых и 275 внеплановых проверок, были поводы для проведения санитарно-эпидемиологических расследований инфекционных заболеваний. Практически все проверки в первую смену были связаны с нарушениями санитарного законодательства», – рассказала она.

Проверки прошли и в Московской области. Причем там их проводили лично мер Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Многие лагеря нуждаются в заботе. Мы инвестируем деньги в новые корпуса, спальные корпуса, столовые, качество питания. Все это наша совместная программа», – заявил Воробьев.

По словам мэра столицы, у Москвы и области – общая система контроля лагерей. Они должны соответствовать всем санитарным нормам и правилам безопасности. При этом Москва готова помогать в развитии инфраструктуры при необходимости.

Родители могут не бояться за детей и в лагерях «Московской смены». Безопасность питания тут обеспечивают комбинаты, которые занимаются приготовлением еды для детей в школах. Предприятия уделяют безопасности и качеству продуктов повышенное внимание: перед тем, как составляется меню, блюда проходят тщательную проверку и лабораторные испытания, после чего Роспотребнадзор выносит соответствующее заключение, что гарантирует сохранность здоровья детей.