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Сводки от ополчения Новороссии 24 июня 2018

11:12. 24 июня 2018 Просмотров - 300 Нет комментариев Опубликовал:

В Горловке прошли масштабные учения МЧС ДНР

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Удар ВСУ по Горловке разрушил несколько домов

Удар ВСУ по Горловке разрушил несколько домов | Русская весна

Украинские оккупанты вновь обстреляли Горловку и окрестные посёлки, в результате повреждено четыре домостроения.

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы городской администрации Горловки Иван Приходько.

«Вчера вечером было попадание в пристройку дома по адресу Плотинная, 1л в Широкой Балке, — сказал он. — Сегодня в результате обстрелов повреждено остекление дома 15 по улице Ясная Никитовского района Горловки, а также жилой дом и хозпотройка в поселке Зайцево, по улицам Обручева и Полетаева соответственно», — рассказал он.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщала «Русская Весна», накануне обстрелами со стороны ВСУ была ранена мирная жительница Докучаевска.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинская армия обстреляла Горловку. Повреждено несколько домов

Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки, повреждено несколько домов, сообщил в воскресенье и.о. главы администрации города Иван Приходько.

“24 июня, Горловка, Никитовский район, улица Ясная, 15 – попадание рядом с домом, повреждено остекление; поселок Зайцево, улица Обручева, 40 – попадание; Полетаева, 161 – попадание”, — заявил он.

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Недокомплект в ВСУ на передовой достигает 50%, — украинский пропагандист

Недокомплект в ВСУ на передовой достигает 50%, — украинский пропагандист | Русская весна

Бригады Вооруженных сил Украины имеют недостаточную укомплектованность.

Об этом в своей статье пишет один из наиболее ярых украинских пропагандистов Юрий Бутусов.

Он отмечает, что укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Бутусов заявляет, что нередко можно увидеть роту в 40 человек, или батальон, в котором 200 бойцов держат фронт в 10–11 километров.

При этом официально утверждается, что укомплектованность намного выше, но данными манипулируют.

В боевые подразделения нередко зачисляют вспомогательный персонал, который находится на базе, либо прикомандировывают на время военнослужащих из других тыловых частей, пишет Бутусов.

«То есть одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях. Некомплект изначально заложен руководством ВСУ в самой структуре армии. Максимальная численность ВСУ по закону — 250 тысяч человек, фактическая — 230, а штатная численность — свыше 330 тысяч», — сообщает пропагандист.

«То есть армия по факту является кадрированной и готовится воевать комплектными войсками не сейчас, когда это остро необходимо, а когда-нибудь потом, когда будет объявлена мобилизация и придут люди, что наполнить боевые подразделения реальными бойцами по штату», — пишет Бутусов.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 23.06.2018

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«Никто не уйдёт от ответственности!» — в ДНР назвали виновного в обстреле Докучаевска

«Никто не уйдёт от ответственности!» — в ДНР назвали виновного в обстреле Докучаевска | Русская весна

Командованием Вооружённых сил ДНР установлен главарь украинского вооружённого формирования, осуществившего сегодня обстрел города Докучаевск.

Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Им является командир 93-й отдельной механизированной бригады военный преступник Клочков, на счету которого убийство медицинских работников, уничтожение санитарного автомобиля и гражданского транспорта, регулярные обстрелы жилых кварталов города и объектов гражданской инфраструктуры.

Сегодня в 16.20 боевики по приказу Клочкова вновь открыли огонь по мирным людям, с которыми у них лучше всего получается воевать. В результате данного обстрела с применением АГС, РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, получила ранение пожилая женщина, 1942 года рождения», — отметили в командовании.

«По данному факту Генеральной прокуратурой ДНР проводятся необходимые следственные действия. На украинских военных преступников Клочкова, Красноока, Наева и их подельников в ближайшее время будет возбуждено очередное уголовное дело.

Помните, украинские боевики! Все ваши преступления фиксируются, и никто не уйдет от ответственности!» — подчеркнули в ведомстве.

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