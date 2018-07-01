Места силы – загадки и тайны. Волшебная гора Иремель. Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Давайте поговорим… Зачем нужны места силы.
Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Мы начинаем цикл передач с общим названием – «Места силы – загадки и тайны».
Что такое места силы и где они находятся, почему люди туда стремятся? Сегодня наш путь в Уральские горы и мы с вами побываем на горе Иремель– «колыбели человечества», как ее называют некоторые исследователи и местные жители.
Иремель – красивейшая вершина Южного Урала. Священная гора. Энергетически уникальное место и, возможно, оно откроет нам свои тайны мистического воздействия на человека.
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Источник: www.youtube.com