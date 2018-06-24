Сводки от ополчения Новороссии 24 июня 2018

Бригады Вооруженных сил Украины имеют недостаточную укомплектованность.

Об этом в своей статье пишет один из наиболее ярых украинских пропагандистов Юрий Бутусов.

Он отмечает, что укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Бутусов заявляет, что нередко можно увидеть роту в 40 человек, или батальон, в котором 200 бойцов держат фронт в 10–11 километров.

При этом официально утверждается, что укомплектованность намного выше, но данными манипулируют.

В боевые подразделения нередко зачисляют вспомогательный персонал, который находится на базе, либо прикомандировывают на время военнослужащих из других тыловых частей, пишет Бутусов.

«То есть одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях. Некомплект изначально заложен руководством ВСУ в самой структуре армии. Максимальная численность ВСУ по закону — 250 тысяч человек, фактическая — 230, а штатная численность — свыше 330 тысяч», — сообщает пропагандист.

«То есть армия по факту является кадрированной и готовится воевать комплектными войсками не сейчас, когда это остро необходимо, а когда-нибудь потом, когда будет объявлена мобилизация и придут люди, что наполнить боевые подразделения реальными бойцами по штату», — пишет Бутусов.

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