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Места силы – загадки и тайны. Волшебная гора Иремель. Елена Сидорович и Татьяна Беленко

14:43. 1 июля 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Зачем нужны места силы.

Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Мы начинаем цикл передач с общим названием – «Места силы – загадки и тайны».
Что такое места силы и где они находятся, почему люди туда стремятся? Сегодня наш путь в Уральские горы и мы с вами побываем на горе Иремель– «колыбели человечества», как ее называют некоторые исследователи и местные жители.
Иремель – красивейшая вершина Южного Урала. Священная гора. Энергетически уникальное место и, возможно, оно откроет нам свои тайны мистического воздействия на человека.

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Источник: www.youtube.com

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