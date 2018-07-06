Евгений Волобуев. Россия гибнет, потому что ее экономика бесприбыльна

Когда я смотрю на наших сегодняшних чиновников, депутатов, ученых, то у меня возникает подозрение, что почти всех их в детстве зачем-то роняли с высокой колокольни. Если можно сделать любую, даже самую чудовищную глупость, они ее обязательно сделают. Именно такую, невообразимо чудовищную глупость, направленную на гибель России, они сотворили, сделав сегодняшнюю экономику России бесприбыльной.

Прибыль является жизненно важным показателем не только для отдельно взятого предприятия, но и для страны в целом. Как банкротится (гибнет) убыточное предприятие, точно так гибнет и убыточная страна.

Но если в России существует достаточно здравое понимание работниками предприятий (фирм) прибыльности предприятия (фирмы), как превышение доходов предприятия (фирмы) над издержками, то, когда начинается подсчет прибыли в стране, здравый подход к определению прибыли в стране исчезает у наших чиновников и ученых напрочь. Подсчитываются только доходы, показанные предприятиями (фирмами), но полностью игнорируется в этих расчетах убыль, понесенная страной, ее экономикой, ее населением.

Например, с 1991 года и по сегодня, в России ликвидировано порядка 80 тысяч крупнейших фабрик и заводов, которые строила вся советская страна. Убыль в экономике страны, появившаяся в результате ликвидации любого завода, из этих восьмидесяти тысяч ликвидированных заводов и фабрик, намного превышает всю показанную прибыль в России.

И ведь уже много лет проходят публикации о недопустимости такого подхода к подсчету прибыли в экономике России, но наши экономисты и чиновники или не обращают внимания на эти публикации, или, хуже того, когда нашим экономистам говоришь, что они поступают здесь неправильно, то они часто реагируют болезненно агрессивно. Вот, например, что написал в мой адрес доктор экономических наук Д. Б. Эпштейн, по поводу моих публикаций о бесприбыльности экономики России: «Вам все – божья роса…, даже если сами бизнесмены говорят о прибылях на своих счетах, Вы им будете доказывать, что ее у них нет…»

То есть наши экономисты намерены утверждать, что экономика России якобы прибыльна, до тех пор, пока в стране не останется ни одного предприятия.

Такой глупейший подход к подсчету прибыли в России и в ее экономике, принятый нашими чиновниками и учеными, довольно быстро должен привести к тому, что в России останется какое-то последнее захудалое предприятие (например, частный морг), показывающее прибыль, а наши чиновники и ученые будут утверждать, что Россия и ее экономика имеют прибыль, прибыльны. Весь мир сегодня удивляется, что такое состояние России еще не наступило, что Россия, имея бесприбыльную экономику, все еще существует на карте мира. Люди работают по 25 часов в сутки и все равно гибнут, вместе со своими предприятиями, на общей сегодняшней бесприбыльности экономики России.

Поэтому, чтобы спасти Россию, спасти экономику России, спасти наш народ, нам жизненно необходимо срочно наладить здравое понимание прибыли государственным управлением России и нашими учеными.

То есть нашим чиновникам, ученым, просто гражданам, необходимо, ради спасения России и нашего народа, в срочном порядке понять и признать, что прибыль в экономике страны, это вновь выпущенные деньги, прошедшие в экономику страны.

Понять это они могут, перенося на экономику страны, уже существующее понимание подсчета прибыли на любом предприятии. Ведь прибыль на предприятии подсчитывается превышением денег, имеемых в конце периода, над деньгами, которые имелись в начале периода. То есть прибылью в экономике страны являются выпущенные новые деньги, прошедшие в экономику страны, как прибыль.

Понять это они могут и, исходя из известного понимания прибыли, как производной абстрактной прибавочной стоимости, которая проявляется в реальной жизни, превращаясь в выпускаемые деньги.

В любом случае, если наши экономисты и чиновники займутся поисками прибыли в России, у населения России, в экономике России, они придут к выводу, что эта прибыль является выпускаемыми деньгами, прошедшими в экономику России, к населению России.

Но выпускаемые деньги, как прибыль, нарабатываемая тяжким трудом всего населения России, не проходят сегодня в экономику России, не проходят законно (бюджетно) к населению России. А уходят к ворью, к фглонистам, к частным банкирам и далее уводятся в США, ФРГ, Израиль, Великобританию, а то и в ИГИЛ. Глава Европейского центрального банка Марио Драги, например, оценивает масштабы вывоза денег частным сектором из России за один только квартал в 160 млрд. евро. Это только через ЕЦБ и только в евро.

Дело в том, что в России нет закона о выпуске безналичных (электронных) денег, основных наших денег сегодня. Безналичные деньги выпускаются себе незаконно (преступно!) ворьем, фглонистами, частными банкирами. Часть этих преступно выпущенных безналичных денег переводится преступниками в ЦБ, в виде так называемых резервов. За это ЦБ печатает наличные деньги и пересылает их фглонистам. Так, преступно, в России появляются деньги. Появляются не у официального Управления Россией, не у населения России, не в экономике России, а появляются у ворья, у фглонистов, у преступников. Мы, население России работаем, а ворье, фглонисты, преступники, частные банкиры присваивают себе всю прибыль, которую мы, население России, нарабатываем.

В результате безграмотности наших чиновников и ученых, не понимающих, что прибыль, это выпускаемые деньги, экономика России искусственно сделана бесприбыльной и обречена, как и население России, как и государственность России, на очевидную гибель. Но здесь существует еще и мощное утяжеление такого гибельного заблуждения. На непонимание бесприбыльности экономики нашими чиновниками и учеными, как отсутствие в экономике России выпускаемых денег, накладывается еще и непонимание ими реальной преступной схемы выпуска денег в России, приведенной выше.

К сожалению, этому непониманию преступной схемы выпуска денег, существующей в России, способствует множество мифов, которыми руководствуются наши чиновники, депутаты, ученые. Например, широко используется миф о якобы выпуске рублей в России на валюты (доллары и прочее). Под этот миф, например, доктор экономических наук Н. В. Стариков опубликовал много книг и даже создал партию (ПВО), а депутат ГД Е. А. Федоров создал движение (НОД). И никто из них не поинтересовался реалиями выпуска рублей в России, никто не поинтересовался тем, куда идут якобы закупленные доллары. Солятся в бочках в подвалах ЦБ, что ли?

Конечно, Н. В. Стариков и Е. А. Федоров абсолютно правы, показывая пальцем на МВФ, как на основного создателя вопиющего положения в России, когда Россия не владеет своими выпускаемыми деньгами, то есть не владеет суверенитетом, но надо видеть и знать абсолютно точно, зачем и как это сделано, чтобы увидеть, как это надо правильно исправить, а не сочинять небылицы.

Но пока в общественном сознании России нет понимания, как бесприбыльности ее экономики, так нет и понимания жизненной необходимости выпуска любых (за исключением, может быть и только на первых порах, некоторых суррогатных) денег только государством и законного (бюджетного) доведения выпускаемых денег населению страны, как напрямую гражданам, так и через предприятия, организации и госпрограммы.

Пора эти проблемы решить. Иначе, нам смерть!

Сделать это можно очень быстро, например, используя наработки Евросоюза. Бюджет Евросоюза на 80% формируется новыми евро, так называемыми доходами от ВНД. http://textbooks.studio/uchebnik-geopolitika/byudjet-proishojdenie-soderjanie-22740.html

Это дает возможность предприятиям в странах Евросоюза иметь прибыль, а не погибать на бесприбыльности, как в обязательном порядке сегодня погибают, раньше или позже, вне зависимости от оцифровки, инновационности, импортозамещаемости, инвестиционности, менеджмента, любые предприятия в России.

Кстати. Направление УЖЕ выпускаемых денег в России в бюджет России, увеличит бюджет РФ сразу и неинфляционно на порядок и не будет нужды для наполнения бюджета грабить пенсионеров. И далее бюджет РФ и, соответственно, благополучие населения России, в том числе и пенсионеров, станет наращиваться экспоненциально. Исчезнет, разве что, основа бандитизма, терроризма, коррупционности – добюджетное разворовывание выпускаемых денег, исчезнет олигархическое ворье, исчезнут новоявленные эксплуататоры, фглонисты, 42 года назад сменившие капиталистов.

Евгений Волобуев, журналист