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Сводки от ополчения Новороссии 30 июня 2018

14:35. 30 июня 2018 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

ДНР: ранен мирный житель Горловки

ДНР: ранен мирный житель Горловки | Русская весна

Житель Горловки получил ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

Об этом сегодня сообщил «Русской Весне» глава администрации города Иван Приходько.

«Вчера в 20:00 был обстрел в районе шахты имени Гагарина. В результате повреждена домовая кухня по улице Дивногорской. Ранен мирный житель 27 лет», — отметил мэр.

Приходько добавил, что пострадавший обратился сегодня в амбулаторную поликлинику поселка шахты «Комсомолец». Медики зафиксировали слепое осколочное ранение левого плеча и правой ягодицы. Раненому оказана необходимая помощь.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Все кто приходит служить, жалеют что не сделали этого раньше – боец ВС ДНР Комар

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ВСУ не способны начать наступление в Донбассе, — откровения украинского карателя (ВИДЕО)

ВСУ не способны начать наступление в Донбассе, — откровения украинского карателя (ВИДЕО) | Русская весна

ВСУ совершенно не готовы к полномасштабным военным действиям в Донбассе, поскольку большинство частей на передовой недоукомплектованы.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший командир группы карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук.

По его словам, ВСУ не хватает и живой силы, и техники.

«Чтоб вы сейчас всё поняли, у нас сейчас недоукомплектованность вооруженных сил, которые стоят и на линии разграничения, и на границе с РФ, минимум 50%.

Это я вам сейчас говорю то, что знаю. Это и в плане техники, и в плане снаряжения, и людского ресурса, личного состава», — признал Костанчук.

Он подчеркнул, что при таком положении вещей ни о какой «победе» на Донбассе речи быть не может.

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Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 30 июня 2018

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ДНР: ВСУ обстреляли шахту Гагарина

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ВСУ уничтожили дом ветерана ВОВ под Горловкой (ВИДЕО)

ВСУ уничтожили дом ветерана ВОВ под Горловкой (ВИДЕО) | Русская весна

За прошедшую неделю украинские террористы неоднократно обстреливали многострадальный посёлок Зайцево из тяжёлого вооружения.

В результате этих обстрелов разрушено 4 домостроения; одним из домов оказался дом ветерана Великой Отечественной войны.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Вооруженных сил ДНР.

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