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Видеоблог №143: О встрече Путина и Трампа, Ходорковском и Полтавской битве

10:30. 27 июня 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

В студии радио «Комсомольская правда», как всегда, решили обсудить самые актуальные вопросы.

На этот раз предметом нашего внимания стала грядущая встреча президентов России и США, 20-летие убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и очередная годовщина недооцененной у нас виктории под Полтавой.

00:00 – О возможной встрече Путина и Трампа
09:30 – 20 лет убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова
20:20 – Великая победа под Полтавой

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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