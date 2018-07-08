Новости Украины и Новороссии 08 июля 2018

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида, забивший два гола в ворота Игоря Акинфеева в игре 1/4 финала ЧМ-2018 (один с игры и один в серии послематчевых пенальти), решил после окончания игры «потроллить» Россию.

Отыгравший 5 лет (2013—2017 гг.) в составе «Динамо» (Киев) Вида записал короткое видео с Огненом Вукоевичем — скаутом киевлян, который на ЧМ-2018 входит в состав хорватской делегации.

«Слава Украине! Давай-давай!» — крикнул Вида.

«Это победа за “Динамо” и за Украину! Хорватия, вперед!» — добавил Вукоевич.

Отметим, что радоваться Виде и компании, судя по всему, осталось недолго: в полуфинале, который будет сыгран 11 июля в «Лужниках», хорватов ждут англичане во главе с Харри Кейном.

Сам же защитник, видимо, осознав, что погорячился, уже пытается «отыграть назад».

«Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол — вне политики. Я не имел в виду ничего плохого», — оправдывается за неуместную «славу» Вида.

Хорвата цитирует издание «Чемпионат».

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