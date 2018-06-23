Сводки от ополчения Новороссии 23 июня 2018
- 14:27 ВС ДНР: ВСУ устроили вооруженную провокацию в районе н.п. Коминтерново.
- 13:57 ЛНР позволила задержанным бойцам ВСУ пообщаться с родными по телефону.
- 11:32 В ДНР заявили о провале наступления ВСУ.
- 10:08 Срочное сообщение Армии ДНР о попытке прорыва ВСУ под Мариуполем.
- 02:30 Важная миссия Армии ДНР (ВИДЕО).
ВС ДНР: ВСУ устроили вооруженную провокацию в районе н.п. Коминтерново
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ЛНР позволила задержанным бойцам ВСУ пообщаться с родными по телефону
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В ДНР заявили о провале наступления ВСУ
Представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) заявил, что украинские силовики атаковали позиции сил ополчения, передает РИА «Новости».
Как сообщает Донецкое агентство новостей, украинские войска за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР свыше 50 единиц различных боеприпасов.
В оперативном командовании пояснили, что силовиков заметили, по ним открыли огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате атаку удалось отбить, украинские военные понесли потери.
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Срочное сообщение Армии ДНР о попытке прорыва ВСУ под Мариуполем
Утром 23 июня Оперативное командование Армии ДНР распространило срочное сообщение о попытке прорыва ВСУ под Мариуполем.
Сообщается, что около 1:00 украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее н.п. Коминтерново.
Противник силами двух групп общей численностью до 15-ти человек под покровом ночи выдвинулся в сторону позиций ВС ДНР. В этот раз (в виде исключения) террористы находились в трезвом состоянии и старались не раскрыть себя громким общением.
Тем не менее, благодаря бдительности военнослужащих Армии ДНР, украинские вояки были замечены еще на подступах к минным полям. Бойцы ВС ДНР перегруппировались и приступили к наблюдению за горе-боевиками, которые подорвались при обезвреживании первых же мин.
Раскрыв себя, одна группа кинулась в бегство, бросив подорвавшихся на мине боевиков, другая группа продолжила сближение, надеясь на поддержку первой группы и минометного огня с позиций ВСУ.
Вступив в боевое столкновение, военнослужащие Армии ДНР применением исключительно стрелкового оружия остановили атаку противника. В результате профессиональных действий бойцов ДНР часть украинских горе-вояк пустилась в бегство, бросив своих раненых на поле боя, а другая часть террористов понесла существенные потери.
По предварительным данным, до трёх террористов было ликвидировано, не менее четырёх получили ранения. Получил ранение один защитник ДНР.
Подчёркивается, что под минометный огонь подразделений ВСУ попали не только позиции ВС ДНР, но и район, где боевики бросили своих «побратимов», подорвавшихся на мине. Не исключено, что ликвидация своих террористов имела цель не допустить попадания раненых боевиков в плен.
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Важная миссия Армии ДНР (ВИДЕО)
Двадцать первого июня Вооружённые силы ДНР, совместно с волонтёрской группой «Москва-Донбасс» и гуманитарной группой «Ангел», доставили сладости, игрушки и вещи для детей, проходящих лечение в специализированной консультативной поликлинике.
Кроме того, в тот же день продукты, средства гигиены и другие необходимые предметы получили члены Макеевской городской ассоциации инвалидов «Ника-плюс».
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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