Выиграли у Испании. А нужен ли нам такой футбол?

Россия выиграла у Испании. Ура! Шум на все российские пределы: «Впервые в истории!». Оказывается, наша сборная в десятке лучших сборных. Российский триумф. Выбили чемпионов мира. Радость заоблачная и общероссийская. И вроде как мозги выключены. Одна эмоция. Одна радость.

А все-таки включим принудительно мозги.

От этой победы, может быть, изменилась система спорта в России? Может быть, появился футбол? Может быть, сборная наша не находится на самом дне мирового рейтинга ФИФА? Может быть, эта победа отражала соотношение классов команд? Может быть, эта победа заслуженная, и как говорится, честная? Но на все эти вопросы ответы, к сожалению, негативные.

Сборная никакая, игры у нее никакой. Испанцы давали поиграться, может быть, в одну пятую времени от всего владения мячом. Сборная фактически не имела ни своей стратегии, ни своей тактики, ни борьбы за победу. Случайный пенальти, случайный гол. Назвать автогол Игнашевича случайным нельзя, потому что была мощная подача, и испанский игрок фактически пнул ногу Игнашевича и направил мяч в ворота.Зато можно удивиться изобретательности Черчесова и российской команды. Если довести их изобретение до совершенства, то все одинадцать футболистов встают в просвет ворот, и какой бы класной была команда противника, пусть она все 90 минут колошматит в ворота, в которых не осталось ни одной дырки.

Как комментатор сказал: «села в глубокую оборону». Убив футбол, убив спортивную борьбу, убив зрелищность — и это называется победой, это называется историческим прорывом?

Кто-то говорит — грешно на фоне всеобщего ликования усматривать такие стороны. А мне кажется, грешно лгать себе, своему народу.

Невыносимо тошно смотреть на поздравление президента этой команде, которая звание российского футбола позорит, позорила и в игре с Испанией. Если честно, то горько. Если заткнуть все отверстия разума, то можно и покричать: оле, Россия вперед, впервые в истории триумф.

Каждый сейчас выбирает: честно, или заткнув отверстия разума.