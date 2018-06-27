Знаки замечены, сигналы услышаны: к встрече Путина и Трампа

Всего две недели назад в материале «Дипломатия знаков и сигналов» мы оценивали суть одновременно происходивших событий международной политики. А именно — встречи так называемой «Большой семерки» в Канаде и очередной встречи руководителей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что прошла в Китае.

Анализируя происходящие события, мы тогда предположили, что теплая встреча, которую китайцы организовали президенту России Владимиру Путину и заметный рост веса ШОС, благодаря вступлению в эту организацию Индии и Пакистана, неизбежно приведет к тому, что Вашингтон начнет «ревновать» Москву к Пекину. Так и произошло.

Первые признаки этой геополитической «ревности» проявились ещё во время встречи «Большой семерки», когда лидер США Дональд Трамп неожиданно заявил, что Россию надо вернуть за стол переговоров и опять превратить «семерку» в «восьмерку». Что её не хватает за этим самым столом. В ответ Путин высказался о том, что открыт к диалогу и если есть, что обсудить, то можно прибыть в Москву и обсуждение обязательно состоится.

Джон Болтон

Не прошло и пары недель, как появилась информация, что советник Трампа Джон Болтон вот-вот прибудет в российскую столицу, чтобы подготовить встречу президентов России и США. Об этом 21 июня, сообщил журналистам официальный представитель совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт Маркис.

«25—27 июня советник США по нацбезопасности встретится с коллегами в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также отправится в Москву для обсуждения потенциальной встречи Трампа и Путина», — рассказал Маркис.

В этой новости интересно все. Во-первых, сигнал Путина был Трампом услышан, во-вторых, встреча двух глав государств будет организовываться по инициативе Вашингтона — это, что называется, к вопросу об «изоляции России». В третьих — все именно так, как и сказал Владимир Владимирович: «как только, так сразу». Как только американцы будут к встрече готовы, она состоится исходя из графика Путина. И договариваться с нами летят в Москву.

Большая семерка

При этом говорить о повестке планируемой встречи, как и о том, состоится ли она, пока рано. На мой взгляд — состоится. Что там будут обсуждать, даже не столь важно. Важен сам факт диалога и встречи. Любая подобная дискуссия на самом высоком уровне приносит международной политике только пользу. Даже если никаких «прорывных» договоренностей не будет достигнуто, по той причине, что ни Кремль, ни Белый дом сдавать свои позиции не намерены, как минимум в соседней Украине власти испытают неудобство и беспокойство от таких контактов. Помимо всего прочего, Россия вновь продемонстрирует твердость своего внешнеполитического курса и одновременно готовность к контактам с неуступчивым и крайне жестким Западом.

Последний вопрос, который нас интересует: какова истинная цель американской дипломатии? Она не меняется: «главной задачей Вашингтона по-прежнему будет «растащить» в стороны русских и китайцев, создав между ними максимальное количество проблем и противоречий».

Таким образом мы можем, следя за знаками и сигналами мировой политики, прогнозировать ход дальнейших событий. Встреча Путина и Трампа состоится, но она не принесет никаких конкретных и реальных договоренностей. Просто по причине того, что американцы не готовы уходить с Украины, прекратить поддержку захвативших власть в Киеве, а для России это наиболее принципиальный и важный момент. Пока мир на Украине не наступил, никаких прорывов в наших отношениях с Вашингтоном предположить невозможно.

Следим за знаками далее…

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru