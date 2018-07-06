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Киевский котел

19:06. 6 июля 2018 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал:


Военный историк Алексей Исаев рассказывает про окружение войск Юго-Западного Фронта в конце лета 1941 года под Киевом, которое стало одним из крупнейших для Красной Армии в 1941 году, но с другой стороны отвлечение 2-й танковой группы для этой операции повлекло неочевидные последствия для всего немецкого плана войны против СССР, которые после войны немецкие генералы называли в числе причин провала плана "Барбаросса" и неудачи похода на Москву.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1941, великая отечественная война, вермахт, Видео, исаев, история, кирпонос, красная армия
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