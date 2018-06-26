Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 июня 2018

На фоне успешного наступления сирийских войск в провинциях Эс-Сувейда и Деръа, где элитные подразделения «Сил Тигра» уничтожают террористов ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»*, боевики и их иностранные покровители ищут возможность настроить общественное мнение против легитимных властей страны. На это раз они пытаются обвинить официальный Дамаск в нарушениях международных договоренностей.

В понедельник Армия обороны Израиля через ангажированные СМИ распространила агрессивное заявление, в котором говорится, что сирийская армия якобы заняла наблюдательный пост UNDOF (силы ООН по наблюдению за разъединением) в демилитаризированной зоне в провинции Эль-Кунейтра вблизи границы между Сирией и Израилем.

Интересно, что телевизионный канал КАН показал видео с этим постом, никакого присутствия сирийских военных на нём не наблюдается.

«Силы, преданные президенту Башару Асаду, взяли под свой контроль заброшенный объект ООН в безлюдной зоне между израильскими и сирийскими районами Голанских высот», — пишет The Times of Israel.

В заявлении ЦАХАЛ, которое цитирует израильская общественная вещательная корпорация КАН, сказано: «Нам известно о том, что происходит, о работах по укреплению позиций, и мы рассматриваем это как серьезное и наглое нарушение соглашений о прекращении огня».

Израильские военные также считают UNDOF ответственными за действия в демилитаризованной зоне и предупреждают, что будут решительно действовать для того, чтобы не допустить укрепления в этом районе сирийских сил.

По сути это угроза, которая может означать подготовку Израилем агрессии из-за последних успешных действий сирийских войск против боевиков в провинции Дераа, где Тель-Авив много лет спонсирует и снабжает местные группировки.

Израиль готовит провокацию против Сирии.

«Теперь самое интересное:

1. Упомянутый пост был брошен миротворцами ООН в 2012 году.

2. Сирийцам нет никакого смысла его занимать и укреплять, так как он расположен в зоне действия многочисленного израильского вооружения, размещённого на Голанских высотах.

3. Израиль многие годы без всяких предупреждений наносит удары по Сирии по поводу и без повода.

С чего бы им выдумывать эту чушь про занятие поста сил ООН — непонятно», — пишут авторы телеграм-канала «Майор и генерал», который связывают с различными силовыми структурами в том числе из-за регулярных публикаций инсайдерской информации, которая позже подтверждается официальными заявлениями силовиков.

Боевики «под крышей» Израиля

Отряды «Свободной Сирийской Армии» (ССА) в провинции Эль-Кунейтра, значительная часть которой захвачена Израилем, чувствуют себя очень комфортно. Получая из Тель-Авива оружие и боеприпасы, медицинскую и продовольственную помощь, банфдформирования регулярно нарушают режим прекращения огня, обстреливая мирные города и уничтожая сельскохозяйственные угодья.

Руководство Сирии не раз подчеркивало, что неукоснительно придерживается решений таких организаций как ООН.

Военный источник коротко прокомментировал «Русской Весне» обвинения со стороны ЦАХАЛ:

«Сирийская Арабская Армия не ведет никакой военной деятельности в пределах демилитаризованной зоны на границе с Израилем, придерживаясь всех международных договоренностей по данному вопросу, напоминая, что Израиль является страной-агрессором».

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.