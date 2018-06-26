Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 июня 2018
- 05:30 ВАЖНО: Армия Израиля озвучила предлог для агрессии против Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:17 МОЛНИЯ: Израиль нанёс удар по Дамаску (+ВИДЕО).
- 01:08 Дераа. 24.06.2018.
ВАЖНО: Армия Израиля озвучила предлог для агрессии против Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
На фоне успешного наступления сирийских войск в провинциях Эс-Сувейда и Деръа, где элитные подразделения «Сил Тигра» уничтожают террористов ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»*, боевики и их иностранные покровители ищут возможность настроить общественное мнение против легитимных властей страны. На это раз они пытаются обвинить официальный Дамаск в нарушениях международных договоренностей.
В понедельник Армия обороны Израиля через ангажированные СМИ распространила агрессивное заявление, в котором говорится, что сирийская армия якобы заняла наблюдательный пост UNDOF (силы ООН по наблюдению за разъединением) в демилитаризированной зоне в провинции Эль-Кунейтра вблизи границы между Сирией и Израилем.
Интересно, что телевизионный канал КАН показал видео с этим постом, никакого присутствия сирийских военных на нём не наблюдается.
«Силы, преданные президенту Башару Асаду, взяли под свой контроль заброшенный объект ООН в безлюдной зоне между израильскими и сирийскими районами Голанских высот», — пишет The Times of Israel.
В заявлении ЦАХАЛ, которое цитирует израильская общественная вещательная корпорация КАН, сказано: «Нам известно о том, что происходит, о работах по укреплению позиций, и мы рассматриваем это как серьезное и наглое нарушение соглашений о прекращении огня».
Израильские военные также считают UNDOF ответственными за действия в демилитаризованной зоне и предупреждают, что будут решительно действовать для того, чтобы не допустить укрепления в этом районе сирийских сил.
По сути это угроза, которая может означать подготовку Израилем агрессии из-за последних успешных действий сирийских войск против боевиков в провинции Дераа, где Тель-Авив много лет спонсирует и снабжает местные группировки.
Израиль готовит провокацию против Сирии.
«Теперь самое интересное:
1. Упомянутый пост был брошен миротворцами ООН в 2012 году.
2. Сирийцам нет никакого смысла его занимать и укреплять, так как он расположен в зоне действия многочисленного израильского вооружения, размещённого на Голанских высотах.
3. Израиль многие годы без всяких предупреждений наносит удары по Сирии по поводу и без повода.
С чего бы им выдумывать эту чушь про занятие поста сил ООН — непонятно», — пишут авторы телеграм-канала «Майор и генерал», который связывают с различными силовыми структурами в том числе из-за регулярных публикаций инсайдерской информации, которая позже подтверждается официальными заявлениями силовиков.
Боевики «под крышей» Израиля
Отряды «Свободной Сирийской Армии» (ССА) в провинции Эль-Кунейтра, значительная часть которой захвачена Израилем, чувствуют себя очень комфортно. Получая из Тель-Авива оружие и боеприпасы, медицинскую и продовольственную помощь, банфдформирования регулярно нарушают режим прекращения огня, обстреливая мирные города и уничтожая сельскохозяйственные угодья.
Руководство Сирии не раз подчеркивало, что неукоснительно придерживается решений таких организаций как ООН.
Военный источник коротко прокомментировал «Русской Весне» обвинения со стороны ЦАХАЛ:
«Сирийская Арабская Армия не ведет никакой военной деятельности в пределах демилитаризованной зоны на границе с Израилем, придерживаясь всех международных договоренностей по данному вопросу, напоминая, что Израиль является страной-агрессором».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МОЛНИЯ: Израиль нанёс удар по Дамаску (+ВИДЕО)
Только что Израиль нанёс ракетный удар по международному аэропорту Дамаска.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник с места событий.
Атаке подверглась зона складов и грузовой авиации, мишенью являлся груз иранских военно-транспортных самолётов.
Часть ракет была сбита силами ПВО на подлёте, 2 взорвались в окрестностях аэропорта.
Возможно удар был нанесён не авиацией, а тактическими ракетами класса «земля-земля».
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Дераа. 24.06.2018
Коротко по Дераа.
Комбинируя удары авиации, действия штурмовых групп и переговоры с боевиками, САА освободила кусок территории к северу от поселка Мусайка, который был захвачен пару дней назад, после чего боевики к северу от поселка попали в оперативное окружение.
Часть из них присягнули на верность Асаду, остальные отвалили на юг, где основные события пока разворачиваются у города Басра-аль-Харир, где позиции боевиков подвергаются авиаударам.
Уничтоженный TOW Т-55.
Освобождено около 400 километров территории провинции. Боевики утешают себя тем, что в ходе последних боев нанесли достаточно существенный ущерб САА – боевики заявляют, что САА потеряла 2 танка, 1 БМП и до 40 солдат.
Кроме того подбили из ПЗРК МиГ-23, который смог дотянуть до аэродрома. Потери боевиков оцениваются в несколько десятков человек + различная техника. В целом, данная операция обезопасила основание оперативной кишки протянувшейся к Дераа и создала предпосылки для дальнейшего продвижения. В новой конфигурации фронта, Басра-аль-Харир можно даже не брать в лоб, а попробовать отрезать его от осальной территории "зеленых" – либо сразу к югу от города ударом по сходящимся направлениями, либо попробовать окружить южнее Аль-Харака, либо образовав новый котел, либо вынудив боевиков отступать дальше на юг к границе. Боевики сейчас спешно перебрасывают сюда подкрепления (включая бронетехнику) из под Дераа, рассчитывая измотать САА в длительном позиционном сражении. Наблюдатели отмечают высокую активность ВКС РФ, которые наносят интенсивные удары по позициям боевиков, разрушая их командно-логистическую инфраструктуру.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com