Тайный советник вождя
11:42. 23 июня 2018 Просмотров - 165 Один комментарий Опубликовал: brahman
В истории с назначением Юмашева советником Путина примечательно не то, что он был назначен, а то, что он был переназначен, после чего многие с удивлением узнали, что он до сих пор работает в Кремле.
Хотя еще в 2000-м году на Компромате выходил материал, где прямо указывалось, что Юмашев из Кремля не уходил.
О Валентине Юмашеве разные люди отзываются по-разному. Ниже будут приведены цитаты, взятые либо из прессы, либо записанные корреспондентом «!» при личной беседе с людьми, хорошо знающими нашего героя.
«Валентин Юмашев – уникальный человек. Пожалуй, только он может не без оснований произнести такую фразу: мы говорим – Борис Ельцин, подразумеваем Валентин Юмашев».
«Юмашев умен, хитер и коварен. Слишком энергичен и амбициозен».
«Светиться» он не любит. Мучительно реагирует на все негативные публикации про себя. Запоминает фамилию автора, выжидает и мстит».
«Выполнял ли Юмашев просьбы или поручения олигархов? Если ему было выгодно, то да. Если не выгодно, никогда не сделает. Замотает, но прямо не скажет».
«У него нет убеждений, не хватает и базовых знаний. Он всегда выступает как компилятор и посредник. Зато память у Вали очень хорошая».
«Часто в разговоре врет и многие чувствуют это вранье. Если рассуждает о людях, то себя представляет, как бескорыстного борца за справедливость. Отзывается плохо обо всех, кроме Дьяченко и Березовского».
«Все, кто с ним имел дело, воспринимали его как «разводчика», шестерку, условную (управленческую) единицу. Многие знакомые Валентина так и называют его между собой: У.Е. «Ну что, У.Е. опять всех «развел»? – стандартный риторический вопрос про Валю».
«Валентин – обычный парень. Просто он с детства был всем обделен – деньгами, бабами, друзьями…».
"Если Валя кого-то хвалит, значит, начал «мочить». Он журналистам открыто говорил: «Начните кого-то хвалить, а я уж доведу это до президента".
«Он человек команды, но не человек системы. Он был силен именно своей отсраненностью. Неотъемлемой частью его игры всегда было умение подстраиваться под складывающуюся ситуацию».
Последняя цитата приведена из газеты «Сегодня» за 12 марта 1997 года. За три года практически ничего не изменилось. Валентин Юмашев по-прежнему действует в Кремле. Благодаря ему и Татьяне на посту главы президентской администрации удалось сохранить одиозного Волошина. Несмотря на отчаянное сопротивление новой «питерской» команды в администрации, которая рассчитывала, что Путин все-таки сдержит обещание и проведет структурные преобразования в Кремле.
Сегодня Валя входит в так называемую «секретную группу по кадрам», которая создана совсем недавно. Занимается Юмашев тем, чем владеет в совершенстве. Первые результаты его деятельности не остались незамеченными.
Именно «секретная группа по кадрам» провела на пост генпрокурора Владимира Устинова вопреки намерению Путина «посадить» в Генеральную прокуратуру Дмитрия Козака. Этой же «группе» принадлежит идея ареста Владимира Гусинского.
С отставкой Ельцина ничего не изменилось. Они по-прежнему в Кремле. Все ключевые решения по-прежнему принимает «семья». Путин только головой «кивает». Как тут не вспомнить загадочную фразу Б.Н., сказанную перед инаугурацией ВВП: «Мы еще с Владимиром Владимировичем поработаем вместе».
Колонка:
Дата рождения – 15.12.1957.
Место рождения – Пермь.
Образование – факультет журналистики МГУ (незакончен, что В.Б. Юмашев скрывает).
В 16 лет переехал в Московскую область, подрабатывал дворником на даче Корнея Чуковского в Переделкино.
В СМИ работает с 1976 г.
1979 – 1987 г.г. – корреспондент, ведущий рубрики в «Комсомольской правде».
1987 – журнал «Огонек».
1991-1995 – заместитель главного редактора «Огонька».
Август 1995 – генеральный директор издательства «Огонек».
Весна 1996 – участие в работе предвыборного штаба по выборам Ельцина на второй президентский срок.
Август 1996 – назначен советником президента по связям со СМИ.
11 марта 1997 – назначен главой администрации Ельцина.
Семейное положение – женат вторым браком.
Дочь Полина учится в английском колледже вместе с внуком Ельцина и сыном А.Чубайса. Стоимость обучения 15 000 фунтов стерлингов в год.
Играет в теннис.
Не пьет.
Предпочитает строгий стиль в одежде.
Цитаты: «Патологически не приемлет дисциплины – никогда не приходит на работу вовремя», «Умен, хитер и коварен, слишком энергичен и амбициозен», «Не любит светиться, почти никто не может сказать, что он сделал на посту советника», «В узких идейных «кремлевских тусовках» почти всегда принимал участие», «Неотъемлемой частью его игры всегда было умение подстраиваться под складывающуюся ситуацию».
Прописан в доме на Осенней улице.
Имеет джип белого цвета.
Один из газетных заголовков: «Человек-невидимка».
http://www.compromat.ru/page_9954.htm – цинк
Почему такое долголетие не трудно догадаться – Юмашев входил в "Семью", где в конце 90х шли "смотрины" будущих кандидатов в президенты.
Из интервью Березовского 2008-го года.
Б.Б.: Стали обсуждать, кто будет следующим президентом. Была чехарда эта, когда Ельцин отправил в отставку сначала Черномырдина, потом Кириенко, потом Кириенко оказался совсем слабеньким, потом Примаков – Примаков оказался совсем монстром, который хотел все разрушить, что было сделано за эти годы, а потом возник Степашин, тоже слабый, очень в этом смысле похожий на Кириенко. И вот потом… мы обсуждали. С одной стороны, я обсуждал с ним все это, с Путиным. А с другой стороны, обсуждал с Валей Юмашевым, ну и с Борисом Николаевичем. И при этом Путин сам очень скептически относился к этой идее, чтобы самому становиться президентом. Но тем не менее обсуждал.
М.Г. (небезызвестная Маша Гессен): Чья это была идея?
Б.Б.: Я не думаю, что какого-то одного человека. Я ему сформулировал эту идею независимо ни от кого другого, еще до 99 года, но это же, по-моему, с ним еще обсуждал и Валя Юмашев, но тоже очень по касательной. Как бы независимо возникла у этой группы людей одна и та же идея. Именно в силу того, что он уже был отчасти своим. В том смысле, что он не пытался заигрывать одновременно и с Лужковым, и с коммунистами. Он был последовательным, не то чтобы членом команды, но по крайней мере точно проельцинским. В отличие от всех других. Степашин бегал и к коммунистам, и к Лужкову, хотел со всеми. И Кириенко то же самое. Я не говорю о Примакове, который сам в душе коммунист был. А Путин был как-то очень мягко последовательным, так скажем. И я с ним эту идею несколько раз обсуждал, но не относился к ней, безусловно, серьезно. Серьезно это произошло тогда, когда в июле уже, по-моему, в июле 99 года ко мне пришел Валя Юмашев и сказал: «Борь, попробуй поговорить с Путиным серьезно».
* * *
М.Г.: Итак, Ельцин назначает Путина премьером в августе 99-го.
Б.Б.: Да, в августе. И я помню мы собрались у Волошина на даче, был Волошин, Путин, Таня Дьяченко, Валя Юмашев, Рома Абрамович, Сурков Слава и я. И я сказал, что у нас нет другого пути, кроме как создание нового политического блока. Ну и все без всякого исключения сказали, что это нереалистично. Путин вообще молчал. Волошин особенно возражал. И Рома Абрамович сказал: «Да, я тоже считаю, что нереалистично, но давайте спросим, что он просит» – что я прошу для этого. И я говорю: «Очень мало. Самое главное, – говорю, – одна вещь, что у Волошина – Саш, у тебя – должен Игорь Шабдурасулов стать первым замом» (Александр Волошин тогда возглавлял Администрацию президента, а Шабдурасулов работал у Березовского на Первом канале. – М.Г.). Ну, ему не понравилась эта идея.
* * *
М.Г.: Но мы пока еще в декабре 99-го. Следующее событие – отставка Ельцина.
Б.Б.: Отставка Ельцина – это идея Юмашева. Он мне однажды позвонил. Это было, по-моему, в конце ноября. «У меня есть обалденная идея…» И мы с ним встретились.
М.Г.: И как вам эта идея понравилась?
Б.Б.: Мне очень понравилась. Он тогда мне не сказал конкретное число, ничего. Но сказал достаточно. Но вот уж такая веха – 31 декабря.
М.Г.: Исключительно с целью укрепить Путина?
Б.Б.: Исключительно. Исключительно.
Так что не стоит удивляться кабинету Юмашева в Кремле.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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“С отставкой Ельцина ничего не изменилось. Они по-прежнему в Кремле. Все ключевые решения по-прежнему принимает «семья». Путин только головой «кивает»” – точно ни чего не изменилось? Путин политику Ельцина продолжает? Странно как-то политика “семьи” поменялась…
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“«Борь, попробуй поговорить с Путиным серьезно»” – “поговорил”… и в Лондон сбежал, бедолага… Видно не договорились. Я же пишу – странно как-то политика “семьи” поменялась…