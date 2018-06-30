Сводки от ополчения Новороссии 30 июня 2018
- 13:38 ДНР: ранен мирный житель Горловки.
- 13:37 Все кто приходит служить, жалеют что не сделали этого раньше – боец ВС ДНР Комар.
- 13:17 ВСУ не способны начать наступление в Донбассе, — откровения украинского карателя (ВИДЕО).
- 12:41 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 30 июня 2018.
- 10:42 ДНР: ВСУ обстреляли шахту Гагарина.
- 02:30 ВСУ уничтожили дом ветерана ВОВ под Горловкой (ВИДЕО).
ДНР: ранен мирный житель Горловки
Житель Горловки получил ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков.
Об этом сегодня сообщил «Русской Весне» глава администрации города Иван Приходько.
«Вчера в 20:00 был обстрел в районе шахты имени Гагарина. В результате повреждена домовая кухня по улице Дивногорской. Ранен мирный житель 27 лет», — отметил мэр.
Приходько добавил, что пострадавший обратился сегодня в амбулаторную поликлинику поселка шахты «Комсомолец». Медики зафиксировали слепое осколочное ранение левого плеча и правой ягодицы. Раненому оказана необходимая помощь.
Читайте также: Отличная работа: Украинские пропагандисты раскрыли позиции ВСУ и доказали «отсутствие» нацизма на Украине (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Все кто приходит служить, жалеют что не сделали этого раньше – боец ВС ДНР Комар
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ не способны начать наступление в Донбассе, — откровения украинского карателя (ВИДЕО)
ВСУ совершенно не готовы к полномасштабным военным действиям в Донбассе, поскольку большинство частей на передовой недоукомплектованы.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший командир группы карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук.
По его словам, ВСУ не хватает и живой силы, и техники.
«Чтоб вы сейчас всё поняли, у нас сейчас недоукомплектованность вооруженных сил, которые стоят и на линии разграничения, и на границе с РФ, минимум 50%.
Это я вам сейчас говорю то, что знаю. Это и в плане техники, и в плане снаряжения, и людского ресурса, личного состава», — признал Костанчук.
Он подчеркнул, что при таком положении вещей ни о какой «победе» на Донбассе речи быть не может.
Читайте также: Отличная работа: Украинские пропагандисты раскрыли позиции ВСУ и доказали «отсутствие» нацизма на Украине (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 30 июня 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ДНР: ВСУ обстреляли шахту Гагарина
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ уничтожили дом ветерана ВОВ под Горловкой (ВИДЕО)
За прошедшую неделю украинские террористы неоднократно обстреливали многострадальный посёлок Зайцево из тяжёлого вооружения.
В результате этих обстрелов разрушено 4 домостроения; одним из домов оказался дом ветерана Великой Отечественной войны.
К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Вооруженных сил ДНР.
Читайте также: Срочное сообщение командования ДНР о кровавом провале ВСУ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su