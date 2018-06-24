Сводки от ополчения Новороссии 24 июня 2018
- 13:26 В Горловке прошли масштабные учения МЧС ДНР.
- 11:49 Удар ВСУ по Горловке разрушил несколько домов.
- 09:20 Украинская армия обстреляла Горловку. Повреждено несколько домов.
- 00:54 Недокомплект в ВСУ на передовой достигает 50%, — украинский пропагандист.
- Вчера 19:06 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 23.06.2018.
- Вчера 18:04 «Никто не уйдёт от ответственности!» — в ДНР назвали виновного в обстреле Докучаевска.
В Горловке прошли масштабные учения МЧС ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Удар ВСУ по Горловке разрушил несколько домов
Украинские оккупанты вновь обстреляли Горловку и окрестные посёлки, в результате повреждено четыре домостроения.
Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы городской администрации Горловки Иван Приходько.
«Вчера вечером было попадание в пристройку дома по адресу Плотинная, 1л в Широкой Балке, — сказал он. — Сегодня в результате обстрелов повреждено остекление дома 15 по улице Ясная Никитовского района Горловки, а также жилой дом и хозпотройка в поселке Зайцево, по улицам Обручева и Полетаева соответственно», — рассказал он.
Жертв и пострадавших нет.
Как сообщала «Русская Весна», накануне обстрелами со стороны ВСУ была ранена мирная жительница Докучаевска.
Читайте также: Новая «перемога» Порошенко: украинцы высмеяли президента, открывшего дорожный знак (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинская армия обстреляла Горловку. Повреждено несколько домов
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки, повреждено несколько домов, сообщил в воскресенье и.о. главы администрации города Иван Приходько.
“24 июня, Горловка, Никитовский район, улица Ясная, 15 – попадание рядом с домом, повреждено остекление; поселок Зайцево, улица Обручева, 40 – попадание; Полетаева, 161 – попадание”, — заявил он.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Недокомплект в ВСУ на передовой достигает 50%, — украинский пропагандист
Бригады Вооруженных сил Украины имеют недостаточную укомплектованность.
Об этом в своей статье пишет один из наиболее ярых украинских пропагандистов Юрий Бутусов.
Он отмечает, что укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Бутусов заявляет, что нередко можно увидеть роту в 40 человек, или батальон, в котором 200 бойцов держат фронт в 10–11 километров.
При этом официально утверждается, что укомплектованность намного выше, но данными манипулируют.
В боевые подразделения нередко зачисляют вспомогательный персонал, который находится на базе, либо прикомандировывают на время военнослужащих из других тыловых частей, пишет Бутусов.
«То есть одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях. Некомплект изначально заложен руководством ВСУ в самой структуре армии. Максимальная численность ВСУ по закону — 250 тысяч человек, фактическая — 230, а штатная численность — свыше 330 тысяч», — сообщает пропагандист.
«То есть армия по факту является кадрированной и готовится воевать комплектными войсками не сейчас, когда это остро необходимо, а когда-нибудь потом, когда будет объявлена мобилизация и придут люди, что наполнить боевые подразделения реальными бойцами по штату», — пишет Бутусов.
Читайте также: Новая «перемога» Порошенко: украинцы высмеяли президента, открывшего дорожный знак (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 23.06.2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Никто не уйдёт от ответственности!» — в ДНР назвали виновного в обстреле Докучаевска
Командованием Вооружённых сил ДНР установлен главарь украинского вооружённого формирования, осуществившего сегодня обстрел города Докучаевск.
Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.
«Им является командир 93-й отдельной механизированной бригады военный преступник Клочков, на счету которого убийство медицинских работников, уничтожение санитарного автомобиля и гражданского транспорта, регулярные обстрелы жилых кварталов города и объектов гражданской инфраструктуры.
Сегодня в 16.20 боевики по приказу Клочкова вновь открыли огонь по мирным людям, с которыми у них лучше всего получается воевать. В результате данного обстрела с применением АГС, РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, получила ранение пожилая женщина, 1942 года рождения», — отметили в командовании.
«По данному факту Генеральной прокуратурой ДНР проводятся необходимые следственные действия. На украинских военных преступников Клочкова, Красноока, Наева и их подельников в ближайшее время будет возбуждено очередное уголовное дело.
Помните, украинские боевики! Все ваши преступления фиксируются, и никто не уйдет от ответственности!» — подчеркнули в ведомстве.
Читайте также: Крымская операция: Великая победа России под носом у НАТО (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su