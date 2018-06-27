Видеоблог №143: О встрече Путина и Трампа, Ходорковском и Полтавской битве

В студии радио «Комсомольская правда», как всегда, решили обсудить самые актуальные вопросы.

На этот раз предметом нашего внимания стала грядущая встреча президентов России и США, 20-летие убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и очередная годовщина недооцененной у нас виктории под Полтавой.

00:00 – О возможной встрече Путина и Трампа

09:30 – 20 лет убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова

20:20 – Великая победа под Полтавой

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Источник: nstarikov.ru