Нормальный человек стремится сделать «как лучше», а не «как в Европе»

Почему же первенство России для депутата ЕР Баталиной – не гордость, а проблема? Да потому что эти опоённые атлантизмом и привычные обезьянничать евротуристы неспособны ни организовать, ни поддерживать, ни просто понять ПЕРВЕНСТВО.

Казалось бы, эти слова нужно произносить с гордостью! Да, мы – единственная страна, маяк для людей всей планеты в этом вопросе ! И когда Гагарин полетел – мы были единственной страной в мире, способной вывести человека в Космос. И спутник наш был первым в мире, до какого-то момента – единственным. Очень многое мы сделали первыми – и какое-то время были единственными в мире. Закончить такое впору дружным "ура!"

"Российская Федерация — единственная страна, где пенсию получают абсолютно все: кто работал, кто не работал, кто не платит страховые взносы и т.п. Нет ни одного гражданина в России, кто не получал бы какую-либо пенсию по достижении возраста" — посетовала депутат Госдумы.

Получилось у неё не очень – в итоге она проиллюстрировала не только взгляды власти на "обузу" пенсий, но и вообще – то губительное, обезьянье подражательство , ту безысходную вторичность взглядов , которая свойственная серым крысам пост-советизма. Не только в вопросах обеспечения старости – вообще во всём…



На слайдах презентации Ольга Баталина предоставила данные о том, что нынешний пенсионный возраст был установлен 60 лет назад. На сегодня в 70% стран G20 и все страны Европы установили пенсионный возраст выше, чем в России.

И здесь – фундаментальная ущербность сложившихся по итогам приватизации "елит". Хапнуть-то они хапнули, а ума так и не нажили. Ничего умнее, чем обезьянничать за Европой и Америкой не умеют. А у тех – образцов для подражания – тоже дела не ахти идут: система за системой распадается, социальный мир сворачивается, как закисающее молоко…

Но ведь любой нормальный человек, если он не страдает психическими отклонениями – уже в силу этого понимает, что равняться надо на лучшие примеры, а не на худшие. А лучшее имеет объективный характер: например, выражаемый в числах, как пенсионный возраст.

И нормальный человек стремится сделать "как лучше", а не "как в Европе". Ему весь европейский опыт интересен только с одной стороны: что лучшего можно там почерпнуть, что у них делается лучше нашего, и как нам делать не хуже, чем у них…

Между тем пост-советский либерализм производит подмену понятий: опыт заимствуют не лучший, а любой. Вместо "сделать хорошее" пытаются "делать, как в Европе". Но это же бред, выходящий далеко за рамки пенсионного вопроса! Мало ли чего делали в Европе и ещё отчебучат? Они и ведьм целыми толпами на кострах жгли, и концлагеря с газовыми камерами строили, и опыты на людях проводили, и за скальпы человеческие премии платили, как за волчьи шкуры…

И вот у них плохи дела с пенсионным возрастом. Вместо того, чтобы просто констатировать этот факт (вот здесь мы их обошли!) – наши обезьянничающие политики начинают нам доказывать, что нам никак и ни в чём нельзя обгонять Европу…

А если мы завтра сделаем машину лучше, чем в Европе? Скажут – нет, нельзя, закрывайте производство, в Европе и США, и даже в Японии – таких машин ещё не научились делать! А если завтра они начнут первенцев приносить в жертву Молоху (к чему они, по ходу, близки) – нам скажут: ну,что же делать, ведь и в Европе такая практика, и в США… придётся и нам младенцами топку кормить…

Это тупость беспросветная, которая показывает, что наш западник совершенно лишён своего мнения, своей личной оценки и вещей и поступков. Наш либерал-западник не в состоянии ничего оценить, не бросил взгляда в европейскую шпаргалку: а принято ли это у них?! Для западника нет ни добра ни зла, ни хорошего, ни плохого – а только европейское и не-европейское. Любой ужас тут же адаптируется под наше население – ибо так ТАМ принято…

Власть видит свою миссию в том, чтобы «дремучему» населению объяснить, что во всем «цивилизованном» мире уже совсем другие социальные права пенсионеров и они не должны сопротивляться, такова реальность… Но при этом понятие "цивилизованности" лишено всякой ценностной шкалы, всякой объективной оценки.



Оно грубо и безумно сведено к Западу – по принципу "не важно, ЧТО делается, а важно ГДЕ это сделано".

Наша "елита" проглотила наживку западного взгляда на цивилизацию, который состоит в тупейшем и дичайшем самолюбовании "цивилизация – это мы" (то есть не россиянская "елита", а "они", просвещённый Запад). Запад целиком и полностью утратил представление о ПРЕДМЕТЕ цивилизованности, сведя её к своему произволу.

Чтобы было понятно – вообразите дипломы об образовании. Каждый диплом об образовании указывает – каково оно, каковы его предметы: диплом химика, диплом математика, диплом историка… В этом отличие диплома от паспорта, паспорт просто подтверждает, что я – это действительно я. В паспорте не указано, какие курсы я прошёл, по каким предметам мной сдан зачёт, а по каким – экзамен…

Так вот цивилизованность – это диплом соответствия поведения человека стандартам и нормативам цивилизации. Как бы сертификат определённых качеств и свойств личности и общества.



Далеко не последнее среди них – забота о пожилых членах общества. У кого в мире самый низкий пенсионный возраст – тот самый цивилизованный по данному вопросу (то же самое и по всем другим вопросам цивилизованного образа жизни).

Это простое трактование отброшено. Заменено безумным, подражательским – сделаем, как у них, не оценивая их самих. Позаимствуем у соседей не лучшее, что у них есть, а что попало, без разбора и собственной оценки.

Высокий пенсионный возраст на Западе – главный аргумент кудринщины, который туполобому западничеству кажется неопровержимым. Мол, о чём ещё говорить, если у них…

Однако население на такие уговоры, мягко говоря, покупаться не намерено. Опросы показывают, что порядка 90% считают советские ценности благом, среди которых, в том числе, и пенсия для каждого гражданина.

Пример Европы и остального «цивилизованного мира», здесь не работает, потому что идеалом социальных гарантий и благ до сих пор является СССР.

А. Кузнецов

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