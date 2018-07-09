«Каталы» Запада напрасно взывают к тщеславию Путина

Одним из приемов, которые использует Запад в преддверии встречи президентов России и США стар, как мир. Давить на тщеславие, грубо льстить тому, кого хочешь ввести в заблуждение и кем проманипулировать.

Именно этим объясняется поток сообщений американкой и европейской прессы, в которых, как под копирку написано:

«Боимся того, что Трамп запросил встречу с Путиным наедине. Президент России столь коварен и опытен, что обязательно обманет и запутает нашего Дональда».

Это и есть попытка проманипулировать главой России. Сначала спеть ему хвалебную песнь, заставить расслабиться, настроиться на легкую победу. А потом предложить на встрече нечто, что может быть им рассмотрено, как та самая «победа» над Трампом, а на самом деле будет являться для Вашингтона желанным исходом.

Так, что ухо надо держать востро!

В эфире телеканала НТВ я об этом сказал прямо, а одно из СМИ рассказало об этом подробно.

Источник: tsargrad.tv Политолог и писатель Николай Стариков рассказал, почему на самом деле Запад боится оставлять президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа наедине. Едва только появилась информация о том, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут поговорить тет-а-тет перед саммитом в Финляндии, как в западной прессе прокатилась волна истерики. СМИ боялись, что, если оставить Трампа наедине с Путиным, то американский лидер, возможно, что-то лишнее ляпнет. Или пообещает. Как это было на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, когда Трамп пообещал ему приостановить совместные военные учения с Южной Кореей. И таки слово пришлось держать. Политолог и писатель Николай Стариков прокомментировал сложившееся в Великобритании и Америке мнение о предстоящей встрече двух лидеров, отметив, что на самом деле это как раз западные СМИ, и сам Дональд Трамп, и весь западный истеблишмент пытаются повлиять на Путина. «Они обращаются к тому чувству, которое у Путина, слава Богу, очень слабо развито — к тщеславию: «Такой великий, такой могучий, мы просто боимся оставить Трампа наедине с вами», — пояснил Стариков в эфире телевизионного политического ток-шоу. А после перевел на обывательский язык то, что пытается на самом деле сказать и сделать Запад. «Это выглядит так: к нам приезжает бригада соблазнителей. Если совсем по-житейски сказать: бригада катал, как в поезде. И они подходят к парню и говорят: «Слушай, ты такой вообще, в карты так играешь… Мы просто боимся с тобой сесть — ты нас до трусов… Может, сыграем все-таки?» — раскрыл схему политолог. Однако в устойчивости российского президента ко всякого рода лести эксперт не сомневается ни секунды. «Путин, конечно, на эти дешевые трюки не поддастся», – заявил Стариков. Путин не поддастся на американскую лесть – сказал в прямом эфире на НТВ pic.twitter.com/RvApaAlMrS — Николай Стариков (@nstarikov) July 5, 2018

Источник: nstarikov.ru