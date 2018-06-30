Сводки от ополчения Новороссии 30 июня 2018

ВСУ совершенно не готовы к полномасштабным военным действиям в Донбассе, поскольку большинство частей на передовой недоукомплектованы.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший командир группы карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук.

По его словам, ВСУ не хватает и живой силы, и техники.

«Чтоб вы сейчас всё поняли, у нас сейчас недоукомплектованность вооруженных сил, которые стоят и на линии разграничения, и на границе с РФ, минимум 50%.

Это я вам сейчас говорю то, что знаю. Это и в плане техники, и в плане снаряжения, и людского ресурса, личного состава», — признал Костанчук.

Он подчеркнул, что при таком положении вещей ни о какой «победе» на Донбассе речи быть не может.

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