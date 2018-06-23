Сводки от ополчения Новороссии 23 июня 2018

Утром 23 июня Оперативное командование Армии ДНР распространило срочное сообщение о попытке прорыва ВСУ под Мариуполем.

Сообщается, что около 1:00 украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее н.п. Коминтерново.

Противник силами двух групп общей численностью до 15-ти человек под покровом ночи выдвинулся в сторону позиций ВС ДНР. В этот раз (в виде исключения) террористы находились в трезвом состоянии и старались не раскрыть себя громким общением.

Тем не менее, благодаря бдительности военнослужащих Армии ДНР, украинские вояки были замечены еще на подступах к минным полям. Бойцы ВС ДНР перегруппировались и приступили к наблюдению за горе-боевиками, которые подорвались при обезвреживании первых же мин.

Раскрыв себя, одна группа кинулась в бегство, бросив подорвавшихся на мине боевиков, другая группа продолжила сближение, надеясь на поддержку первой группы и минометного огня с позиций ВСУ.

Вступив в боевое столкновение, военнослужащие Армии ДНР применением исключительно стрелкового оружия остановили атаку противника. В результате профессиональных действий бойцов ДНР часть украинских горе-вояк пустилась в бегство, бросив своих раненых на поле боя, а другая часть террористов понесла существенные потери.

По предварительным данным, до трёх террористов было ликвидировано, не менее четырёх получили ранения. Получил ранение один защитник ДНР.

Подчёркивается, что под минометный огонь подразделений ВСУ попали не только позиции ВС ДНР, но и район, где боевики бросили своих «побратимов», подорвавшихся на мине. Не исключено, что ликвидация своих террористов имела цель не допустить попадания раненых боевиков в плен.

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