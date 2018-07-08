Новости Украины и Новороссии 08 июля 2018
- 10:37 Новые байки Луганского аэропорта.
- 10:06 «Слава Украине!» — хорват, забивший гол, решил «потроллить» Россию (ВИДЕО).
- 07:34 СБУ: Предотвращена масштабная техногенная катастрофа на АЭС Украины.
- 06:30 «Вернись домой»: СБУ проводит хитрую операцию против жителей Донбасса (ВИДЕО).
- 01:41 Как в Донецке болели за Россию на ЧМ 2018.
- Вчера 22:47 Украинцы обеднели на 22 миллиарда гривен.
- Вчера 22:00 Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины».
Новые байки Луганского аэропорта
Этот шедевр логично дополняет откровения Гелетея 2014 года.
В целом, очередной горячечный бред из "невпечатливших Армат", "Морской пехоты штурмовавшей ДАП" и т.д.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Слава Украине!» — хорват, забивший гол, решил «потроллить» Россию (ВИДЕО)
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида, забивший два гола в ворота Игоря Акинфеева в игре 1/4 финала ЧМ-2018 (один с игры и один в серии послематчевых пенальти), решил после окончания игры «потроллить» Россию.
Отыгравший 5 лет (2013—2017 гг.) в составе «Динамо» (Киев) Вида записал короткое видео с Огненом Вукоевичем — скаутом киевлян, который на ЧМ-2018 входит в состав хорватской делегации.
«Слава Украине! Давай-давай!» — крикнул Вида.
«Это победа за “Динамо” и за Украину! Хорватия, вперед!» — добавил Вукоевич.
Отметим, что радоваться Виде и компании, судя по всему, осталось недолго: в полуфинале, который будет сыгран 11 июля в «Лужниках», хорватов ждут англичане во главе с Харри Кейном.
Сам же защитник, видимо, осознав, что погорячился, уже пытается «отыграть назад».
«Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол — вне политики. Я не имел в виду ничего плохого», — оправдывается за неуместную «славу» Вида.
Хорвата цитирует издание «Чемпионат».
Читайте также: «Они умирали на поле», — в Кремле рассказали о реакции Путина на игру российской сборной
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СБУ: Предотвращена масштабная техногенная катастрофа на АЭС Украины
Служба безопасности Украины объявила о том, что в стране предотвращена масштабная техногенная катастрофа. В сообщении пресс-службы СБУ говорится, что катастрофа «могла произойти» на Южно-Украинской атомной электростанции.
Из материала:
Заявлено, что установку «некачественного оборудования» планировали осуществить должностных лица отрасли. При этом отмечено, что отраслевые чиновники «сознательно закупили контрафакт для систем безопасного функционирования АЭС». Также в СБУ заявили, что все эти факты им удалось задокументировать.
Это сообщение СБУ вызывает особый интерес в связи с тем, что на украинских АЭС, как известно, в последнее время тестируется переход с топливных сборок российского производства на кассеты компании Westinghouse. При этом попытки использовать западные топливные кассеты нередко приводили к возникновению аварийных ситуаций. Почему-то у СБУ вопросов к закупке западных комплектующих, которые явно не подходят для работы на АЭС Украины, не возникало. Теперь вдруг обнаружен некий «контрафакт», который безопасности страны угрожает. Сообщается и о том, что же это за оборудование.
Оказалось, что речь идёт о силовом кабеле, использование которого нормами не предусмотрено. У кого конкретно кабель приобретался, пока не сообщается.
То есть, по логике СБУ, кабель мог привести к техногенной катастрофе, а неподходящие топливные сборки Westinghouse – нет.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Вернись домой»: СБУ проводит хитрую операцию против жителей Донбасса (ВИДЕО)
Украинские спецслужбы активизировали работу по поиску участников для фейковой программы «Тебя ждут дома».
Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.
Одним из объектов провокации украинских спецслужб стал работник Алчевского металлургического комбината Олег Ткаченко, проживавший до 2014 года в г. Северодонецке.
Сотрудники СБУ предприняли попытку склонить Ткаченко к сотрудничеству — сбору и передаче сведений военного характера, информации о социально-экономической ситуации в Республике — в обмен на возможность воспользоваться фейковой программой «Тебя ждут дома».
«Честно говоря, я не верю в эту программу. После этих звонков (сотрудников СБУ) я принял решение обратиться в Министерство госбезопасности», — заявил Олег Ткаченко.
Напомним, что в ходе проведения комплекса разведывательных мероприятий МГБ ЛНР установлено, что программа спецслужб Украины под названием «Тебя ждут дома» является пропагандистской компанией и разработана исключительно для выполнения собственных задач, направленных против жителей Донбасса.
В случаях противоправных действий со стороны Вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины просим сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (099) 562–89–02, +38 (072) 100–36–57 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]
Читайте также: Да что ж такое? На границе с Крымом очереди из украинцев, едущих на отдых к «оккупантам» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как в Донецке болели за Россию на ЧМ 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинцы обеднели на 22 миллиарда гривен
За первый квартал 2018 года сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.
За январь–март доходы населения Украины составили 657,9 млрд грн, расходы — 679,9 млрд грн.
По данным ведомства, за данный период номинальные доходы населения возросли на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 25,2%.
В то же время, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 11370,2 грн, что на 3003,9 грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Расходы населения в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,3%.
Читайте также: Зрада: Украинцы массово едут в Крым
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины»
Украинский диссидент и политик времён СССР Левко Лукьяненко, который сегодня попал в реанимацию киевской больницы, умер.
Об этом сообщила его жена.
«Мы не спасли Левка. Он покинул нас», — сообщил писатель, экс-парламентарий и близкий друг покойного Владимир Яворивский.
24 августа прошлого года Лукьяненко исполнилось 89 лет.
Левко Лукьяненко — соучредитель Украинской Хельсинкской группы. Политик и общественный деятель, народный депутат Украины. Герой Украины. Писатель. Автор «Акта провозглашения независимости Украины»». Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.
29 апреля 1990 Левко Лукьяненко с группой своих соратников создал Украинскую республиканскую партию (УРП), главой которой он был избран. 1 декабря 1991 он участвовал в президентских выборах. За него проголосовал 1 432 556 человек (4,49 %).
Читайте также: Под Львовом 13-летняя девочка зарезала отца
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
Об аварии на Запорожской АЭС. Любой атомщик знает, что реактор проектируется под конкретный тип уранового компонента. Это геометрия реактора, расстояние между радиоактивными стержнями. Для разных типов топлива, эти расстояния различны. В каждой стране ядерное топливо технологически отличается по своим свойствам. Вопрос перехода на другой тип топлива не безопасен, так как невозможно полностью проконтролировать цикл реакции.